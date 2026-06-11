PVcomBank ghi dấu ấn tại Ngày Tài chính số 2026 với hàng nghìn lượt trải nghiệm hệ sinh thái số

PV In bài viết
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(Ngày Nay) -Sau hai ngày diễn ra sôi động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), chương trình Ngày Tài chính số 2026 đã khép lại với nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân, khách hàng và cộng đồng yêu công nghệ tham gia trải nghiệm các giải pháp tài chính hiện đại. Đồng hành cùng sự kiện với vai trò Nhà Đồng hành, PVcomBank đã ghi dấu ấn thông qua chuỗi hoạt động tương tác thực tế, góp phần đưa các tiện ích ngân hàng số đến gần hơn với cộng đồng.
Đại diện PVcomBank nhận Kỷ niệm chương từ Ban Tổ chức Ngày Tài chính số 2026
Đại diện PVcomBank nhận Kỷ niệm chương từ Ban Tổ chức Ngày Tài chính số 2026

Ngày Tài chính số 2026 được tổ chức nhằm thúc đẩy thanh toán thông minh, lan tỏa các giá trị của chuyển đổi số và nâng cao nhận thức về công nghệ tài chính trong đời sống. Sự kiện quy tụ nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ cùng các hoạt động hội thảo, triển lãm và tương tác dành cho khách tham quan.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, ông Nguyễn Quang Trung - Phó Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân, đại diện PVcomBank tham dự chương trình và nhận Kỷ niệm chương từ Ban Tổ chức nhằm ghi nhận sự đồng hành tích cực của Ngân hàng trong việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, lan tỏa các giá trị của tài chính số và góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Quang Trung chia sẻ: “Thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp tại sự kiện, PVcomBank mong muốn giúp khách hàng tiếp cận các tiện ích ngân hàng số theo cách đơn giản, trực quan hơn, từ đó từng bước hình thành thói quen giao dịch hiện đại trong cuộc sống hằng ngày”.

Là một trong những điểm nhấn tại “Lễ hội Tài chính số - Ting Ting Day 2026”, gian hàng PVcomBank thu hút đông đảo khách tham quan ngay từ những giờ đầu tiên. Không gian trải nghiệm được thiết kế theo phong cách trẻ trung, hiện đại với sắc vàng - xanh đặc trưng, mang đến hình ảnh một ngân hàng năng động, thân thiện và không ngừng đổi mới.

Tại đây, khách tham quan có cơ hội trực tiếp khám phá các tiện ích nổi bật trên nền tảng Ngân hàng số PVConnect như mở tài khoản trực tuyến bằng công nghệ eKYC, trải nghiệm tính năng Quỹ nhóm và tìm hiểu các giải pháp thanh toán hiện đại. Những tiện ích này nhận được sự quan tâm của đông đảo khách tham quan nhờ tính thuận tiện, dễ sử dụng và khả năng đáp ứng hiệu quả nhu cầu giao dịch, quản lý tài chính trong cuộc sống hàng ngày.

Đặc biệt, tính năng Quỹ nhóm trở thành một trong những nội dung được nhiều khách hàng trẻ quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ xây dựng và quản lý các mục tiêu tài chính chung dành cho gia đình, nhóm bạn hoặc cộng đồng có cùng kế hoạch tích lũy. Thông qua các hoạt động tương tác trực tiếp tại gian hàng, khách tham quan có cơ hội tiếp cận gần hơn với các ứng dụng tài chính số và hiểu rõ hơn cách công nghệ có thể hỗ trợ việc quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả, minh bạch và thuận tiện.

PVcomBank ghi dấu ấn tại Ngày Tài chính số 2026 với hàng nghìn lượt trải nghiệm hệ sinh thái số ảnh 1

Gian hàng PVcomBank thu hút đông đảo khách tham quan trải nghiệm trong suốt sự kiện

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, PVcomBank còn mang đến nhiều chương trình tương tác hấp dẫn như check-in nhận quà, trải nghiệm tính năng để nhận voucher cùng các hoạt động kết nối khách hàng diễn ra xuyên suốt sự kiện. Không khí sôi động cùng sự hưởng ứng tích cực của khách tham quan đã góp phần tạo nên sức hút nổi bật cho gian hàng PVcomBank trong hai ngày diễn ra chương trình.

Khép lại sự kiện, gian hàng PVcomBank ghi nhận hàng nghìn lượt khách hàng tìm hiểu và tiếp cận hệ sinh thái số PVConnect, cùng hàng trăm lượt khám phá tính năng Quỹ nhóm và tham gia các hoạt động tương tác. Những kết quả này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đối với các giải pháp tài chính hiện đại, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc đưa công nghệ đến gần hơn với người dùng thông qua các trải nghiệm thực tế và trực quan.

Những kết quả ghi nhận tại Ngày Tài chính số 2026 phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong việc ứng dụng các giải pháp tài chính số vào đời sống hàng ngày. Trong thời gian tới, PVcomBank sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm, dịch vụ số thuận tiện, an toàn và dễ tiếp cận, góp phần giúp khách hàng tận hưởng những lợi ích thiết thực mà công nghệ mang lại trong hoạt động tài chính và cuộc sống.

PV
PVcomBank Ngày Tài chính số hệ sinh thái số

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