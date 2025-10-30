Từ sân khấu đến những chuyến đi: Làn sóng du lịch âm nhạc lan tỏa trong cộng đồng người hâm mộ Việt Nam

(Ngày Nay) - Trong vài năm gần đây, du lịch âm nhạc nổi lên như một xu hướng mới khi ngày càng nhiều du khách Việt ưu tiên những chuyến đi gắn liền với các sự kiện văn hóa, đặc biệt là lễ hội âm nhạc và concert. Sự kết hợp thú vị giữa đam mê du lịch và tình yêu âm nhạc đang ngày càng thu hút giới trẻ – những người không chỉ đi để “nghe” mà còn để “sống” trọn vẹn trong cảm xúc của âm nhạc.

Khi âm nhạc định hình hành trình du lịch

Hai năm qua, thị trường giải trí Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt sự kiện âm nhạc quy mô lớn – từ những ngôi sao quốc tế như BLACKPINK, G-Dragon, đến các chuỗi concert nội địa được yêu thích như Anh Trai "Say Hi" hay Anh Trai vượt ngàn chông gai. Cùng với đó, các lễ hội âm nhạc thế hệ mới như Genfest hay Những thành phố mơ màng đã chinh phục trái tim khán giả trẻ, biến những sân khấu biểu diễn trực tiếp thành không gian văn hóa mang tính biểu tượng.

Khi các sự kiện âm nhạc trở thành điểm hẹn gắn kết cộng đồng, một xu hướng du lịch mới cũng dần hình thành: người Việt sẵn sàng xách ba lô lên đường chỉ để được hòa mình trong không khí concert.

Theo dữ liệu mới nhất từ Booking.com, với nhiều du khách, chính âm nhạc chứ không phải điểm đến mới là yếu tố quyết định hành trình. Sau khi G-Dragon công bố tổ chức concert tại Hà Nội, lượt tìm kiếm nơi lưu trú tại thủ đô trong thời gian diễn ra sự kiện (6–9/11) tăng hơn 250% so với cùng kỳ năm trước. Khi dàn nghệ sĩ tham gia Y-CONCERT tại Hà Nội được công bố, lượng tìm kiếm chỗ ở vào các ngày diễn ra sự kiện (19–20/12) cũng tăng hơn 60%. Ở tầm quốc tế, khi vé concert của BLACKPINK được mở bán tại Singapore, lượng tìm kiếm nơi lưu trú trong các ngày concert (28–30/11) tăng tới 115%.

Âm nhạc – chất xúc tác cho những chuyến đi

Âm nhạc vốn là ngôn ngữ kết nối con người vượt mọi ranh giới. Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2025 của Booking.com, 68% du khách Việt được truyền cảm hứng du lịch từ mạng xã hội, trong khi 33% chịu ảnh hưởng từ phim ảnh và chương trình truyền hình. Văn hóa đại chúng, vốn chỉ là một hình thức giải trí, nay đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, khơi dậy hứng thú cho những chuyến đi thực tế.

Xu hướng du lịch âm nhạc là minh chứng rõ nét cho điều đó: 62% du khách Việt cho biết họ đã đi du lịch trong năm 2024 để tham dự một sự kiện âm nhạc, trong khi 38% xem các lễ hội và concert là yếu tố quan trọng khi chọn điểm đến. Với nhiều bạn trẻ, đi xem concert không chỉ là để gặp thần tượng mà còn để hòa mình vào bầu không khí sôi động, đầy cảm xúc – thứ năng lượng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để trở thành kỷ niệm khó quên.

Khi âm nhạc lắng đọng, ký ức về hành trình vẫn còn mãi

Sự bùng nổ của du lịch gắn với âm nhạc cũng mở ra cơ hội mới cho các thành phố đăng cai sự kiện. Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng – những điểm đến thường xuyên tổ chức các concert quy mô lớn – có thể tận dụng làn sóng này để quảng bá bản sắc địa phương. Một đêm nhạc ở Hà Nội có thể kéo dài thành hành trình khám phá những quán cà phê nhỏ mang hồn phố cổ hay những con phố đậm chất nghệ sĩ. Mỗi buổi biểu diễn, vì thế, không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ và khán giả, mà còn là cánh cửa dẫn du khách đến gần hơn với văn hóa bản địa.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, nhận định: “Sự bùng nổ của du lịch âm nhạc không đơn thuần là một xu hướng, mà còn phản ánh sự chuyển dịch văn hóa. Âm nhạc và du lịch đều có khả năng kết nối con người và khơi gợi cảm xúc trong họ. Du khách Việt Nam ngày càng cá nhân hóa hành trình của mình, với 45% sẵn sàng chi nhiều hơn cho các hoạt động và 48% sẵn sàng chi thêm cho chỗ ở để nâng tầm trải nghiệm của mình. Điều này cho thấy một thế hệ xem du lịch như cách thể hiện bản thân, tôn vinh sự sáng tạo và cá tính riêng. Sứ mệnh của Booking.com là giúp mọi người dễ dàng khám phá thế giới và kết nối với những trải nghiệm và văn hóa địa phương”.