Lấp khoảng trống phân khúc “full-service”, Sun PhuQuoc Airways mở đường bay Phú Quốc - Bangkok

(Ngày Nay) -Từ ngày 8/8/2026, du khách sẽ có thêm lựa chọn bay thẳng kết nối Đảo Ngọc Phú Quốc và Bangkok - “Thành phố của những thiên thần” với thời gian di chuyển chỉ khoảng 1 giờ 20 phút cùng Sun PhuQuoc Airways.

Việc đưa vào khai thác đường bay Phú Quốc - Bangkok là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế “Rise to Asia”, góp phần hoàn thiện hành trình kết nối các điểm đến trọng điểm trong khu vực như Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc và Singapore.

Hãng hàng không “full-service” Việt Nam đầu tiên kết nối hai điểm đến

Theo kế hoạch, đường bay Phú Quốc - Bangkok sẽ cất cánh chuyến đầu tiên vào ngày 8/8/2026 với tần suất 1 chuyến/ngày. Tuyến bay mang đến một giải pháp di chuyển nhanh chóng, kết nối trực tiếp hai trung tâm du lịch năng động bậc nhất khu vực.

Hiện nay, chặng bay này chủ yếu được khai thác bởi các hãng hàng không chi phí thấp (LCC). Sự tham gia của Sun PhuQuoc Airways không chỉ bổ sung lựa chọn bay, mà còn thiết lập một tiêu chuẩn trải nghiệm mới trên đường bay khi cung cấp mô hình dịch vụ đầy đủ (full-service) kết hợp hệ sinh thái du lịch đồng bộ.

Bên cạnh dịch vụ trên không, Sun PhuQuoc Airways phát huy lợi thế từ hệ sinh thái Sun Group nhằm mang đến hành trình liền mạch từ nơi lưu trú tới điểm đến. Hành khách có thể thực hiện thủ tục bay ngay tại khách sạn (hotel check-in) và tận hưởng không gian phòng chờ cao cấp Sun Executive Lounge, biến toàn bộ hành trình di chuyển thành một phần của trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Nhân dịp mở bán, Sun PhuQuoc Airways triển khai ưu đãi đặc biệt cho chặng bay Phú Quốc - Bangkok với mức giá chỉ từ 1.451.000 VNĐ/chiều, áp dụng cho các chuyến bay khởi hành trong vòng 01 tháng kể từ ngày khai thác chuyến bay đầu tiên. Đồng thời, hành khách trên chặng bay Bangkok - Phú Quốc sẽ được giảm 20% giá vé cơ bản trong giai đoạn từ 11/06/2026 - 10/07/2026. Hơn thế nữa, khi đồng hành cùng Sun PhuQuoc Airways, du khách còn được tặng vé cáp treo Sun World Hòn Thơm - tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, cùng ưu đãi lên tới 30% cho các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, spa và giải trí thuộc hệ sinh thái nghỉ dưỡng của Sun Group tại Nam đảo Phú Quốc.

“Hai quốc gia - một điểm đến”

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại giữa hai điểm đến, đường bay mới còn mở ra dư địa hợp tác du lịch sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Thái Lan. Mới đây, trong cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group đã đề xuất sáng kiến “Hai quốc gia, một điểm đến”, kết nối các trung tâm du lịch biển đảo nổi tiếng của hai nước như Phú Quốc, Phuket và Koh Samui và tương lai sẽ mở rộng mạng lưới từ Phú Quốc, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh đến Phuket, Chiang Mai.

Trong tầm nhìn đó, Bangkok được xem là một mắt xích quan trọng giúp hình thành các hành trình du lịch liên quốc gia, cho phép du khách quốc tế trải nghiệm nhiều điểm đến đặc sắc của Việt Nam và Thái Lan trong cùng một chuyến đi. Việc Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng Phú Quốc - Bangkok vì thế không chỉ gia tăng trao đổi khách hai chiều mà còn tạo nền tảng cho những sản phẩm du lịch khu vực mới trong tương lai.

Đường bay được phát triển cũng phù hợp với xu hướng du lịch ngắn ngày (3–5 ngày) và kỳ nghỉ cuối tuần đang gia tăng tại Thái Lan. Sự kết hợp giữa thời gian bay ngắn, chính sách miễn visa ưu việt của Phú Quốc và hệ sinh thái giải trí mới lạ đáp ứng trúng tệp du khách khắt khe này.

Bên cạnh đó, Bangkok với vai trò là một trung tâm trung chuyển hàng không lớn của Đông Nam Á, mở ra cơ hội để Phú Quốc tiếp cận dòng khách quốc tế đa dạng, bao gồm cộng đồng chuyên gia và người nước ngoài sinh sống tại khu vực. Đây là nhóm khách hàng có tần suất di chuyển quốc tế cao, đòi hỏi tính đúng giờ tuyệt đối và luôn ưu tiên các hãng bay “full-service”. Do đó, tuyến bay mới không chỉ thúc đẩy trao đổi khách hai chiều mà còn mở ra cơ hội lớn để đảo Ngọc tiếp cận nguồn khách quốc tế dồi dào qua điểm trung chuyển Suvarnabhumi - cửa ngõ vận tải hàng không sầm uất bậc nhất Đông Nam Á.

Sức hấp dẫn của đường bay còn được củng cố vững chắc từ chiến lược đầu tư đồng bộ dưới mặt đất. Dưới sự vận hành của Tập đoàn Sun Group và định hướng chiến lược từ Changi Airports International, Cảng HKQT Phú Quốc đang từng bước vươn mình theo mô hình "sân bay điểm đến" toàn cầu. Cảng cũng đã ký kết hợp tác cùng tập đoàn công nghệ SITA để tiên phong triển khai mô hình làm thủ tục tự động toàn diện (full self-service) tại Đông Nam Á.

Sự cộng hưởng giữa dịch vụ hàng không 5 sao của Sun PhuQuoc Airways và hạ tầng sân bay công nghệ cao sẽ tạo nên một hành trình liền mạch, hiện đại, khẳng định vị thế của Phú Quốc như một cửa ngõ quốc tế năng động và đẳng cấp mới của Việt Nam.