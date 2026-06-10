Quảng Trị: Nâng cao năng lực y tế cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân

(Ngày Nay) - Chiều 9/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn ngành đã thực hiện hơn 942.000 lượt khám, chữa bệnh, đạt trên 66% kế hoạch năm; công suất sử dụng giường bệnh bình quân đạt trên 90%. Công tác phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được triển khai hiệu quả, không ghi nhận bệnh truyền nhiễm nhóm A trên địa bàn.

Ngành Y tế đang tập trung xây dựng Đề án phát triển hệ thống y tế giai đoạn 2026 - 2030; phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh; triển khai kỹ thuật thận nhân tạo tại các bệnh viện đa khoa khu vực; từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành bệnh viện chuyên sâu.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh. Đến nay, 100% bệnh viện trực thuộc Sở Y tế đã công bố triển khai bệnh án điện tử, trong đó 60% đơn vị vận hành hoàn toàn không sử dụng bệnh án giấy. Tỷ lệ người dân tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID đạt 74,6% số người đủ điều kiện. Tính đến ngày 30/5, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của ngành đạt 24,24% kế hoạch được giao.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế cũng báo cáo một số khó khăn, vướng mắc như tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ bác sĩ; những bất cập trong cơ chế tự chủ tài chính; hạ tầng xử lý chất thải y tế xuống cấp; nguồn lực dành cho chuyển đổi số còn hạn chế.

Trên cơ sở các kiến nghị của ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân cùng đại diện các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Y tế đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chuyển đổi số và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân; khẩn trương hoàn thiện các chiến lược, đề án phát triển ngành giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, ngành cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; củng cố hệ thống y tế cơ sở; đẩy mạnh đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đã được đầu tư.

Bên cạnh đó, ngành Y tế cần chủ động giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các loại dịch bệnh; tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng cường chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu; đẩy nhanh lộ trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành bệnh viện chuyên sâu; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả thực hiện các dự án đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp với Sở Y tế trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để ngành phát triển bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.