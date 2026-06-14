Bộ Y tế: Trẻ dưới 6 tuổi phải khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm

(Ngày Nay) - Theo hướng dẫn mới được Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định 1675/QĐ-BYT, trẻ em Việt Nam dưới 6 tuổi trên phạm vi toàn quốc phải được khám sức khỏe định kỳ với tần suất tối thiểu một lần mỗi năm. Quy định có hiệu lực từ ngày 10/6/2026 và thay thế hướng dẫn trước đó ban hành hồi tháng 5/2026.

Theo Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 1675/QĐ-BYT, đối tượng áp dụng là trẻ em Việt Nam dưới 6 tuổi trên phạm vi toàn quốc. Đáng chú ý, trẻ em dưới 6 tuổi phải được khám sức khỏe định kỳ với tần suất ít nhất 1 lần/năm.

Nội dung khám sức khỏe định kỳ được thiết kế theo hướng đánh giá toàn diện sự phát triển của trẻ. Cụ thể, trẻ sẽ được kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, theo dõi sự phát triển tinh thần và vận động, kiểm tra tình trạng tiêm chủng cũng như thăm khám toàn thân. Các cơ quan và bộ phận được kiểm tra gồm da, đầu-cổ, mắt, tai mũi họng, răng miệng, hệ hô hấp, tim mạch, bụng, cơ quan sinh dục, cơ xương khớp, thần kinh và sàng lọc nguy cơ tự kỷ.

Về địa điểm thực hiện, Bộ Y tế ưu tiên tổ chức khám tại trạm y tế xã, phường nếu đáp ứng đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ chuyên môn. Ngoài ra, việc khám sức khỏe định kỳ cũng có thể được triển khai tại các điểm khám lưu động hoặc các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, ngoài công lập có đủ điều kiện theo quy định.

Bộ Y tế hướng dẫn, trang thiết bị, dụng cụ khám cho một dây chuyền khám gồm có: Bàn (có khăn trải bàn); Ghế ngồi; Giường khám trẻ em; Dụng cụ khám (cân trọng lượng, thước đo chiều cao, ống nghe tim phổi, nhiệt kế thủy ngân hoặc điện tử, đồng hồ đếm mạch/nhịp tim, bộ khám ngũ quan, búa phản xạ); Đồ chơi để kiểm tra sự phát triển tinh thần, vận động; Sổ khám sức khỏe trẻ em điện tử; Găng tay, khẩu trang y tế, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn nhanh.

Thiết bị, dụng cụ để lập và quản lý Sổ sức khỏe điện tử; bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu, tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Việc khám sức khỏe định kỳ cho trẻ thực hiện khám đầy đủ các nội dung trong Mẫu giấy khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Phải khai thác tiền sử bệnh tật của trẻ khi sinh, khai thác tiền sử bệnh tật của mẹ trong thời gian mang thai; Khám, ghi nhận kết quả, tư vấn can thiệp hoặc hướng dẫn theo dõi sức khỏe theo Mẫu giấy khám sức khỏe cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Trong trường hợp trẻ có dấu hiệu bất thường, phát hiện bệnh tật, cần phải khám và điều trị bệnh, tư vấn chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để khám và điều trị kịp thời.

Về trách nhiệm của cơ sở y tế thực hiện khám sức khỏe định kỳ là tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi theo các nội dung chuyên môn, quy trình, hướng dẫn.

Cùng đó khám đầy đủ các nội dung theo quy định để đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ, phát hiện và chẩn đoán bệnh hoặc tư vấn chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để khám và điều trị kịp thời.

Đáng chú ý, toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm liên thông với cơ sở dữ liệu y tế và hệ thống giám định bảo hiểm y tế. Dữ liệu cũng được tích hợp trên ứng dụng VNeID nhằm phục vụ công tác quản lý, theo dõi sức khỏe trẻ em lâu dài.

Quyết định 1675/QĐ-BYT được Bộ Y tế ban hành ngày 10/6/2026 và chính thức thay thế Quyết định 1284/QĐ-BYT ngày 7/5/2026 về hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi.