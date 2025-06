Em Xinh "Say Hi" mang đến làn sóng mới cho nhạc Việt

(Ngày Nay) - Em Xinh "Say Hi" bùng nổ với tập 1 đạt hơn 4 triệu lượt xem, thống trị Top Trending YouTube và khuấy đảo mạng xã hội. Chương trình không chỉ là sân chơi âm nhạc mà còn là nơi 30 nữ idol tỏa sáng, định hình Real Aura và khơi dậy niềm tự hào nhạc Việt.

Em Xinh "Say Hi" đã tạo nên cơn sốt mạnh mẽ ngay từ tập đầu tiên, chiếm lĩnh Top Trending YouTube và khuấy đảo mạng xã hội. Với thời lượng hơn 4 tiếng, chương trình mang đến trải nghiệm như một buổi concert hoành tráng, kết hợp âm nhạc đỉnh cao, hình ảnh mãn nhãn và format mới lạ, khẳng định vị thế khác biệt so với Anh Trai "Say Hi."

Tập 1 Em Xinh "Say Hi" đạt hơn 5,4 triệu lượt xem trong 4 ngày, leo lên vị trí thứ 2 Top Trending YouTube (số liệu ngày 5/6/2026). MV chủ đề "The Real Aura" cùng hai tiết mục "AAA" và "Đã xinh lại còn thông minh" đã chiếm trọn 3 vị trí đầu bảng xếp hạng Âm nhạc YouTube. Các clip highlight, hậu trường và khoảnh khắc viral thu hút hàng chục đến hàng trăm nghìn lượt xem, liên tục xuất hiện trên trang chủ YouTube. Trên TikTok và Facebook, video reaction, cover, dance challenge và clip cắt ghép đạt lượng tương tác khủng, khẳng định Em Xinh "Say Hi" đang từng bước trở thành hiện tượng văn hóa.

Sự bùng nổ trên đa nền tảng cho thấy sức hút của chương trình không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở khả năng tạo nội dung lan tỏa, kết nối khán giả trẻ. Điều này phản ánh xu hướng giải trí hiện đại, nơi khán giả không chỉ xem mà còn tham gia sáng tạo nội dung, góp phần định hình văn hóa nhạc Việt.

Dàn sao đa sắc màu và màn trình diễn đẳng cấp

Ở tập 1, Em Xinh "Say Hi" quy tụ 30 Em Xinh chia thành hai liên quân, giới thiệu những tên tuổi lớn như Tiên Tiên, Bảo Anh, Bích Phương, Miu Lê bên cạnh các gương mặt mới triển vọng như Yeolan, LyHan, Ánh Sáng AZA. Những khoảnh khắc nổi bật đến từ sự hài hước của Miu Lê, biểu cảm dí dỏm của Phương Mỹ Chi, hay sự “lột xác” của Tiên Tiên, Bảo Anh, Juky San. Các tài năng mới như Yeolan (piano), LyHan (dance), Ánh Sáng AZA (rap) được khen ngợi có tiềm năng debut thành nhóm nhạc.

Hai tiết mục liên quân "AAA" (phong cách “girl boss” futuristic, tông màu lạnh) và "Đã xinh lại còn thông minh" (concept cheerleader tươi sáng) đều được đầu tư chỉn chu về bản phối, vũ đạo, và dàn dựng sân khấu, đáp ứng đa dạng gu âm nhạc khán giả.

Việc đầu tư chất lượng sản xuất khẳng định tham vọng đưa nhạc Việt lên tầm cao mới, cạnh tranh với các sản phẩm quốc tế.

Sàn diễn thời trang và sự sáng tạo trong thi đấu

Tập 2, phát sóng ngày 07/06/2025, hứa hẹn kịch tính với phần thi đấu nhóm qua 6 bài demo mới: "RUN" (đội Mặt Trăng ôm Mặt Trời), "Cầm Kỳ Thi Họa" (đội Kim Cương), "EASIER" (đội Đôi Mắt), "Đồng Dao Beauty" (đội Đôi Cánh), "Em Xinh Em Bling" (đội Vô Cực), và "Từng" (đội Tấm Khiên). Các nhóm khoe trang phục độc đáo, biến sân khấu thành “sàn diễn thời trang” với concept đa dạng từ futuristic, nữ chiến binh, đến Tây Bắc hay văn hóa Việt. Những tương tác sôi nổi giữa các đội thể hiện tinh thần cạnh tranh nhưng vẫn vui tươi, gắn kết.

Hành trình tìm kiếm Real Aura

Em Xinh "Say Hi" định nghĩa Real Aura là khí chất tỏa sáng, không giới hạn trong một hình ảnh cố định. 30 Em Xinh bước vào hành trình sáng tạo âm nhạc, thử thách bản thân qua phong cách thời trang, trình diễn, và vai trò mới. Chương trình tạo cơ hội cho các tài năng mới như Đào Tử A1J, LyHan, Ánh Sáng AZA khẳng định bản thân, đồng thời giúp các đàn chị như Bảo Anh, Bích Phương thể hiện khía cạnh mới.

Có thể thấy, Real Aura không chỉ là khái niệm nghệ thuật mà còn là thông điệp truyền cảm hứng về sự tự tin, dám thay đổi và định hình bản thân. Chương trình tạo cầu nối giữa các thế hệ nghệ sĩ, thúc đẩy sự phát triển của nữ idol Việt và khơi dậy niềm tự hào về nhạc Việt.

Được sáng tạo bởi Vie Channel (DatVietVAC Group Holdings) và phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM, Em Xinh "Say Hi" tiếp nối thành công của Anh Trai "Say Hi", hứa hẹn định hình thế hệ nữ idol mới và nâng tầm nền giải trí Việt. Tập 2 sẽ lên sóng lúc 20h thứ Bảy, 07/06, trên HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng VieON.