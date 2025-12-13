Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025 đón Giáng sinh và năm mới

(Ngày Nay) - Từ ngày 12/12 đến ngày 4/1, trong không khí Giáng sinh và năm mới đang đến gần, Lễ hội đèn lồng Seoul 2025 được tổ chức dọc theo suối Cheonggyecheon, song song với các hoạt động Giáng sinh tại Quảng trường Gwanghwamun, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Lễ hội đèn lồng Seoul năm nay mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul”, đánh dấu lần tổ chức thứ 17 kể từ khi ra mắt. Ban tổ chức cho biết lễ hội trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng và nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề, tạo nên một tuyến đi bộ đêm kéo dài từ Quảng trường Cheonggye đến cầu Samil với quy mô và hàm lượng nội dung lớn nhất từ trước đến nay.

Khu vực “Seoul kỳ diệu” kết hợp đèn lồng hanji truyền thống và nghệ thuật truyền thông hiện đại, tái hiện dòng chảy lịch sử của Seoul từ những ngày đầu có điện tại Cung điện Gyeongbok, sự xuất hiện của tàu điện, điện thoại, tivi cho đến hình ảnh tưởng tượng đường chân trời tương lai. Khu “Bí mật vàng” sử dụng đèn lồng cùng màn hình LED để phản ánh văn hóa đại chúng đương đại, đặc biệt là K-pop và các xu hướng mạng xã hội. Phần Dream Light giới thiệu các tác phẩm hợp tác với nghệ sĩ sắp đặt và nghệ sĩ đương đại, sử dụng vật liệu tái chế như đèn pha ô tô bỏ đi và gỗ phế thải, tạo nên các tác phẩm quy mô lớn mang thông điệp bảo vệ môi trường. Khu vực cuối cùng mang tên “Seoul Fantasia” nổi bật với mô hình “Seoul Moon” cao 15 mét lơ lửng trên mặt nước, có sự xuất hiện của linh vật Hechi và nhân vật thiếu nhi Teenieping trong không gian tưởng tượng.

Điểm nhấn của lễ hội là màn trình diễn ánh sáng mô phỏng cực quang, sử dụng hơn 30 thiết bị laser kết hợp với hệ thống sương mù được kiểm soát chặt chẽ, tạo nên hiệu ứng không gian ba chiều phía trên dòng suối Cheonggyecheon, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Cùng thời gian này, Quảng trường Gwanghwamun cũng trở thành tâm điểm của các hoạt động Giáng sinh và nghệ thuật ánh sáng, trong đó có Chợ Gwanghwamun 2025 và triển lãm Seoul Light Gwanghwamun 2025 với các tác phẩm nghệ thuật truyền thông quy mô lớn. Chính quyền thành phố Seoul cho biết đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, phối hợp với lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và các cơ sở y tế lân cận để phục vụ người dân và du khách.

Chuỗi lễ hội ánh sáng và đèn lồng cuối năm được kỳ vọng không chỉ tạo không khí Giáng sinh ấm áp, đặc sắc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Seoul như một thành phố sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa và thân thiện với du lịch trong mùa Đông.

