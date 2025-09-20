(Ngày Nay) - Tại hội nghị giải đáp vướng mắc về văn thư – lưu trữ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp và chuyển giao phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ số do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức, Tập đoàn FPT trao tặng phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ số và phần mềm số hóa tài liệu cho 34 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị ngày 18/9, ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhấn mạnh: “Ngành văn thư - lưu trữ vốn gắn liền với tài liệu và hiện vật, trong bối cảnh toàn Đảng và Chính phủ đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ là bắt buộc, không có con đường nào khác. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn chưa từng có, đòi hỏi toàn ngành phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, phối hợp với các đơn vị công nghệ đưa toàn bộ lưu trữ truyền thống sang lưu trữ số, xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung hiện đại, phục vụ sự phát triển của đất nước. Ngành lưu trữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn II của chuyển đổi số với nhiệm vụ trước mắt hoàn thành số hóa 30% tài liệu đã xử lý để làm nền tảng đạt 100% trước ngày 31/12/2026”.

Các đại biểu đã cùng chia sẻ, thảo luận các vấn đề khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình chuyển đổi số hoạt động văn thư lưu trữ tại các địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, việc xử lý, chỉnh lý các hồ sơ, tài liệu sau khi sáp nhập đang có những thách thức lớn, với số lượng hồ sơ lên tới hàng trăm ngàn mét tài liệu/tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị ngày 18/9, ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhấn mạnh: “Ngành văn thư - lưu trữ vốn gắn liền với tài liệu và hiện vật, trong bối cảnh toàn Đảng và Chính phủ đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ là bắt buộc, không có con đường nào khác. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn chưa từng có, đòi hỏi toàn ngành phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, phối hợp với các đơn vị công nghệ đưa toàn bộ lưu trữ truyền thống sang lưu trữ số, xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung hiện đại, phục vụ sự phát triển của đất nước. Ngành lưu trữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn II của chuyển đổi số với nhiệm vụ trước mắt hoàn thành số hóa 30% tài liệu đã xử lý để làm nền tảng đạt 100% trước ngày 31/12/2026”.

Các đại biểu đã cùng chia sẻ, thảo luận các vấn đề khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình chuyển đổi số hoạt động văn thư lưu trữ tại các địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, việc xử lý, chỉnh lý các hồ sơ, tài liệu sau khi sáp nhập đang có những thách thức lớn, với số lượng hồ sơ lên tới hàng trăm ngàn mét tài liệu/tỉnh.

Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước khẳng định sẽ đồng hành cùng các địa phương về văn bản hướng dẫn, quy trình, phương pháp triển khai và giải pháp công nghệ cụ thể để giải quyết toàn diện vấn đề. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã chuyển giao Phần mềm Quản lý tài liệu lưu trữ số để tỉnh, thành triển khai cài đặt, vận hành trên hạ tầng CNTT địa phương. Đây là hệ thống lưu trữ quốc gia toàn diện được FPT đồng hành xây dựng, sử dụng công nghệ lõi hiện đại nhằm bảo đảm khả năng lưu trữ lâu dài, an toàn và dễ mở rộng. Nền tảng này giúp quản lý trọn vẹn vòng đời hồ sơ, đồng thời tạo chuẩn kết nối dữ liệu giữa trung ương và địa phương.

Thấu hiểu các khó khăn trong bài toán số hóa, FPT trực tiếp trao tặng phần mềm số hóa tài liệu FPT iSOMA cho các cơ quan lưu trữ địa phương. Giải pháp đã được Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đánh giá, kiểm tra và xác nhận phù hợp với các yêu cầu, tiêu chuẩn số hoá, lưu trữ. FPT iSOMA là giải pháp công nghệ giúp chuyển tài liệu giấy sang dạng tài liệu số phù hợp cấu trúc dữ liệu theo quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BNV.

Bà Phạm Thúy Loan - Giám đốc Vận hành khối Chính phủ FPT IS, Tập đoàn FPT cũng khẳng định: “FPT vinh dự được đồng hành toàn diện cùng ngành Văn thư - Lưu trữ trong hành trình chuyển đổi số, từ xây dựng khung pháp lý, kiến tạo hạ tầng công nghệ trung ương đến triển khai các công cụ thực tiễn tại địa phương. Chúng tôi thấu hiểu những khó khăn, thách thức toàn ngành lưu trữ nói chung và các địa phương nói riêng đang gặp và sẽ không chỉ mang đến phần mềm mà còn trực tiếp đồng hành với các cơ quan lưu trữ địa phương trong cài đặt, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật vận hành và cung cấp dịch vụ số hóa. FPT cam kết cùng ngành Văn thư - Lưu trữ, Bộ Nội vụ và các Bộ ngành trong xây dựng hệ thống dữ liệu hiện đại, đồng bộ, qua đó góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia”.