SABECO trao 400 phần quà “Chung vị tết Việt” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

(Ngày Nay) -Thông qua món quà ý nghĩa này, SABECO mong muốn mang đến sự trọn vẹn và đầm ấm cho những người chưa có cơ hội đón một mùa Tết đủ đầy, để ai cũng cảm nhận được mình là một phần của niềm vui chung trong dịp năm mới.

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền địa phương tại 04 phường thuộc khu vực Bình Dương cũ, gồm phường Thủ Dầu Một, phường Phú Lợi, phường Thuận Giao và phường An Phú, đã trao tặng 400 phần quà mang thông điệp “Chung Vị Tết Việt” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn – những con người đại diện cho sự lạc quan và ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Mỗi phần quà không chỉ bao gồm các nhu yếu phẩm và những hương vị Tết quen thuộc như bánh chưng, bánh tét, mứt Tết, mà còn có phong bao lì xì như một lời chúc may mắn và tốt lành gửi đến người dân nhân dịp năm mới.

Đây là hoạt động ý nghĩa thuộc khuôn khổ chiến dịch “Chung Vị Tết Việt, Gắn Kết Muôn Miền” do SABECO khởi xướng với mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hóa và kết nối những sắc thái văn hóa khắp mọi miền thành một trải nghiệm Tết chung, nơi ai cũng cảm nhận được sự gắn kết và thuộc về.

Đây cũng là năm đầu tiên SABECO đưa chương trình Tết thường niên thành nền tảng tôn vinh sự đa dạng văn hóa vùng miền Việt Nam, thể hiện vai trò của doanh nghiệp trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

TP Hồ Chí Minh là điểm đến thứ 8 trong số 16 địa phương nơi SABECO tổ chức chuỗi hoạt động trao quà Tết từ ngày 10/1/2026 đến hết ngày 8/2/2026. Tính đến nay, chiến dịch đã đi qua các tỉnh thành gồm Đak Lak, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cần Thơ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, TP.HCM với 3.300 phần quà Tết đã được trao tặng.

Tiếp sau đó, SABECO sẽ tiếp tục mang các hoạt động ý nghĩa của chiến dịch đến với Quảng Trị, Ninh Bình, Khánh Hòa, Gia Lai trong hai ngày 31/1 và 1/2 sắp tới, tiếp nối hành trình mang trải nghiệm Tết đến gần hơn với cộng đồng và lan tỏa tinh thần sẻ chia gắn kết trong dịp năm mới Bính Ngọ.