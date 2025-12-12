SEA Games 33: Bắn súng Việt Nam giành HCV đầu tiên

(Ngày Nay) - Trưa 12/12, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang đã chiến thắng đối thủ Thái Lan 16 - 14 trong trận chung kết 10m súng trường hỗn hợp đồng đội, qua đó giành huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho Bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33.

Tấm HCV quý giá sau màn rượt đuổi điểm số đầy kịch tính đã chính thức “mở hàng Vàng” cho môn Bắn súng Việt Nam tại kỳ SEA Games năm nay.

Chiến thắng của Mộng Tuyền và Tâm Quang không chỉ khẳng định vị thế của Bắn súng Việt Nam trong khu vực mà còn tiếp thêm động lực to lớn cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Giới chuyên môn kỳ vọng HCV này sẽ là cú hích tinh thần quan trọng, giúp các VĐV Việt Nam tự tin chinh phục những mục tiêu Vàng tiếp theo.