Cần Giờ - mảnh ghép chiến lược trong bức tranh du lịch và đô thị TP.HCM

(Ngày Nay) - Sáng 12/5/2026, Báo Người Lao Động tổ chức hội thảo chủ đề “Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TP.HCM”, đặt trong bối cảnh khu vực này được nhìn nhận là không gian phát triển đặc biệt, đóng vai trò là cửa ngõ biển và là cực tăng trưởng mới của thành phố.

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Phạm Huy Bình phát biểu khai mạc hội thảo đánh giá chủ đề phù hợp thời điểm và đáng suy ngẫm. Theo ông, vấn đề không chỉ mang tầm địa phương mà xa hơn là câu chuyện một siêu đô thị như thành phố đang tìm kiếm không gian mới cho tương lai, từng bước tái định vị cấu trúc theo hướng cân bằng, xanh và có chiều sâu.

TP.HCM nhiều năm qua luôn giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, là trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính và giao thương lớn của khu vực phía Nam. Tuy nhiên, nơi đây cũng đang đứng trước yêu cầu mở rộng thêm dư địa, những không gian có khả năng tạo ra giá trị phát triển bền vững trong dài hạn.

Theo ông, Cần Giờ mang một ý nghĩa đặc biệt, sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới; đồng thời có lợi thế về biển, cửa sông và không gian sinh thái đặc trưng mà không nhiều đô thị lớn hiện nay còn giữ được.

Khi hệ thống hạ tầng chiến lược đường bộ, đường biển, đường hàng không dần hình thành sẽ tạo liên kết vùng giúp Cần Giờ sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới kinh tế, du lịch và logistics bổ sung và hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm du lịch của thành phố”, theo ông.

Mảnh ghép chiến lược

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM đưa ra những con số thống kê của năm 2025, cho thấy TPHCM vẫn giữ vững vị thế trụ cột du lịch khi đón 46 triệu lượt khách nội địa, khoảng 8,6 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu hơn 278.000 tỷ đồng.

Dẫu vậy, bà cũng thẳng thắn nhìn nhận việc duy trì sẽ gặp áp lực lớn khi mô hình vẫn chủ yếu là các hoạt động du lịch truyền thống, du khách lưu trú ngắn hạn. “Thành phố đang thiếu những không gian nghỉ dưỡng đúng nghĩa, thiếu các tổ hợp giải trí quy mô lớn giữ chân du khách lâu hơn. Vì thế, thành phố cần giải bài toán này để nâng tầm du lịch”, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM đặt vấn đề.

Theo bà Phương Hoàng, Cần Giờ có lợi thế sở hữu quỹ đất ven biển rộng lớn, hệ sinh thái tự nhiên đặc thù và khả năng quy hoạch đồng bộ có thể đáp ứng mô hình trung tâm thương mại - dịch vụ và mở rộng theo cấu trúc đa trung tâm - nơi hội tụ kinh tế đô thị, kinh tế nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, giải trí quốc tế và kinh tế đêm - một mảnh ghép chiến lược trong bức tranh đô thị và hệ sinh thái du lịch của thành phố.

Bà cho rằng, Cần Giờ với rừng ngập mặn hoàn toàn có thể phát triển thành một cực du lịch quan trọng, tầm nhìn không chỉ phục vụ khách nội địa mà hướng đến thu hút du khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú. Khi thời gian lưu trú tăng lên, dòng tiền từ du lịch cũng sẽ tăng theo, tạo động lực lan tỏa đến toàn bộ nền kinh tế.

Đánh thức “vùng đất đang ngủ quên”

Tiến sĩ Dương Đức Minh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Du lịch TP.HCM cho rằng, du khách bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến Cần Giờ và Cần Giờ cần phải sẵn sàng mọi nguồn lực đón du khách ghé thăm. Trong tham luận, ông cho rằng Cần Giờ là "lá phổi xanh", giữ vai trò cân bằng môi trường sinh thái thành phố, mang tính đặc thù và khó thay thế.

