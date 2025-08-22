Số người xin tị nạn tại Anh lên mức cao nhất trong lịch sử

(Ngày Nay) - Số liệu của Bộ Nội Vụ Anh công bố ngày 21/8 cho thấy, từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2025, nước này đã tiếp nhận 111.084 đơn xin tị nạn, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất kể từ khi số liệu được thống kê vào năm 2001, gần gấp đôi so với năm 2021 và vượt 8% so với mốc kỷ lục hồi năm 2002.

Trong cùng giai đoạn, số lượng người xin tị nạn được bố trí tạm trú tại các khách sạn cũng tăng 8%, từ 29.585 người lên 32.059 người. Ngoài ra, số lượng người di cư đang được bố trí nơi ăn ở tạm thời trong các loại hình nhà ở khác trong thời gian chờ xét đơn xin tị nạn cũng đã tăng từ 67.057 người lên 70.807 người.

Áp lực ngày càng lớn đối với chính sách nhập cư của Thủ tướng Anh Keir Starmer, đặc biệt khi một số chính quyền địa phương bắt đầu yêu cầu chấm dứt việc sử dụng khách sạn làm nơi ở cho người xin tị nạn. Mới đây nhất, việc một tòa án ban hành lệnh yêu cầu di chuyển người xin tị nạn ra khỏi một khách sạn ở Epping được cho là sẽ thúc đẩy các chính quyền địa phương khác xem xét các nỗ lực tương tự.

Trong năm đầu nhiệm kỳ của ông Starmer, số người vượt Eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để vào Anh bất hợp pháp lên tới 49.341 người.

Về cơ cấu quốc tịch, người Pakistan chiếm 10% số đơn xin tị nạn, trong khi số đơn của người Afghanistan tăng 18% và người Eritrea tăng gấp đôi so với năm trước. Tuy nhiên, một số tín hiệu tích cực cũng xuất hiện, khi số hồ sơ xin tị nạn tồn đọng trong tháng 6/2025 giảm còn 90.812 đơn, lần đầu xuống dưới 100.000 đơn sau 4 năm. Số vụ trục xuất không thành công cũng tăng 31% với gần 10.700 người, trong đó người Albania chiếm khoảng 30%. Riêng số người Syria vượt biên bằng thuyền nhỏ đã giảm một nửa.

Bên cạnh đó, Anh đã chi 4,8 tỷ bảng (6,5 tỷ USD) cho hệ thống tị nạn trong giai đoạn 2024-2025, giảm 12% so với mức kỷ lục 5,4 tỷ bảng (7,25 tỷ USD) của năm trước.