Quảng Trị: Nâng cao năng lực y tế cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân

Hoàng Anh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -  Chiều 9/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: Đặng Hà)
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: Đặng Hà)

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn ngành đã thực hiện hơn 942.000 lượt khám, chữa bệnh, đạt trên 66% kế hoạch năm; công suất sử dụng giường bệnh bình quân đạt trên 90%. Công tác phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được triển khai hiệu quả, không ghi nhận bệnh truyền nhiễm nhóm A trên địa bàn.

Ngành Y tế đang tập trung xây dựng Đề án phát triển hệ thống y tế giai đoạn 2026 - 2030; phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh; triển khai kỹ thuật thận nhân tạo tại các bệnh viện đa khoa khu vực; từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành bệnh viện chuyên sâu.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh. Đến nay, 100% bệnh viện trực thuộc Sở Y tế đã công bố triển khai bệnh án điện tử, trong đó 60% đơn vị vận hành hoàn toàn không sử dụng bệnh án giấy. Tỷ lệ người dân tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID đạt 74,6% số người đủ điều kiện. Tính đến ngày 30/5, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của ngành đạt 24,24% kế hoạch được giao.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế cũng báo cáo một số khó khăn, vướng mắc như tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ bác sĩ; những bất cập trong cơ chế tự chủ tài chính; hạ tầng xử lý chất thải y tế xuống cấp; nguồn lực dành cho chuyển đổi số còn hạn chế.

Trên cơ sở các kiến nghị của ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân cùng đại diện các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Y tế đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chuyển đổi số và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân; khẩn trương hoàn thiện các chiến lược, đề án phát triển ngành giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, ngành cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; củng cố hệ thống y tế cơ sở; đẩy mạnh đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đã được đầu tư.

Bên cạnh đó, ngành Y tế cần chủ động giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các loại dịch bệnh; tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng cường chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu; đẩy nhanh lộ trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành bệnh viện chuyên sâu; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả thực hiện các dự án đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp với Sở Y tế trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để ngành phát triển bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Hoàng Anh
Quảng Trị Sở Y tế Quảng Trị sức khỏe nhân dân

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu trong Chương trình "Việc tử tế" của Đài Truyền hình Việt Nam.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu của Chương trình "Việc tử tế"
(Ngày Nay) -  Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2026), sáng 10/6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật 100 đại biểu trong chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam.
Phân cảnh trong phim Hãy tha thứ cho em. Ảnh: VFDA
Xem lại Hãy tha thứ cho em để gặp thế hệ trẻ của thập niên 90
(Ngày Nay) - Giữa thời điểm điện ảnh Việt Nam đầu thập niên 90 vẫn còn quen thuộc với những câu chuyện chiến tranh, hay các mô-típ của thời bao cấp, Hãy tha thứ cho em ra mắt năm 1992 của đạo diễn Lưu Trọng Ninh xuất hiện như một tiếng nói khác biệt: gai góc hơn, trẻ hơn và đầy những hoang mang của một thế hệ đang lớn lên giữa thời cuộc đổi thay. 
Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng) do Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương làm chủ đầu tư.
Chủ đầu tư Khu du lịch Đồi Rồng bị xử phạt, bức tranh tài chính nhiều điểm đáng chú ý
(Ngày Nay) - Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương – chủ đầu tư Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng tại Hải Phòng ghi nhận bước chuyển biến tích cực về lợi nhuận trong năm 2025. Tuy nhiên, nguồn gốc của khoản lợi nhuận này vẫn là vấn đề được thị trường quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp vừa bị xử phạt do vi phạm quy định về công bố thông tin. Từ đó, câu chuyện minh bạch thông tin càng trở nên đáng chú ý.
Gợi ý “cẩm nang” road trip khởi hành từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho mùa hè này
Gợi ý “cẩm nang” road trip khởi hành từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho mùa hè này
(Ngày Nay) - Với nhiều du khách, điều hấp dẫn của road trip nằm ở cả hành trình lẫn đích đến.. Mỗi điểm dừng, mỗi khúc cua rẽ hướng và từng ki-lô-mét đi qua đều trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi. Theo báo cáo Travel Predictions 2026 của Booking.com, 93% du khách Việt Nam chia sẻ rằng road trip hấp dẫn họ bởi sự linh hoạt, tinh thần ngẫu hứng và cơ hội gặp gỡ những con người mới. 87% đề cao việc san sẻ nhiệm vụ lái xe, khiến cả hành trình trở nên gắn kết và thân thuộc hơn