Phó Viện trưởng đề xuất 5 nhóm giải pháp có thể giúp nơi đây trở thành động lực tăng trưởng mới cho du lịch TP.HCM và cả nước, như: Tôn trọng quy luật tự nhiên, đặc biệt là nhịp sinh thái đặc trưng của hệ sinh thái đất ngập mặn; Khơi gợi cảm hứng chi tiêu bền vững của du khách với những sản phẩm lưu niệm mang ý nghĩa môi trường;

Cần Giờ cần thúc đẩy kinh tế sáng tạo gắn với tổ chức các "siêu sự kiện sinh thái toàn cầu"; Phát triển mô hình điểm đến nhằm giúp du khách giải tỏa áp lực cuộc sống thông qua việc kết nối với thiên nhiên và khoa học sự sống và cuối cùng là nơi giới thiệu và ứng dụng các công nghệ chung sống hài hòa với môi trường tự nhiên.

Theo ông, mục tiêu cuối cùng là đưa Cần Giờ từ một “vùng đất đang ngủ quên” trở thành điểm đến hàng đầu tại thành phố, thu hút phân khúc du khách có khả năng chi trả cao và yêu thích các loại hình du lịch trải nghiệm, hoài niệm..., góp phần hình thành một diện mạo mới cho siêu đô thị.

Từ dự án đến siêu điểm đến quốc tế

Bà Nguyễn Thị Hoà - Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Vinpearl đánh giá, trong những năm gần đây ngành du lịch toàn cầu đã chứng kiến sự chuyển dịch rất rõ nét từ việc xây dựng các sản phẩm du lịch đơn lẻ sang phát triển mô hình “siêu điểm đến”, thu hút đông đảo du khách và tạo ra giá trị kinh tế vượt trội.

Trong bối cảnh đó, sự ra mắt của Vinhomes Green Paradise mang đến cho Cần Giờ không chỉ là cơ hội phát triển mới mà còn nâng tầm vị thế Việt Nam lần đầu tiên định nghĩa một siêu điểm đến mang tầm quốc tế. “Vinhomes Green Paradise không chỉ là một dự án quy mô lớn, mà là một siêu dự án được thiết kế ngay từ đầu theo tư duy của một siêu điểm đến quốc tế”, bà Hoà khẳng định.

Khu đô thị lấn biển của Tập đoàn Vingroup được phát triển theo mô hình “thành phố tích hợp” – nơi hội tụ đồng thời các chức năng lưu trú, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, thương mại, y tế và giáo dục cùng 40 đại tiện ích độc đáo, được định vị là siêu đô thị biển ESG++ - xanh, thông minh, sinh thái và tái sinh hàng đầu...,

Dự án gắn liền với hệ sinh thái rừng ngập mặn Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới mở ra cơ hội phát triển các mô hình du lịch xanh, chữa lành, vốn đang là xu hướng chủ đạo của các điểm đến cao cấp hiện nay trên thế giới.

Theo đại diện Vinpearl, siêu dự án sẽ có tác động lan tỏa mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội với khả năng tạo ra hàng chục nghìn việc làm. Dự án gắn liền với các công trình chiến lược như tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ, cầu vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu hay cảng trung chuyển quốc tế sẽ đưa Cần Giờ trở thành cực kết nối trọng điểm của TP.HCM.

Khi cao tốc Bến Lức – Long Thành thông toàn tuyến (dự kiến vào Quý III/2026) sẽ giúp rút ngắn thời gian kết nối từ Cần Giờ đến sân bay quốc tế Long Thành xuống còn khoảng 45 phút, giúp tiếp cận trực tiếp dòng khách quốc tế khổng lồ. Với mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách/năm, dự án sẽ tạo động lực lớn cho du lịch, thương mại và kinh tế đêm, góp phần giúp gia tăng mức chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách.

Năm trụ cột chiến lược

Vinhomes Green Paradise được phát triển dựa trên 5 trụ cột chiến lược cốt lõi, Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Vinpearl cho hay:

Thứ nhất là những biểu tượng mạnh để định danh toàn cầu. Hệ biểu tượng này được hình thành đồng bộ với nhiều công trình mang tầm vóc quốc tế, nổi bật là Blue Wave Theatre – tổ hợp nhà hát & MICE lớn nhất Đông Nam Á với 5.000 chỗ ngồi, 54 phòng hội nghị, khu triển lãm 45.000 mét vuông và quảng trường sức chứa 60.000 người. Paradise Lagoon – biển hồ nước mặn tự nhiên lớn nhất thế giới rộng hơn 800ha cùng 121km đường bờ biển. Toà tháp 108 tầng thuộc Top 10 thế giới với nhiều tiện ích sang trọng, hiện đại, hướng tới trở thành biểu tượng kiến trúc mới của châu Á.

Thứ hai là hệ sinh thái đủ sâu để giữ chân du khách. Dự án được phát triển theo mô hình “all-in-one destination”, trọng tâm là VinWonders Cần Giờ – quần thể vui chơi giải trí quy mô 122ha với gần 200 trò chơi và hoạt động trải nghiệm, trở thành công viên chủ đề có số lượng trò chơi lớn nhất thế giới. Song song là Cosmo Bay – tổ hợp giải trí 24/7 hàng đầu châu Á với 8 phân khu hoạt động xuyên đêm. Với sự tham gia của Cleveland Clinic trong tư vấn y tế quốc tế, cùng Cộng đồng hưu trí Vin New Horizon Cần Giờ hình thành một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe – an dưỡng toàn diện.

Thứ ba là quy mô lớn để tạo dòng khách ổn định. Hệ sinh thái của Vinhomes Green Paradise được triển khai trên quy mô gần 2.870ha với mạng lưới lưu trú khoảng 7.000 phòng, đứng thứ 2 Đông Nam Á. Hệ thống khách sạn quy tụ hàng loạt thương hiệu quốc tế với đa phân khúc cho phép Cần Giờ có thể đồng thời đón khách nghỉ dưỡng, khách MICE, khách giải trí, khách quốc tế và khách cuối tuần từ trung tâm thành phố, tạo dòng khách ổn định.

Thứ tư là chiến lược thương hiệu rõ ràng và nhất quán. Cần Giờ được định vị là “siêu điểm đến ven biển mới của châu Á” hội tụ giữa thiên nhiên, công nghệ, giải trí và phong cách sống ESG++. Vinhomes Green Paradise được phát triển theo tư duy “destination platform”, nơi toàn bộ kiến trúc, sản phẩm, trải nghiệm và sự kiện cùng kể một câu chuyện thương hiệu thống nhất và dẫn đầu xu hướng du lịch quốc tế.

Thứ năm là năng lực vận hành đồng bộ. Sau hơn 22 năm phát triển, Vinpearl hiện vận hành 60 cơ sở tại 20 tỉnh thành trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành tại Việt Nam. Với hệ sinh thái như vậy, theo bà, Vinhomes Green Paradise có đầy đủ nền tảng để trở thành siêu điểm đến mới của châu Á, góp phần đưa Cần Giờ trở thành cực tăng trưởng chiến lược của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Cần hài hoà lợi ích

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng, Cần Giờ hoàn toàn có thể trở thành trung tâm kết nối của một vùng kinh tế rộng lớn, liên thông với các địa phương trọng điểm phía Nam.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất là phải bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, trước hết là người dân Cần Giờ - những người chịu tác động trực tiếp và đồng thời cũng là chủ thể tham gia vào quá trình phát triển; song song đó là lợi ích giữa nhà đầu tư, cộng đồng địa phương và chính quyền nhằm hình thành hệ sinh thái phát triển bền vững.

Theo ông, trong quá trình phát triển các tổ hợp nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp, việc bảo tồn không gian sinh thái và văn hóa bản địa sẽ giúp Cần Giờ không đánh mất bản sắc mà ngược lại còn trở thành điểm đến độc đáo hơn.

Sự tham gia của các nhà đầu tư lớn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố niềm tin thị trường, không chỉ mang lại nguồn lực tài chính mà còn góp phần nâng chuẩn phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn.

Trong đó, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đóng vai trò định hình lại không gian phát triển đô thị theo hướng vươn ra biển, trở thành động lực tăng trưởng mới của thành phố 14 triệu dân trong giai đoạn phát triển tiếp theo.