Royal Symphony - Đêm nhạc tri ân của Danko Group dành cho cư dân

Không chỉ là một sự kiện văn hóa – nghệ thuật đặc sắc, chương trình còn là lời tri ân tinh tế và giàu cảm xúc mà Danko Group gửi tới cộng đồng cư dân, đối tác và khách hàng đã đồng hành trên hành trình kiến tạo những giá trị sống bền vững.

Không gian âm nhạc thăng hoa giữa lòng đô thị châu Âu

Được tổ chức tại phố đi bộ The Rome – trái tim sôi động của KĐT Danko City, đêm nhạc Royal Symphony gây ấn tượng mạnh mẽ với quy mô tổ chức chuyên nghiệp, không gian sân khấu được dàn dựng công phu, hệ thống âm thanh – ánh sáng hiện đại và cách thiết kế mang đậm dấu ấn châu Âu sang trọng.

Hơn 3.000 khán giả đã có mặt từ sớm để trải nghiệm một đêm nghệ thuật được ví như bản giao hưởng thị giác và thính giác, nơi thanh âm và cảm xúc hòa quyện trong từng tiết mục biểu diễn.

Từ chương đầu – “Dạ khúc ánh sáng”, tới chương 2 mang tên “Dạ khúc thăng hoa” và chương 3 “Dạ khúc hoàng gia”, đêm nhạc đã cuốn hút khán giả với sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ như Dương Edward, GiGi Hương Giang, và cao trào cảm xúc đến từ phần trình diễn của nam ca sĩ Tùng Dương – giọng ca được mệnh danh là “Divo của làng nhạc Việt”.

Với chất giọng nội lực, phong cách trình diễn độc đáo và chiều sâu cảm xúc, Tùng Dương đã thực sự chạm tới trái tim người nghe qua những ca khúc như “Tái sinh”, “Một vòng Việt Nam”, “Ngày mai người ta lấy chồng”, hay “Mẹ tôi”… Mỗi tiết mục đều được phối khí tinh tế, kết hợp với hiệu ứng sân khấu được thiết kế riêng theo tinh thần từng bài hát, mang lại trải nghiệm nghệ thuật vừa lắng đọng, vừa bùng nổ.

Đặc biệt, sự giao lưu gần gũi giữa nghệ sĩ và khán giả đã tạo nên những khoảnh khắc chân thành và ấm áp, đúng với tinh thần kết nối mà chương trình hướng tới.

Bản giao hưởng của niềm tin, sự gắn bó và tình cảm chân thành từ Danko Group

Danko Concert – Royal Symphony là sân khấu trình diễn nghệ thuật, và cũng là dịp để CĐT Danko Group gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quý cư dân, đối tác và khách hàng – những người đã đồng hành, tin tưởng và góp phần kiến tạo nên diện mạo thịnh vượng của các KĐT mang thương hiệu, phong cách Danko.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Ban lãnh đạo Danko Group đã có những chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy xúc động, khẳng định cam kết phát triển những công trình mang giá trị kiến trúc, đồng thời hướng tới xây dựng những cộng đồng sống văn minh, gắn kết và tràn đầy cảm hứng.

Sự kiện cũng là nơi kết nối giữa nghệ thuật và cộng đồng, giữa trải nghiệm sống và giá trị nhân văn – một định hướng xuyên suốt trong hành trình phát triển của Danko Group tại Thái Nguyên và các địa phương như Bắc Giang, Tuyên Quang, Thanh Hoá…

Điểm nhấn trong chương trình là phần bốc thăm may mắn dành riêng cho khách hàng sở hữu sản phẩm tại KĐT Danko City, với những phần quà giá trị như xe Vespa Primavera 125 New 2025, Smart Tivi Samsung 75inch 4K và tủ lạnh Sharp Inverter 360L. Hơn cả một món quà vật chất, đó là thông điệp mà Danko Group muốn gửi gắm – về sự tri ân, sự sẻ chia và mong muốn mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho từng khách hàng, cư dân trong hệ sinh thái đô thị do Danko Group phát triển. Nhiều khách mời chia sẻ, họ không chỉ được thưởng thức âm nhạc chất lượng cao, mà còn cảm nhận rõ nét văn hóa doanh nghiệp và tinh thần tận tâm của Chủ đầu tư.

Với việc tổ chức Royal Symphony, Danko Group một lần nữa khẳng định định hướng phát triển đô thị gắn liền với phát triển văn hóa, nghệ thuật và sự gắn kết cộng đồng. Danko Concert – Dạ khúc Hoàng gia đã khép lại, nhưng đó là sự khởi đầu cho những chương trình gắn kết, những dự án tâm huyết tiếp theo mà Danko Group sẽ tiếp tục mang đến cho cộng đồng trong tương lai.