(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 đến 13/8/2025.
Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 đến 13/8/2025.

Chuyến thăm được kỳ vọng đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc lên tầm cao mới; đồng thời mở ra những định hướng phát triển mới sang các lĩnh vực hợp tác quan trọng và tiềm năng, nhất là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

