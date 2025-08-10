(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 đến 13/8/2025.
Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 đến 13/8/2025.
Chuyến thăm được kỳ vọng đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc lên tầm cao mới; đồng thời mở ra những định hướng phát triển mới sang các lĩnh vực hợp tác quan trọng và tiềm năng, nhất là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
(Ngày Nay) - Ngày 1/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tổ chức Hội nghị công bố các mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0.
(Ngày Nay) - Một chiến dịch nghiên cứu khoa học quốc tế vừa phát hiện hơn 3.500 thùng chứa chất thải phóng xạ dưới đáy Bắc Đại Tây Dương, làm dấy lên mối lo ngại về tác động lâu dài của chất thải hạt nhân đối với hệ sinh thái biển sâu. Sứ mệnh này nằm trong khuôn khổ dự án liên ngành NODSSUM do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp (CNRS) khởi xướng, thực hiện từ ngày 16/6 đến 10/7 vừa qua.
(Ngày Nay) - Từ số hóa quy trình, xây dựng dữ liệu dùng chung hiện đại, phát triển nền tảng, đến hiện đại hóa phương thức phục vụ, Thủ đô đang hình thành một nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả hơn trong thời đại số.
(Ngày Nay) - Sáng nay (1/8/2025), đồng loạt 37 tuyến xe buýt mới có trợ giá do Phương Trang – FUTA Bus Lines và Vinbus vận hành chính thức lăn bánh, thay thế dàn xe buýt cũ đã chạy ròng rã hơn chục năm qua.
(Ngày Nay) - Việc hoàn thiện khung pháp lý về quản lý và sử dụng đất TMDV không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của quá trình sửa đổi Luật Đất đai, mà còn là đòi hỏi mang tính chiến lược để tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển khu vực dịch vụ, động lực chính cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh làn sóng phẫn nộ toàn cầu gia tăng liên quan đến tình hình nhân đạo ở Gaza, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tuyên bố Israel đang đối mặt với nguy cơ bị cô lập về mặt ngoại giao.
(Ngày Nay) - Cục Di sản yêu cầu các địa phương rà soát phương án, biện pháp phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp; bảo đảm an toàn cho hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng, di tích trong mùa bão.
(Ngày Nay) - Ngày 31/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ.