Phú Quốc sẽ trở thành đô thị thông minh tiên phong khu vực với trung tâm giám sát điều hành hiện đại

(Ngày Nay) - Dự án Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh do Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) – Thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) triển khai đã được khởi công ngày 24/09/2025 tại Phú Quốc cùng với 9 dự án trọng điểm khác, kỳ vọng đưa thành phố đảo vươn lên trở thành đô thị thông minh tiên phong trong khu vực.

Lễ khởi công các dự án công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 có sự tham gia của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng. Không chỉ phục vụ sự kiện quốc tế quan trọng này, loạt dự án còn đặt mục tiêu tạo nền tảng phát triển dài hạn cho Phú Quốc thông qua đầu tư đồng bộ vào giao thông, môi trường, hạ tầng đô thị và công nghệ. Đặc biệt, việc xây dựng đô thị thông minh sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch thông minh, phát triển kinh tế số và từng bước đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch – dịch vụ, đô thị thông minh hàng đầu khu vực.

Là điểm đến du lịch hàng đầu trong nước và quốc tế, Phú Quốc vừa mang những đặc thù của một thành phố biển đảo, vừa có định hướng trở thành trung tâm du lịch – dịch vụ tầm cỡ khu vực. Chính vì vậy, yêu cầu quản lý đô thị tại đây đặt ra nhiều thách thức: từ quy hoạch xây dựng, an ninh trật tự, giao thông, bảo vệ môi trường đến gìn giữ rừng và cảnh quan thiên nhiên. Để đáp ứng những yêu cầu này, Phú Quốc đang đầu tư toàn diện cả về hạ tầng cơ sở lẫn hệ thống phần mềm quản lý đô thị, với quy mô và mức độ đồng bộ hiếm có tại Việt Nam. Đây chính là nền tảng để hình thành một “bộ não số”, tạo ra môi trường quản lý minh bạch, hiện đại, giúp chính quyền đưa ra quyết định kịp thời và hiệu quả. Điểm khác biệt này được hiện thực hóa nhờ sự đồng hành của Viettel Solutions – đơn vị tiên phong trong lĩnh vực xây dựng đô thị thông minh với dự án “Hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng trung tâm giám sát, điều hành thông minh, quản lý toàn diện thành phố Phú Quốc”.

Trong đó, trung tâm điều hành thông minh (IOC) do Viettel Solutions thiết kế và phát triển theo yêu cầu của lãnh đạo địa phương sẽ tập trung giải quyết các bài toán đặc thù như quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng, giao thông, môi trường và bảo vệ rừng,… Hệ thống bao gồm một trung tâm IOC đầu não và một trung tâm thành phần (OC) giúp giám sát chuyên trách phòng cháy, chữa cháy rừng, nhằm hỗ trợ lãnh đạo địa phương trong công tác quản lý, điều hành và chỉ đạo kịp thời.

Với kinh nghiệm tư vấn và triển khai hơn 40 hệ thống IOC trên toàn quốc, Viettel Solutions đã thiết kế cho Phú Quốc một bộ giải pháp toàn diện, bao gồm hơn 2.000 bài toán quản lý đô thị. Các bài toán này được cụ thể hóa thông qua các ứng dụng và nền tảng phần mềm chuyên biệt, giúp chính quyền địa phương xử lý nhanh chóng, đồng bộ và minh bạch trong mọi lĩnh vực từ quy hoạch, xây dựng đến giao thông, môi trường và an ninh trật tự

Hệ thống vận hành dựa trên ba nguồn dữ liệu chính: từ thiết bị thông minh (camera, drone…), từ các phần mềm quản lý và từ người dân, doanh nghiệp. Từ đó hình thành 17 nhóm với 72 chỉ số kết quả và 83 chỉ số báo cáo. Toàn bộ dữ liệu này sẽ được tích hợp tại IOC, cung cấp thông tin theo thời gian thực để hỗ trợ lãnh đạo trong công tác điều hành.

Đặc biệt, đặc khu Phú Quốc sẽ được trang bị hạ tầng công nghệ hiện đại gồm 1.800 camera nhận diện khuôn mặt, 12 drone, 2 trạm quan trắc nước, 9 trạm quan trắc không khí theo 14 chỉ số môi trường và 12 tủ điều khiển đèn giao thông thông minh giúp điều tiết đèn giao thông dựa trên lưu lượng.

Song song, Trung tâm dữ liệu với 5 thành phần tách biệt cho phép hệ thống chịu tải trọng lớn, bảo mật cao, đồng thời dễ dàng kết nối và chia sẻ dữ liệu trên toàn đặc khu. Các công nghệ AI, IoT sẽ hỗ trợ phân tích lưu lượng giao thông, xây dựng bản đồ nhiệt phương tiện, điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông theo thời gian thực, cũng như giám sát cháy rừng và quan trắc môi trường tức thì.

Không chỉ phục vụ chính quyền, dự án còn trực tiếp mang lại tiện ích cho người dân và doanh nghiệp thông qua ứng dụng công dân số. Ứng dụng này cho phép tra cứu thông tin đô thị, đăng ký các dịch vụ y tế, giáo dục, đồng thời phản ánh nhanh chóng những vấn đề như xây dựng không phép hay vi phạm trật tự đô thị. Nhờ vậy, kênh giao tiếp giữa chính quyền và người dân được mở rộng, tạo ra môi trường quản lý minh bạch, hiện đại và gắn kết.

Toàn bộ các hạng mục của dự án dự kiến sẽ đi vào vận hành từ tháng 03 năm 2027 nhằm đáp ứng nhu cầu của hội nghị APEC 2027 đồng thời góp phần khẳng định Phú Quốc không chỉ là điểm đến du lịch nổi tiếng mà còn là biểu tượng đô thị thông minh tiên phong của Việt Nam, sẵn sàng hội nhập và bứt phá trong kỷ nguyên số.