Dự báo năm 2025: Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao hàng đầu thế giới

(Ngày Nay) - Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực, lạc quan về tình hình kinh tế trong nước và dự báo năm 2025 Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, người phát ngôn của Chính phủ, cho biết nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực, lạc quan về tình hình kinh tế Việt Nam và dự báo năm 2025 Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.

Kinh tế xã hội tiếp tục tích cực

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết phiên họp Chính phủ tháng 8/2025 đã thống nhất đánh giá tình hình kinh tế xã hội trong tháng Tám tiếp tục xu hướng tích cực; 8 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Nổi bật là kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Trong đó, xuất nhập khẩu 8 tháng đạt gần 598 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ; xuất siêu gần 14 tỷ USD. Sản xuất công nghiệp tháng Tám tăng 8,9% so cùng kỳ, trong đó ngành chế biến chế tạo duy trì tăng trưởng 2 con số. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 tăng 10,6% so cùng kỳ; 8 tháng tăng 9,4%, trong đó chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng tăng 3,25% so cùng kỳ.

Thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đạt trên 1,74 triệu tỷ đồng, tăng 28,5% so cùng kỳ; trong khi đã miễn, giảm, gia hạn khoảng 187,6 nghìn tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất.

Trong 8 tháng qua, đầu tư đạt kết quả tích cực, cả về đầu tư công, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài; tình hình phát triển doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc; du lịch tiếp tục phục hồi mạnh; trong 8 tháng thu hút 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,7%.

Chính quyền địa phương 2 cấp nhìn chung vận hành thông suốt; gần 3.000 dự án vướng mắc kéo dài được tập trung xử lý; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân được cải thiện. Tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập tăng lên và không đổi là 96,6%.

Công tác xây dựng nhà ở xã hội trong 8 tháng qua được đẩy mạnh. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước được nâng lên.

Thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát

Tuy nhiên, tại phiên họp Chính phủ, các đại biểu cũng lưu ý sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát trước những biến động bên ngoài; hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động còn lớn; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng; các động lực tăng trưởng mới cần thời gian để phát huy hiệu quả.

Trong khi đó, giá vàng, giá nhà đất và một số mặt hàng thiết yếu tăng; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái còn phức tạp; thể chế, pháp luật một số lĩnh vực còn vướng mắc; việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp còn bất cập; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; thiên tai, lũ lụt phức tạp.

Trước thực tế trên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết phiên họp Chính phủ, cho biết Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, chặt chẽ, đồng bộ. Trong đó, chính sách tiền tệ phải kiểm soát tỷ giá, lãi suất hợp lý; kiểm soát giá vàng, giá USD; có công cụ kiểm soát dòng tiền tín dụng, hướng vào sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân.

Đặc biệt, chính sách tài khoá phải tập trung cho đầu tư công; phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng 25% so với dự toán; tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; đẩy mạnh xuất khẩu; phấn đấu ký kết các FTA mới ngay trong năm 2025, đặc biệt là khối GCC và Mercosur.

Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là “bộ tứ trụ cột” và các nghị quyết mới ban hành; khẩn trương hoàn thiện Nghị định về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam và xây dựng các khu thương mại tự do.

Các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, tài sản, tài chính, đất đai; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương cần chú trọng thực hiện kịp thời, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp về: Phát triển văn hoá, xã hội; bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là thuốc chữa bệnh, thực phẩm; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế.