SEA Games 33: Bắn súng Việt Nam giành HCV đầu tiên

(Ngày Nay) - Trưa 12/12, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang đã chiến thắng đối thủ Thái Lan 16 - 14 trong trận chung kết 10m súng trường hỗn hợp đồng đội, qua đó giành huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho Bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33.
Tấm HCV quý giá sau màn rượt đuổi điểm số đầy kịch tính đã chính thức “mở hàng Vàng” cho môn Bắn súng Việt Nam tại kỳ SEA Games năm nay.
Chiến thắng của Mộng Tuyền và Tâm Quang không chỉ khẳng định vị thế của Bắn súng Việt Nam trong khu vực mà còn tiếp thêm động lực to lớn cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Giới chuyên môn kỳ vọng HCV này sẽ là cú hích tinh thần quan trọng, giúp các VĐV Việt Nam tự tin chinh phục những mục tiêu Vàng tiếp theo.
(Ngày Nay) - Sáng 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương gặp mặt và trao tặng Huân chương Lao động cho học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.
(Ngày Nay) - Ngày 12/12, tại Hội nghị quan chức cấp cao không chính thức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (ISOM), Trung Quốc đã đề xuất 3 nội dung ưu tiên là "mở cửa, đổi mới và hợp tác", đồng thời xác định chủ đề của APEC năm 2026 là "Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng".
(Ngày Nay) - Theo bảng xếp hạng cuối năm của Apple, ChatGPT đã trở thành ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên iPhone trong năm 2025, vượt qua hàng loạt “ông lớn” mạng xã hội như Threads, TikTok, Instagram và YouTube.
(Ngày Nay) - Chiều 11/12, thông tin từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, đơn vị sẽ đổi mới tuyển sinh theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng, phù hợp với định hướng chung và xu thế quốc tế. Theo đó, đại học chủ trương thống nhất triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp, trong đó kết quả thi Đánh giá năng lực đóng vai trò trụ cột.
(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 11/12 cho biết các đánh giá khoa học mới nhất tiếp tục khẳng định không có mối liên hệ giữa vaccine và rối loạn phổ tự kỷ. Kết luận này phù hợp với đánh giá đã được đưa ra từ cách đây hơn 20 năm.