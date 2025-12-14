SEA Games 33: Bắn súng Việt Nam liên tiếp xô đổ kỷ lục Đại hội

(Ngày Nay) - Sau khi cùng đồng đội phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, Trịnh Thu Vinh tiếp tục lập kỷ lục SEA Games mới, qua đó giành thêm 1 HCV cá nhân ở nội dung 10m súng ngắn hơi.
Sau 3 lượt bắn, nữ xạ thủ Việt Nam đã giành 242,7 điểm, cao hơn 1 điểm so với người về nhì là đồng đội Nguyễn Thùy Trang. Như vậy, đoàn Việt Nam giành được cả HCV và HCB trong nội dung 10m súng ngắn hơi. Xạ thủ Malaysia Mohd Arifin giành HCĐ.
Trước đó, cũng trong sáng 14/12, bộ ba Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh và Triệu Thị Hoa Hồng đã có màn trình diễn xuất sắc ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ. Các xạ thủ Việt Nam thi đấu ổn định, chính xác, đạt tổng điểm 1.711, qua đó giành HCV và phá kỷ lục SEA Games.
Các chiến thắng này không chỉ giúp Bắn súng Việt Nam đóng góp huy chương cho bảng tổng sắp mà còn khẳng định vị thế hàng đầu khu vực của bộ môn.
(Ngày Nay) - Sau khi cùng đồng đội phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, Trịnh Thu Vinh tiếp tục lập kỷ lục SEA Games mới, qua đó giành thêm 1 HCV cá nhân ở nội dung 10m súng ngắn hơi.
(Ngày Nay) - Ngày 14/12, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội và AstraZeneca Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh với chủ đề “Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế”.
(Ngày Nay) - Chính phủ Nhật Bản dự định tổ chức cuộc diễn tập, với sự tham gia của chính quyền thủ đô Tokyo và các doanh nghiệp hạ tầng chủ chốt, nhằm chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra sự cố hạ tầng quy mô lớn do tấn công mạng và các nguyên nhân khác.
(Ngày Nay) - Các vụ lừa đảo nhắm vào người trên 60 tuổi ở Mỹ trong năm 2024 đã gây thiệt hại 2,4 tỷ USD, tăng 26,3% so với năm 2023 và cao gấp 4 lần so với năm 2020. Đây là kết quả báo cáo thường niên của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) công bố mới đây.
(Ngày Nay) - Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ thi đấu thăng hoa trong ngày 13/12 khi giành thêm 6 HCV, qua đó nâng tổng số HCV lên 30 sau bốn ngày tranh tài tại SEA Games 33. Dấu ấn nổi bật nhất đến từ Điền kinh với những chiến thắng kèm kỷ lục, bên cạnh một ngày rực rỡ của Karate và Taekwondo – các môn võ truyền thống luôn là thế mạnh của Thể thao Việt Nam.
(Ngày Nay) - Nghi lễ cưới Jirtig truyền thống của Sudan đã chính thức được UNESCO ghi vào Danh sách đại diện Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại ngày 12/12, tại kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Quyết định này được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Sudan đang chìm trong xung đột, gây thương vong lớn, di dời diện rộng và đe dọa nghiêm trọng tới các giá trị văn hóa, di sản của đất nước.
(Ngày Nay) - Ngày 13/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest 2025), Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững tổ chức hội thảo “Kết nối các khu ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp để phát triển khởi nghiệp sáng tạo của địa phương, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững”.
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, dự kiến, giữa tháng 12/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Sân bay quốc tế Phú Quốc. Sự kiện do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, Sở Du lịch tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Du lịch Việt Nam nói chung và đối với đảo ngọc Phú Quốc nói riêng.
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Oxalis Adventure, đơn vị thực hiện tour khám phá hang Sơn Đoòng(Quảng Trị), hiện đã đủ số lượng 1.000 khách trong năm 2026 và chuẩn bị cho hành trình khám phá vào cuối tháng 1/2026 tới. Đặc biệt, tour khám phá hang Sơn Đoòng cũng đã được đặt kín chỗ của năm 2027.