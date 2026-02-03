Sóng 26 chính thức trở lại đêm Giao thừa 2026: Hành trình Tơ Tưởng Với Thời Gian, mở ra kỷ nguyên cảm xúc mới

(Ngày Nay) - Từ năm 2018 đến nay, Sóng đã trở thành “món ăn tinh thần” quen thuộc của nhiều gia đình Việt mỗi dịp Giao thừa. Bước sang năm thứ 9, Sóng 26 chính thức trở lại với chủ đề Tơ Tưởng Với Thời Gian, hứa hẹn mang đến một hành trình cảm xúc mới mẻ, nơi ký ức, hiện tại và tương lai cùng giao thoa.

Ban Tổ chức chính thức công bố chương trình nghệ thuật, giải trí Sóng 26 sẽ trở lại trong đêm Giao thừa Tết 2026 với chủ đề Tơ Tưởng Với Thời Gian. Đây không chỉ là một mùa phát sóng mới, mà còn là cột mốc đặc biệt khi Sóng bước sang năm thứ 9 đồng hành cùng khán giả Việt.

Bước sang cột mốc này, Sóng không chỉ chạm đến một dấu mốc về thời gian, mà còn đứng trước thời điểm của sự chuyển mình. Trong nhiều quan niệm Á Đông, số 9 tượng trưng cho sự viên mãn, đồng thời cũng là điểm khép lại một vòng tuần hoàn để mở ra một chu kỳ mới. Chính vì vậy, Sóng năm nay được DatVietVAC xác định như một mùa bản lề, nơi những giá trị đã được tích lũy suốt gần một thập kỷ sẽ được nâng tầm bằng những bước bứt phá về quy mô, cách kể chuyện và trải nghiệm cảm xúc.

Không chỉ trở lại, Sóng 26 được kỳ vọng sẽ mang đến một diện mạo mới mẻ, với mức độ đầu tư lớn, tư duy dàn dựng táo bạo và cách tiếp cận nội dung sâu sắc hơn, xứng đáng với cột mốc 9 năm đồng hành cùng khán giả Việt.

Năm nay, Sóng 26 tiếp cận khái niệm thời gian không bằng những con số khô khan, mà bằng ký ức và cảm xúc. Bởi lẽ, con người không ghi nhớ thời gian bằng lịch, mà bằng những bài hát, những khoảnh khắc và những rung động đã từng đi qua. Từ đó, Sóng 26 lựa chọn cách “đối thoại với thời gian”, cũng chính là đối thoại với chính mình để kể một câu chuyện xuyên suốt về ký ức, hiện tại và những điều đang chờ phía trước.

Ra đời từ năm 2018, Sóng từng bước tạo dựng vị trí riêng trong lòng khán giả và trở thành một trong những chương trình nghệ thuật, giải trí được mong đợi mỗi dịp Tết đến. Qua từng năm, Sóng không ngừng chuyển mình để phản ánh tinh thần của thời đại, đồng thời giữ vững giá trị kết nối gia đình trong khoảnh khắc giao mùa.

Nếu như giai đoạn 2018 - 2019 là những bước đi đầu tiên để định hình phong cách và tinh thần, thì năm 2020 đánh dấu bước mở rộng quan trọng khi Sóng xuất hiện trên ứng dụng giải trí VieON, tiếp cận đa dạng đối tượng khán giả hơn. Đến năm 2021, chương trình trở thành cầu nối tinh thần cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài, mang không khí Tết quê nhà đến gần hơn với những người con xa xứ. Năm 2022, Sóng lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn “không ai bị bỏ lại phía sau”, trong khi năm 2023 ghi dấu bằng hình ảnh một “món ăn tinh thần” quen thuộc của nhiều gia đình Việt mỗi đêm Giao thừa.

Bước sang năm 2024, Sóng mang hơi thở Gen Z - trẻ trung, hiện đại và đa sắc màu. Đến năm 2025, chương trình tiếp tục bắt nhịp xu hướng, ghi dấu kỷ nguyên idol thế hệ mới thông qua hiệu ứng văn hóa đại chúng từ Anh Trai “Say Hi” 2024. Và ở năm thứ 9, Sóng 26 - hành trình ấy được tiếp nối bằng một bước chuyển mới, không chỉ về hình thức, mà còn về cách kể chuyện và trải nghiệm cảm xúc.

Với chủ đề Tơ Tưởng Với Thời Gian, Sóng 26 sẽ được xây dựng như một chuyến hành trình cảm xúc xuyên suốt, nơi mỗi tiết mục không chỉ là một màn trình diễn, mà còn là một lát cắt ký ức. Những bản hit nổi bật của năm 2025 sẽ được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.

Lần đầu tiên, sân khấu Sóng sẽ được dàn dựng như một “đại cảnh thời gian” ở ngoài trời - nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tồn tại trong một không gian thống nhất. Mỗi tiết mục được thiết kế như một thước phim cảm xúc, ứng dụng công nghệ AI để khuếch đại trải nghiệm thị giác và cảm xúc.

Bên cạnh concept nội dung mới mẻ, Sóng 26 hứa hẹn tiếp tục tạo sức hút với dàn line-up nghệ sĩ đa dạng cùng loạt tiết mục được dàn dựng riêng, mang dấu ấn độc quyền cho chương trình. Danh sách nghệ sĩ tham gia và các màn trình diễn đặc biệt sẽ lần lượt được Ban Tổ chức công bố trong thời gian tới.

Tiếp nối sứ mệnh kết nối cảm xúc qua từng mùa phát sóng, Sóng 26 sẽ tiếp tục là không gian sum vầy của gia đình Việt trong khoảnh khắc giao mùa - nơi mỗi người có thể nhìn lại hành trình một năm đã qua, lắng nghe những rung động chân thành và sẵn sàng bước vào năm 2026.