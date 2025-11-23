Sẵn sàng thu dung, cấp cứu, hỗ trợ y tế kịp thời cho người dân vùng ngập lụt

(Ngày Nay) - Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 khi xảy ra mưa lũ, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra.

Bộ Y tế đã có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai về việc tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn; công điện đồng thời được gửi đến các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Trung.

Theo đó, thực hiện Công điện số 223/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai; để chủ động phòng, tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Trung khẩn trương tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế trong công tác ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân theo phương châm 4 tại chỗ.

Các đơn vị y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 khi xảy ra mưa lũ; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra; Phối hợp với các lực lượng tại địa phương để tiếp cận các khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt nhằm hỗ trợ y tế kịp thời khi có yêu cầu; Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế trong quá trình tham gia ứng phó thiên tai.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị có liên quan chủ động triển khai công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ngay sau khi lũ rút theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tuyệt đối không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.

Cũng tại công điện này, Bộ Y tế đề nghị các lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý nước sinh hoạt và vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyệt đối không để người dân sử dụng thực phẩm không an toàn, nguồn nước ô nhiễm.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20 và 21/11, tại nhiều khu vực còn tiếp tục có mưa to đến rất to, lũ trên sông Ba, sông Kôn vẫn duy trì ở mức rất cao, trên các sông ở Khánh Hòa tiếp tục lên và khả năng sẽ vượt mức lũ lịch sử. Tình trạng ngập lụt sâu sẽ tiếp tục xảy ra nghiêm trọng trên diện rộng, nhất là tại các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk (do hiện nay thủy triều ở mức cao), đồng thời nguy cơ rất cao tiếp tục xảy ra sạt lở đất tại vùng núi và sườn dốc.