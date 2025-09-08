Quan sát siêu "trăng máu" tại Việt Nam trong đêm 8/9

(Ngày Nay) - Rạng sáng 8/9/2025, tại Việt Nam, người yêu thiên văn có thể bắt đầu theo dõi từ hiện tượng hiện tượng nguyệt thực toàn phần, thường được gọi là "trăng máu" khoảng từ 2h đến gần 4h.
Quan sát siêu "trăng máu" tại Việt Nam trong đêm 8/9

Siêu "trăng máu" là một trong những hiện tượng thiên văn được chờ đợi nhất năm 2025, mang đến cơ hội hiếm có cho người yêu vũ trụ tại Việt Nam và nhiều nước châu Á.

Quan sát siêu "trăng máu" tại Việt Nam trong đêm 8/9 ảnh 1

Siêu “trăng máu” là một trong những hiện tượng thiên văn được chờ đợi nhất năm 2025, mang đến cơ hội hiếm có cho người yêu vũ trụ tại Việt Nam và nhiều nước châu Á. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
Quan sát siêu "trăng máu" tại Việt Nam trong đêm 8/9 ảnh 2

Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
Quan sát siêu "trăng máu" tại Việt Nam trong đêm 8/9 ảnh 3

Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
