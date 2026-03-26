PVFCCo – Phú Mỹ: 23 năm bền bỉ mở rộng giá trị, vươn tầm quốc tế

(Ngày Nay) - Sau 23 năm kể từ ngày thành lập và phát triển (28/3/2003 – 28/3/2026), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đã từng bước chuyển mình từ một nhà máy sản xuất đạm trở thành doanh nghiệp phân bón – hóa chất với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, giữ vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị nông nghiệp và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Mở rộng sản phẩm, định hình hệ sinh thái

23 năm trước (ngày 28-3-2003), Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) - tiền thân là Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí được thành lập với nhiệm vụ tiếp nhận Nhà máy Đạm Phú Mỹ - nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất phân đạm từ nguồn khí tự nhiên giúp đáng ứng phần lớn nhu cầu trong nước khi đó. Sự ra đời của Đạm Phú Mỹ đã góp phần chủ động nguồn cung, ổn định thị trường và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trong nước.

Kể từ ngày thành lập đến nay, PVFCCo – Phú Mỹ đã không ngừng phát triển, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, quản trị để trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành phân bón, hóa chất Việt Nam, Phú Mỹ đã cung ứng ra thị trường khoảng 25 triệu tấn phân bón/hóa chất các loại. Đồng thời, PVFCCo – Phú Mỹ đã đóng góp hơn 8.000 tỷ đồng vào ngân sách và hàng nghìn tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, khẳng định vai trò doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ với phát triển cộng đồng.

Năm 2025 ghi nhận những kết quả tích cực khi PVFCCo - Phú Mỹ hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch: sản lượng kinh doanh đạt khoảng hơn 1,4 triệu tấn phân bón, hóa chất các loại, doanh thu hợp nhất 17.000 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp đạt mức trưởng thành số 3.0 trong lộ trình chuyển đổi số, cho thấy năng lực quản trị và khả năng thích ứng thị trường được nâng lên rõ rệt. Ngay đầu năm 2026, đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ hoàn thành thành công, góp phần nâng cao độ tin cậy thiết bị, tối ưu hiệu quả vận hành. Đây là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định và gia tăng hiệu suất trong giai đoạn tiếp theo

Những năm qua, từ định hướng đa dạng hóa sản phẩm được triển khai từ sớm, trên nền tảng giữ vững vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả của mảng phân bón – lĩnh vực cốt lõi gắn liền với sứ mệnh và thương hiệu, Phú Mỹ đã từng bước chuyển dịch từ mô hình sản xuất đơn sản phẩm sang cung cấp hệ sinh thái giải pháp dinh dưỡng cây trồng. Bên cạnh urê, danh mục sản phẩm hiện đã mở rộng sang NPK, DAP, nông nghiệp đô thị, phân bón hữu cơ – vi sinh và các giải pháp canh tác tổng thể.

Trong đó, Nhà máy NPK Phú Mỹ là dấu mốc quan trọng. Sau quá trình cải tiến công nghệ và tối ưu công thức theo từng vùng thổ nhưỡng, đến tháng 9/2025, nhà máy đã đạt mốc sản lượng 1 triệu tấn sau 7 năm vận hành, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Song song với việc phát triển hệ sinh thái phân bón, Phú Mỹ xác định hóa chất là động lực tăng trưởng chiến lược trong giai đoạn tiếp theo. Với lợi thế về kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, doanh nghiệp tập trung phát triển theo ba định hướng gồm hóa chất cơ bản, hóa chất xanh và hóa chất siêu tinh khiết; trong đó các sản phẩm như DEF/AdBlue Phú Mỹ, NH₃, CO₂, UFC85… tiếp tục được tối ưu và mở rộng ứng dụng, làm nền tảng cho các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Định hướng này thể hiện cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về môi trường, chất lượng và công nghệ, hướng tới phục vụ các ngành công nghiệp hiện đại.

Mở rộng thị trường, từng bước vươn ra khu vực

Cùng với đa dạng hóa sản phẩm, Phú Mỹ chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước. Từ chỗ tập trung chủ yếu cho thị trường nội địa, doanh nghiệp đã từng bước xây dựng quan hệ thương mại với các đối tác quốc tế, mở rộng xuất khẩu sang nhiều khu vực.

Hiện nay, sản phẩm Phú Mỹ đã có mặt tại nhiều quốc gia ở châu Á, châu Úc…, góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp trong ngành phân bón quốc tế.

Khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Lào, đang được xác định là thị trường tiềm năng. Đầu năm 2026, Phú Mỹ đã triển khai các chương trình khảo sát, thử nghiệm phân bón tại các tỉnh Nam Lào như Attapeu và Sekong. Kết quả bước đầu trên các cây trồng chủ lực như mía, cà phê cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra cơ hội hợp tác dài hạn.

Thực tiễn tại cao nguyên Bolaven và vùng nguyên liệu mía Attapeu cho thấy các sản phẩm Đạm Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ có khả năng thích ứng tốt với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu địa phương, tạo nền tảng cho chiến lược mở rộng thị trường khu vực. Song song với phát triển thị trường, doanh nghiệp cũng tăng cường hợp tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội đầu tư và M&A nhằm tiếp cận công nghệ mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đầu tư hạ tầng, hoàn thiện chuỗi giá trị

Để nâng cao năng lực sản xuất và chủ động nguồn nguyên liệu, Phú Mỹ đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm như bồn chứa H₃PO₄, bồn NH₃, trạm điện 110 kV…, góp phần hoàn thiện chuỗi sản xuất và nâng cao hiệu quả vận hành của tổ hợp Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Mới đây, dự án bồn chứa H₃PO₄ với dung tích 2.400 m³, tổng mức đầu tư khoảng 81 tỷ đồng đã được khởi công, giúp tăng năng lực tồn trữ nguyên liệu cho sản xuất NPK và DAP, đồng thời góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra.

Trong bối cảnh thị trường phân bón toàn cầu còn nhiều biến động, việc chủ động nguồn nguyên liệu tiếp tục là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng và duy trì ổn định sản xuất.

Song song, Phú Mỹ triển khai nhiều giải pháp tối ưu vận hành, tiết giảm chi phí và giảm phát thải như sử dụng hơi Biomass, thu hồi CO₂, hướng tới mô hình sản xuất xanh và phát triển bền vững.

Ở tầm nhìn dài hạn, doanh nghiệp không chỉ giữ vai trò nhà cung cấp phân bón mà còn phát triển hệ sinh thái dịch vụ nông nghiệp bền vững, từ tư vấn canh tác, cải tạo đất đến sử dụng tài nguyên hiệu quả và thích ứng biến đổi khí hậu. Các sáng kiến như trồng rừng hấp thụ carbon, phát triển năng lượng sạch và sản phẩm hóa chất xanh đang từng bước được triển khai, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Từ nền tảng 23 năm đến động lực tăng trưởng mới

Sau 23 năm phát triển, PVFCCo – Phú Mỹ đã khẳng định bước chuyển mình rõ nét từ một nhà máy sản xuất phân đạm sang doanh nghiệp phân bón hóa chất với hệ sinh thái sản phẩm và thị trường ngày càng mở rộng.

Trong bối cảnh chuyển dịch theo hướng xanh và bền vững, chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, hoàn thiện chuỗi giá trị và mở rộng thị trường quốc tế sẽ tiếp tục là động lực quan trọng, giúp Phú Mỹ duy trì tăng trưởng và nâng cao vị thế trong thời gian tới.