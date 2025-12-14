SEA Games 33: Bắn súng Việt Nam liên tiếp xô đổ kỷ lục Đại hội

(Ngày Nay) - Sau khi cùng đồng đội phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, Trịnh Thu Vinh tiếp tục lập kỷ lục SEA Games mới, qua đó giành thêm 1 HCV cá nhân ở nội dung 10m súng ngắn hơi.

Sau 3 lượt bắn, nữ xạ thủ Việt Nam đã giành 242,7 điểm, cao hơn 1 điểm so với người về nhì là đồng đội Nguyễn Thùy Trang. Như vậy, đoàn Việt Nam giành được cả HCV và HCB trong nội dung 10m súng ngắn hơi. Xạ thủ Malaysia Mohd Arifin giành HCĐ.

Trước đó, cũng trong sáng 14/12, bộ ba Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh và Triệu Thị Hoa Hồng đã có màn trình diễn xuất sắc ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ. Các xạ thủ Việt Nam thi đấu ổn định, chính xác, đạt tổng điểm 1.711, qua đó giành HCV và phá kỷ lục SEA Games.

Các chiến thắng này không chỉ giúp Bắn súng Việt Nam đóng góp huy chương cho bảng tổng sắp mà còn khẳng định vị thế hàng đầu khu vực của bộ môn.