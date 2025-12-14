SEA Games 33: Ngày tưng bừng của Điền kinh và võ thuật Việt Nam

(Ngày Nay) - Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ thi đấu thăng hoa trong ngày 13/12 khi giành thêm 6 HCV, qua đó nâng tổng số HCV lên 30 sau bốn ngày tranh tài tại SEA Games 33. Dấu ấn nổi bật nhất đến từ Điền kinh với những chiến thắng kèm kỷ lục, bên cạnh một ngày rực rỡ của Karate và Taekwondo – các môn võ truyền thống luôn là thế mạnh của Thể thao Việt Nam.
Điền kinh một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột khi mang về những tấm huy chương có giá trị chuyên môn cao nhất trong ngày. Tâm điểm là đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp, nơi 4 "chân chạy" Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc và Tạ Ngọc Tưởng phối hợp hoàn hảo để cán đích với thời gian 3 phút 15 giây 07, giành HCV thứ 30 cho đoàn Thể thao Việt Nam, đồng thời phá sâu kỷ lục cũ 3 phút 19 giây 29 do Thái Lan thiết lập tại SEA Games 31.

Đường chạy 5.000m nữ chứng kiến màn trình diễn áp đảo tuyệt đối của Điền kinh Việt Nam. Nguyễn Thị Oanh bảo vệ thành công ngôi vô địch với thành tích 16 phút 27 giây 13. Thành tích này giúp Nguyễn Thị Oanh nâng tổng số HCV SEA Games trong sự nghiệp lên con số 13, cân bằng kỷ lục của đàn chị Nguyễn Thị Huyền.

Trong khi đó, Lê Thị Cẩm Tú gây ấn tượng mạnh ở chung kết 200m nữ, giành HCB với thành tích 23 giây 14, qua đó phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 15 năm.

Karate là bộ môn mang lại nhiều HCV nhất cho Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 13/12. Hoàng Thị Mỹ Tâm tiếp tục khẳng định vị thế "cô gái vàng" của Karate Việt Nam khi giành HCV kumite -61kg nữ, thắng áp đảo võ sĩ chủ nhà Thái Lan Butsuwan Maneevan với tỷ số 11-2 ở chung kết.

Tiếp nối thành công đó, Đinh Thị Hương bảo vệ thành công ngôi vô địch hạng -68kg nữ sau chiến thắng 8-5 trước võ sĩ Indonesia. Ở nội dung -84kg nam, Nguyễn Thanh Trường thi đấu bản lĩnh, đánh bại Arif Fadhillah (Indonesia) với tỷ số 4-1, mang về HCV thứ 3 cho Karate Việt Nam trong ngày.

Ngoài ra, Võ Văn Hiền giành HCB hạng -75kg nam sau trận chung kết với đối thủ Indonesia, khép lại một ngày thi đấu gần như hoàn hảo của Karate Việt Nam.

Ở Taekwondo, Trần Thị Ánh Tuyết trở thành điểm nhấn khi giành HCV hạng 53–57kg nữ, vượt qua võ sĩ chủ nhà Thái Lan với tỷ số 2-1 sau ba hiệp đấu căng thẳng. Đây là HCV thứ 4 của Taekwondo Việt Nam tại SEA Games 33, giúp bộ môn này hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Loan giành HCB hạng 49–53kg nữ, còn Lý Hồng Phúc nhận HCB hạng -74kg nam sau khi để thua võ sĩ Indonesia ở chung kết.

Ở môn Bơi, Trần Văn Nguyễn Quốc giành HCB nội dung 200m tự do nam với thành tích 1 phút 47 giây 70, trong khi Nguyễn Thúy Hiền mang về HCĐ 100m ếch nữ.

Tại Cử tạ, đô cử trẻ K’Dương giành HCĐ hạng dưới 60kg nam với tổng cử 289kg, còn Thu Trang nhận HCĐ hạng 48kg nữ.

Ở các môn võ khác, Ju-jitsu Việt Nam giành HCB nội dung đồng đội hỗn hợp, Cầu lông ghi nhận HCĐ đôi nữ của Vũ Thị Trang – Bùi Bích Phương, trong khi Bắn súng nữ giành HCB đồng đội 10m súng trường hơi, đáng chú ý Phí Thanh Thảo còn lập kỷ lục SEA Games ở nội dung cá nhân.

Bảng xếp hạng huy chương tính đến 21h30 ngày 13/12

1. Thái Lan: 94 HCV, 59 HCB, 36 HCĐ

2. Indonesia: 31 HCV, 42 HCB, 35 HCĐ

3. Việt Nam: 30 HCĐ, 27 HCB, 53 HCĐ

4. Singapore: 16 HCV, 18 HCB, 25 HCĐ

5. Malaysia: 15 HCV, 14 HCB, 47 HCĐ

6. Philippines: 14 HCV, 23 HCB, 52 HCĐ

7. Myanmar: 2 HCV, 12 HCB, 16 HCĐ

8. Lào: 2 HCV, 3 HCB, 13 HCĐ

9. Brunei: 1 HCB, 4 HCĐ

10. Timor Leste: 2 HCĐ.

