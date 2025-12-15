Tiện ích hoàn thành, Vinhomes Green City ghi dấu mốc mới tại cực tăng trưởng Tây Bắc TP.HCM

(Ngày Nay) - Cư dân Tây Bắc TP.HCM đang đếm từng ngày đến sự kiện khởi công Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) kết nối thẳng trung tâm tới khu vực. Giữa lúc đó, Vinhomes Green City chỉ cách ga Metro 11 phút di chuyển, đang hoàn thiện một loạt tiện ích. Hạ tầng và đô thị cùng khởi sắc mở ra cuộc sống mới cho cư dân và “thay da đổi thịt” cả một vùng đất.

“Thành phố xanh” bước ra từ bản vẽ

Ngày 13/12, Vinhomes Green City chính thức ra mắt cụm công viên trong lòng dự án. Như vậy, chỉ sau 5 tháng mở bán, hệ tiện ích xanh lên tới 40ha đã dần hoàn thiện.

Anh Ngọc Tân (43 tuổi, xã Hậu Nghĩa), cư dân tương lai của phân khu The Forest, không khỏi phấn chấn khi tận mắt thấy The Wellness Park kế bên nhà với đường dạo bộ rộng rãi, bãi cỏ xanh ngát, nhiều hàng cây đang đâm lá non, và mường tượng về một cuộc sống mới đang đến rất gần.

“Giờ đây, mỗi ngày cả gia đình đã có thể đến công viên hóng mát, vui chơi, tập thể thao và cùng ngóng chờ ngày dọn về ngôi nhà mới ngay trong năm 2026”, anh Tân chia sẻ.

Cũng theo anh Tân, khu vực huyện Đức Hòa (cũ), nơi dự án tọa lạc, được biết đến là thủ phủ công nghiệp của địa phương. Nhiều năm qua, sự hiện diện của hạ tầng công nghiệp đánh dấu bước phát triển kinh tế, nhưng đồng thời cũng thu hẹp đi nhiều mảng xanh công cộng. Bởi vậy, sự hiện diện của 40ha cây xanh và mặt nước tại Vinhomes Green City có ý nghĩa quan trọng. Với cư dân đại đô thị, tiện ích nâng tầm chuẩn sống mới: cân bằng, bền vững và tràn ngập năng lượng.

Trên quy mô gần 200ha, dự án quy hoạch 5 khu thấp tầng với hơn 4.500 căn biệt thự, nhà phố đan xen 5 công viên chủ đề, hàng chục tiện ích vui chơi, giải trí, thể thao, thư giãn… Đặc biệt, giữ vai trò điều hòa không khí cho cả đại đô thị là công viên hồ trung tâm Green Lake 8ha. Thiên nhiên hiện diện trong từng nhịp sinh hoạt và kết nối cư dân, tạo ra “tấm khiên xanh” bảo vệ, chăm sóc sức khỏe toàn diện cả thể chất và tinh thần.

Song hành với tiến độ về đích của cụm công viên, các công trình nhà ở, trường học, trung tâm thương mại, các tuyến phố thương mại dịch vụ tại Vinhomes Green City cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, trường học liên cấp Vinschool đã ấn định khởi công vào tháng 3/2026, hoàn thiện vào tháng 3/2027 và chính thức khai giảng vào tháng 8 cùng năm. Đây là cơ sở Vinschool đầu tiên tại Tây Bắc TP.HCM, mang đến cho trẻ môi trường học tập theo tiêu chuẩn quốc tế, phương pháp giáo dục hiện đại và lợi thế vô giá - trường học ngay gần nhà.

“Không còn nằm trên bản vẽ, hay chỉ có trong mơ, đô thị đáng sống bậc nhất Tây Bắc TP.HCM đã hình thành”, anh Tân hào hứng.

Từ vùng ven thành cực tăng trưởng mới

Hòa nhịp với công trường sôi động của Vinhomes Green City là tiến độ khẩn trương của hàng loạt hạ tầng có ý nghĩa quan trọng với Tây Bắc đang đồng loạt tăng tốc thi công, về đích.

Ngày 15/1/2026, Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) - tuyến xuyên tâm dài nhất TP.HCM sẽ chính thức khởi công, kết nối trung tâm với khu vực Tây Bắc. Với nhà ga theo quy hoạch cách đại đô thị chỉ 11 phút di chuyển, cư dân sẽ chỉ cần một nhịp kết nối qua Metro để tới trung tâm Bến Thành, thay cho hàng tiếng đồng hồ di chuyển theo trục Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh.

Vành đai 4 kết nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Nai vừa được Chính phủ thúc đẩy khởi công sớm đồng loạt tại 3 địa phương vào năm 2026, dự kiến hoàn thiện năm 2028. Vành đai 3 đoạn 6,8km qua Tây Ninh, dự kiến thông xe tạm đoạn cao tốc vào ngày 19/12, trước khi hoàn thành toàn tuyến và đưa vào khai thác chính thức vào giữa năm 2026. Trong khi đó, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài vừa được rót thêm vốn để giải phóng mặt bằng đoạn qua Tây Ninh, dự kiến cũng khởi công gói thầu đầu tiên vào ngày 19/12 tới.

Chuỗi hạ tầng chiến lược đang tạo nên lực cộng hưởng mạnh mẽ cho Tây Bắc TP.HCM. Khu vực này từ vai trò vùng ven dần được tái định vị thành cực tăng trưởng mới, nơi hội tụ của công nghiệp, công nghệ cao, logistics, đô thị quy mô lớn và không gian sống hiện đại. Hạ tầng mở lối, quy hoạch theo sau, kéo theo sự gia tăng giá trị bất động sản, thanh khoản thị trường và sức hút dân cư.

Nằm tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, Vinhomes Green City với quy mô lớn và mô hình phát triển đồng bộ không chỉ đón đầu làn sóng hạ tầng mà còn góp phần kiến tạo diện mạo đô thị mới cho khu vực.

“Từ ngôi nhà để ở đến một tài sản giá trị, Vinhomes Green City mang lại quá nhiều lợi ích cho những cư dân tương lai”, anh Tân chia sẻ.