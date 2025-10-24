Quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến toàn hệ thống chính trị

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến toàn hệ thống chính trị

Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện, gồm 4 báo cáo là: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại hội thảo luận, thông qua Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Về Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định việc ban hành và tổ chức thực hiện tốt các Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng là công việc có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo đảm thành công của Đại hội.

Trung ương đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội lần này, bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; vừa kế thừa, vừa đổi mới phù hợp với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và thực tiễn; chủ động đề phòng và kiên quyết đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh với những việc làm tiêu cực, sai trái có thể xảy ra.

Quy chế làm việc của Đại hội XIV gồm 6 chương, 16 điều; kế thừa nội dung quy định tại 16 điều trong Quy chế làm việc của Đại hội XIII. Đồng thời được bổ sung, sửa đổi, biên tập lại một số nội dung cho phù hợp với thực tiễn. Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV gồm 5 chương, 24 điều (như Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII), trong đó, kế thừa toàn bộ nội dung của 18 điều, bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại 6 điều của Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả thảo luận của Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo để trình Đại hội XIV xem xét, quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần, nhất là những nội dung đã được nhất trí thông qua tại Hội nghị Trung ương 11 và Hội nghị Trung ương 12. Kết cấu, nội dung các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng có nhiều đổi mới, đã thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan tình hình, trên cơ sở đó đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển đất nước, các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá để phát triển nhanh và bền vững đất nước, thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Về công tác nhân sự Đại hội, theo Hướng dẫn số 31, căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ý kiến thẩm định, thẩm tra, rà soát, kết luận bổ sung của các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị đã thảo luận, đánh giá toàn diện, thống nhất danh sách và tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự theo quy định.

Bộ Chính trị cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV (tái cử và tham gia lần đầu). Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến đối với tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV và tiến hành lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV theo quy định. Đây là công việc "đặc biệt hệ trọng", "then chốt của then chốt", là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV và các quy định liên quan; bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Nhân sự và Tổng Bí thư, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ với phương án phân công, bố trí, giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo các cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương nhiệm kỳ tới.

Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW cũng nêu rõ, tổ chức quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị về các nội dung Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tập trung vào bốn nội dung mà Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao, đặc biệt là việc chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tuyên truyền trên báo chí, cổng/trang thông tin điện tử các ban, bộ ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức và trên nền tảng số, internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...); thông qua bản tin thông báo nội bộ, các tài liệu, ấn phẩm với nội dung phong phú, dễ hiểu, hướng đến nhiều đối tượng…

PV
Ban Tuyên giáo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hội nghị quốc tế "Công nghiệp văn hóa là động lực cho phát triển bền vững" tổ chức bởi Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tại Tokyo, ngày 17/10/2025.
UNESCO và hành trình lan tỏa lòng nhân ái: Từ chương trình “Món quà yêu thương” đến phát triển bền vững
(Ngày Nay) - Tại hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa là động lực chiến lược cho phát triển bền vững” ngày 17/10/2025 tại Tokyo, giữa những tham luận học thuật, phần trình bày của Ni sư Thích Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã mang đến một không khí khác biệt. Không nói về con số hay thị trường, Ni sư kể câu chuyện về tình người trong đại dịch, về những chuyến xe không đồng, và hàng ngàn phần quà được trao tận tay những người Việt đang chật vật nơi xứ người.
Khu di tích Láng Le - Bàu Cò. Ảnh: Lê Công Sơn
Hội thảo khoa học về di tích Láng Le – Bàu Cò
(Ngày Nay) -Nam Bộ có câu ca: “ Trận Láng Le, Tây khóc ngất/ Trận Tầm Vu, Tây mất cà nông ”. Trận Láng Le - Bàu Cò cùng với các trận La Ngà (1/3/1948), Tầm Vu (19/4/1948), Mộc Hóa (16/8/1948)… được tổng kết thành những đánh tiêu biểu ở chiến trường Nam Bộ, góp phần cổ vũ khí thế kháng chiến cho quân và dân trên cả nước, để lại những bài học về tổ chức chỉ huy và nghệ thuật tác chiến cho Quân đội Nhân dân Việt Nam trên các chiến trường trong kháng chiến trường kỳ.
Người Mỹ chấp nhận giảm lương hơn mất việc
Người Mỹ chấp nhận giảm lương hơn mất việc
(Ngày Nay) - Ngày càng nhiều người Mỹ chấp nhận mức lương thấp hơn và những công việc dưới trình độ của mình, trong bối cảnh lo ngại thị trường lao động đang “chững lại” khiến nhiều người buộc phải “giữ chặt” công việc hiện tại.
Anh Sam Struan, tên cũ "Sam Sung", cựu nhân viên Apple.
Nỗi niềm của cựu nhân viên Apple mang tên Sam Sung
(Ngày Nay) - Năm 2012, cái tên “Sam Sung” bất ngờ trở thành hiện tượng mạng khi xuất hiện trên tấm danh thiếp của một nhân viên Apple tại bang Vancouver (Canada). Hơn một thập kỷ sau, chủ nhân của tấm danh thiếp ấy, nay lấy tên là Sam Struan, một chuyên viên tư vấn và viết hồ sơ nghề nghiệp sống tại Scotland, nhìn lại câu chuyện từng khiến anh “nổi tiếng ngoài ý muốn” với tâm thế bình thản hơn.
Cách chức hiệu trưởng chỉ đạo sửa điểm trên phần mềm học bạ điện tử
Cách chức hiệu trưởng chỉ đạo sửa điểm trên phần mềm học bạ điện tử
(Ngày Nay) - UBND phường Hà Lầm (tỉnh Quảng Ninh) thông tin, liên quan vụ việc sửa điểm cho con cán bộ phường, cơ quan chức năng đã xác định có sai phạm nghiêm trọng trong việc làm thay đổi xếp loại học lực từ yếu lên giỏi trong năm học 2024 -2025. Cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật 9 cán bộ, viên chức, trong đó cách chức Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Thuộc.