Dai-ichi Life Việt Nam triển khai Chương trình Hiến máu nhân đạo 2025 tại TP. Hồ Chí Minh

(Ngày Nay) -Đây là sự kiện thứ ba thuộc chương trình “Kết nối Triệu Yêu Thương - Hiến máu nhân đạo 2025”, được triển khai thường niên, nhằm lan tỏa truyền thống “tương thân tương ái” và tiếp tục truyền cảm hứng về một lối sống khỏe mạnh và tích cực trong cộng đồng.

Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) vừa phối hợp với Công đoàn Phường Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện.

Gần 400 tình nguyện viên, bao gồm Ban Giám đốc, Đội ngũ Quản lý Kinh doanh, Nhân viên và Đại lý bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, cùng khách hàng và người dân địa phương đã nhiệt tình tham gia hiến tặng 387 đơn vị máu, tương đương 96.750 ml.

Trước đó, vào ngày 16/8 và 7/11/2025, chương trình hiến máu nhân đạo đã được tổ chức tại Tỉnh Phú Thọ và TP. Hà Nội với 342 đơn vị máu, tương đương 85.500 ml được hiến tặng từ gần 400 tình nguyện viên của Công ty cùng khách hàng và người dân địa phương.

Trong hơn 18 năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam đã đóng góp 8.168 đơn vị máu tương đương 2.206.500 ml từ hơn 10.000 tình nguyện viên trên toàn quốc, chung tay mang lại sự sống và hy vọng cho hàng chục ngàn bệnh nhân trên khắp cả nước.

“Với triết lý nhân văn ‘Tất cả vì con người’, trong hơn 18 năm qua, bên cạnh phát triển kinh doanh bền vững, Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết triển khai các sáng kiến và chương trình hỗ trợ cộng đồng thiết thực. Trong đó, Hiến máu nhân đạo, hoạt động thiện nguyện thường niên ý nghĩa, đã trở thành nhịp cầu sự sống, gắn kết những tấm lòng “Chia giọt máu hồng – Trao niềm hy vọng” với ý nghĩa lớn lao và sẻ chia giá trị nhân văn sâu sắc từ mỗi thành viên Dai-ichi Life Việt Nam đến cộng đồng và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam”, Ông Trần Đình Quân – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Dai-ichi Life Việt Nam, kiêm Chủ tịch Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp chia sẻ.

Song hành cùng hoạt động kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp”, Công ty đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 80 tỷ đồng xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội trong hơn 18 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam.