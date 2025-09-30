Ra mắt CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội – Tasco Auto

(Ngày Nay) - Sáng ngày 30/9, tại Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Hà Nội, Liên đoàn Bóng chuyền Thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Tasco Auto đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác và công bố tên gọi chính thức CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội – Tasco Auto.

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội là cái tên quen thuộc trong làng bóng chuyền quốc nội. Năm 2023, CLB Hà Nội vô địch giải hạng A toàn quốc và giành quyền lên chơi giải Vô địch quốc gia 2024. Với lực lượng nòng cốt là các VĐV trẻ chưa nhiều kinh nghiệm và là đội duy nhất không thuê ngoại binh, CLB bóng chuyền nữ không đủ sức cạnh tranh và phải trở lại giải hạng A toàn quốc chỉ sau một năm. Tuy nhiên, vốn là cái nôi đào tạo trẻ được đánh giá cao, Hà Nội vẫn cho thấy tín hiệu lạc quan đến từ dàn VĐV trẻ giàu triển vọng như Ánh Thảo, Thùy Linh...

Kết thúc vòng bảng giải bóng chuyền hạng A 2025, Hà Nội nằm trong tốp 8 đội góp mặt tại vòng chung kết, dự kiến diễn ra từ ngày 23/10 tới 2/11 tại Quảng Trị.

Mang trong mình khát khao mạnh mẽ nhưng đội bóng vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng và phát triển chuyên môn do hạn chế về nguồn lực tài chính và đầu tư. Sự hợp tác chiến lược giữa Liên đoàn Bóng chuyền Thành phố Hà Nội và Tasco Auto được coi là bước đi đầy quyết tâm, mở ra những kỳ vọng mới. không chỉ nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn hướng tới xây dựng hình ảnh, phát triển giá trị thương hiệu và gia tăng sức lan tỏa truyền thông cho đội bóng cũng như các đơn vị đối tác đồng hành.

Sự kiện này mở ra kỳ vọng mới: CLB không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn, được bổ sung nguồn lực để vươn lên tại các giải đấu quốc gia mà còn trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng, mang lại hình ảnh tích cực và gia tăng sức lan tỏa truyền thông cho đội bóng, thương hiệu nhà tài trợ nói riêng cũng như thể thao Hà Nội nói chung.

Sự kiện có sự chứng kiến của đại diện Cục Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội, Lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Liên đoàn Bóng chuyền Thành phố Hà Nội cùng Lãnh đạo Tasco, khẳng định sự đồng hành chặt chẽ giữa cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức thể thao và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy phát triển phong trào thể thao Thủ đô.

Đại diện Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội phát biểu: “Lần đầu tiên, bóng chuyền nữ Hà Nội có được sự đồng hành chính thức và dài hạn từ một doanh nghiệp lớn như Tasco Auto. Đây là dấu mốc quan trọng, giúp đội bóng có thêm nền tảng vững chắc để phát triển chuyên môn, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối với người hâm mộ và cộng đồng. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ không chỉ nâng tầm đội bóng mà còn góp phần lan tỏa tình yêu thể thao trong xã hội".

Theo thỏa thuận, từ tháng 10/2025 và trong lộ trình dài hạn, Tasco Auto sẽ đồng hành cùng CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội – Tasco Auto. Sự hợp tác này không chỉ góp phần hỗ trợ nguồn lực cho đội bóng mà còn thể hiện tinh thần gắn kết của Tasco Auto đối với sự phát triển của thể thao Thủ đô nói riêng và bóng chuyền Việt Nam nói chung.

Đại diện Tasco Auto chia sẻ: “Chúng tôi quyết định đồng hành cùng bóng chuyền – một môn thể thao đề cao tốc độ – sự quyết liệt – tinh gọn và hiệu suất cao – những giá trị cũng là nền tảng vận hành của Tasco Auto. Quan trọng hơn, chúng tôi mong muốn được đi cùng với một đội bóng có truyền thống đào tạo trẻ, để cùng vun đắp, cùng trưởng thành, thay vì tìm kiếm kết quả tức thời ở một đội bóng đã sẵn ở đỉnh cao”.

Sự hợp tác ba bên giữa Trung tâm Huấn luyện Thể thao Hà Nội, Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội và Tasco Auto mở ra cơ hội để CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội – Tasco Auto phát triển mạnh mẽ hơn, khẳng định vị thế tại các giải đấu quốc gia, đồng thời góp phần truyền cảm hứng thể thao, lan tỏa niềm đam mê bóng chuyền và mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ cả nước.