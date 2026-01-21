ERAS LAND đem “Xuân Yêu Thương” tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Lâm Đồng

(Ngày Nay) -Chương trình thiện nguyện “Xuân Yêu Thương” được ERAS LAND triển khai trong không khí cận Tết Nguyên đán, mang ý nghĩa thiết thực trong việc sẻ chia, động viên tinh thần người dân, đặc biệt là các gia đình còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống.

Trong hai ngày 20–21/01/2026, ERAS LAND đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Xuân Yêu Thương”, trao tặng tổng cộng 400 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, gồm: UBND thôn Hiệp Nhơn (xã Tân Thành), thôn Phú Hiệp 3 (xã Gia Hiệp), Tổ dân phố Phường 2 và UBND Phường 2, TP. Bảo Lộc.

Hoạt động trao quà được tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ giữa ERAS LAND và chính quyền địa phương các xã, phường. Trước khi chương trình diễn ra, công tác rà soát, lập danh sách các hộ gia đình khó khăn đã được địa phương thực hiện kỹ lưỡng, đảm bảo đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

Mỗi phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày, góp phần giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng chi tiêu, chuẩn bị đón Tết đầy đủ và ấm áp hơn.

Có mặt tại điểm trao quà ở thôn Hiệp Nhơn, xã Tân Thành, nhiều người dân không giấu được sự xúc động khi nhận những phần quà nghĩa tình trong những ngày giáp Tết. Chị Nguyễn Thị Thu Hoa, một người dân địa phương cho biết: “Gia đình tôi còn nhiều khó khăn, nhất là vào dịp cuối năm. Những phần quà hôm nay không chỉ giúp chúng tôi bớt đi chi phí sinh hoạt mà còn là sự động viên rất lớn về tinh thần, để bà con yên tâm đón Tết.”

Đại diện chính quyền địa phương, ông Mai Anh Tùng – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành đánh giá cao ý nghĩa và cách thức tổ chức của ERAS LAND và khẳng định: chương trình được triển khai đúng thời điểm và phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân, thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với người dân địa phương. Đây là sự phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp và chính quyền trong công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Được biết, Chương trình “Xuân Yêu Thương” được ERAS LAND tổ chức thường niên với mong muốn góp phần chăm lo an sinh xã hội, đồng hành cùng các địa phương trong việc hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là vào dịp Tết – thời điểm nhu cầu chi tiêu và sinh hoạt của người dân tăng cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó lâu dài của doanh nghiệp đối với cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động. Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, qua đó mang lại hiệu quả thiết thực và tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

“Với ERAS LAND, phát triển bền vững không chỉ được đo bằng quy mô dự án hay kết quả kinh doanh, mà còn thể hiện ở trách nhiệm đồng hành cùng cộng đồng. Chương trình ‘Xuân Yêu Thương’ là dịp để doanh nghiệp sẻ chia, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp hơn cho các gia đình còn nhiều khó khăn, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của ERAS LAND đối với các hoạt động an sinh xã hội”, bà Hương Nguyễn – Tổng Giám đốc ERAS LAND chia sẻ.

Đồng hành cùng ERAS LAND trong chương trình lần này là các đơn vị tài trợ gồm Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 (DECOFI) và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đầu tư Năng lượng Mặt Trời (ESKY CORP). Sự chung tay đóng góp nguồn lực của các đơn vị đồng hành đã góp phần quan trọng giúp chương trình được tổ chức chu đáo, hiệu quả và đúng mục tiêu đề ra.

Đây cũng là minh chứng cho tinh thần hợp tác, trách nhiệm xã hội và sự kết nối giữa các doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động vì cộng đồng. Thông qua chương trình “Xuân Yêu Thương”, ERAS LAND mong muốn không chỉ mang đến những phần quà vật chất, mà còn gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia và niềm động viên tinh thần đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm niềm tin và động lực trong cuộc sống. Đồng thời, chương trình cũng khẳng định định hướng phát triển bền vững của ERAS LAND – gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm xã hội và sự phát triển hài hòa cùng cộng đồng địa phương.

Trong thời gian tới, ERAS LAND cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng chính quyền các địa phương và các đối tác để triển khai thêm nhiều hoạt động cộng đồng thiết thực, qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó, hài hòa giữa doanh nghiệp và xã hội, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội tại các địa phương nơi doanh nghiệp hiện diện.