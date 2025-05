Sản phẩm giới hạn, lợi nhuận tới 15%/năm: Shop chân đế The Metropolitan hút mạnh dòng tiền thông minh

(Ngày Nay) - Giá bán cạnh tranh, sở hữu lâu dài, dòng khách dồi dào… đó là những lợi thế vượt trội hội tụ tại shop chân đế của The Metropolitan (Vinhomes Ocean Park, Hà Nội), đưa dòng sản phẩm này trở thành lựa chọn hàng đầu cho mục tiêu tìm kiếm BĐS dòng tiền hấp dẫn của giới đầu tư.

Tâm điểm giao thương thu hút dòng tiền không ngừng nghỉ

Chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt thương hiệu lớn, như Starbucks, Highlands Coffee, Lotteria, KFC, WinMart, TopValu, Circle K,… tại Vinhomes Ocean Park, anh Hoàng Sơn (45 tuổi, Hà Nội) nhanh chóng đi đến quyết định xuống tiền, sở hữu một shop chân đế The Zurich - The Metropolitan để kinh doanh ẩm thực. Anh hài hước gọi đây là “đi theo dấu chân người khổng lồ”.

“Không phải ngẫu nhiên các thương hiệu lớn đổ về đây. Điều này minh chứng cho một thị trường đầy tiềm năng. Chưa kể, so với mặt bằng chung, shop chân đế tại The Metropolitan sở hữu nhiều lợi thế hơn hẳn”, anh Sơn chia sẻ.

Lợi thế đầu tiên tạo dấu ấn khác biệt cho shop chân đế The Zurich - The Metropolitan đến từ quyền sở hữu lâu dài, giúp chủ nhân tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và tận hưởng giá trị tích lũy theo thời gian. Mỗi sản phẩm đều có pháp lý minh bạch, được bảo chứng bởi thương hiệu Vinhomes, càng giúp nhà đầu tư yên tâm khai thác kinh doanh dài hạn.

Đặc biệt, những sản phẩm sở hữu lâu dài đó lại có giá bán hấp dẫn, chỉ từ 4 - 17 tỷ đồng cho diện tích từ 32 - 82m2 (tương đương 125 - 200 triệu đồng/m2). Mức giá này hấp dẫn hơn rất nhiều khi so sánh với nhà phố nội đô. Trong khi đó, khả năng khai thác dòng tiền của shop chân đế The Zurich lại cực kỳ hấp dẫn.

Cụ thể, nhờ vị trí cửa ngõ của The Metropolitan và Vinhomes Ocean Park, dòng sản phẩm này không chỉ khai thác được lượng dân cư hơn 50.000 người của đại đô thị mà còn hấp dẫn dòng khách vãng lai. Báo cáo của CBRE cho thấy, lượng giao dịch trung bình trên mỗi đầu khách của shop chân đế tại Vinhomes Ocean Park đang ở mức 1,5 - 2 lượt/ngày. Đây cũng sẽ là lưu lượng tối thiểu mà shop chân đế The Zurich có thể đạt được sau khi đi vào hoạt động.

Theo ghi nhận tại một số khu đô thị của Vinhomes, mức lợi nhuận của shop chân đế luôn được duy trì ở mức 8 - 12%/năm, cao hơn mức trung bình 6 - 9% của các sản phẩm shophouse khác. Thậm chí, tại The Zurich, mức lợi nhuận có thể lên tới 15%/năm nhờ đòn bẩy từ cộng đồng cư dân thượng lưu, hệ sinh thái tiện ích đa dạng và một lượng lớn nhân viên văn phòng đến làm việc tại tòa tháp TechnoPark.

Đặc biệt, chủ sở hữu còn có thể khai thác dòng tiền ổn định nhờ hoạt động cho thuê khi có sự quản lý, vận hành chuyên nghiệp của Vinhomes. Nhà đầu tư sẽ dễ dàng bắt tay cùng các thương hiệu lớn bằng các hợp đồng thuê dài hạn. Giá thuê cũng sẽ tăng trưởng ổn định theo thời gian, đúng như xu hướng đã được chứng minh tại các đại đô thị khác của Vinhomes.

Những “cột mốc vàng” thúc đẩy giá trị BĐS

Ngoài khả năng khai thác dòng tiền ổn định, shop chân đế The Zurich còn hấp dẫn giới đầu tư nhờ hàng loạt cột mốc tăng giá, cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Trong ngắn hạn, chủ sở hữu sẽ đón nhận ngay dòng khách khổng lồ khi phân khu The Zurich được bàn giao trong quý III/2025. Đây là thời điểm khởi đầu quan trọng khi nhu cầu của cư dân mới đang ở mức cao.

Trong tầm nhìn trung hạn, cột mốc tăng giá đến từ tệp khách hàng tiềm năng lên tới 200.000 người. Đây là lượng cư dân mà Ocean City dự kiến sẽ đạt được vào quý IV/2027, kéo theo đó là nhu cầu tiêu dùng tăng vọt, tạo ra dòng tiền đột phá cho hoạt động kinh doanh tại đại đô thị.

Cũng trong giai đoạn này, khu Đông sẽ đón nhận thêm nhiều dự án hạ tầng trọng điểm hoàn thành, như đường Vành đai 3.5 và Vành đai 4… kết hợp cùng các dự án đã hoàn thiện trước đó tạo nên mạng lưới giao thông đa dạng, thu hút một lượng lớn dân cư đổ về. Từ đó, khu vực này sẽ bước vào giai đoạn phát triển bùng nổ, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh và gia tăng giá trị BĐS.

Nhìn xa hơn nữa, các dự án kết nối trung tâm và liên tỉnh, như cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, Metro số 8… sẽ được hình thành. Đây là cầu nối giúp Vinhomes Ocean Park trở thành trạm dừng quan trọng trong việc phát triển đô thị vệ tinh với mô hình TOD của Hà Nội. Nhờ vị trí cửa ngõ, The Metropolitan sẽ là điểm sáng của “Quận Trung tâm” của Ocean City và có tốc độ tăng giá vượt trội so với khu vực.

Những lợi thế nói trên đã lý giải cho việc dòng sản phẩm giới hạn này của The Metropolitan được đánh giá là BĐS dòng tiền hấp dẫn bậc nhất Thủ đô thời điểm hiện tại. Do đó, việc sở hữu shop chân đế The Metropolitan là bước đi chiến lược đưa nhà đầu tư tiến gần hơn đến mục tiêu khai thác dòng tiền lâu dài và gia tăng tài sản bền vững.