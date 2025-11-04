Suah Ye mang sắc màu Hàn Quốc đến với giai điệu Slav của Rachmaninov

(Ngày Nay) - Tài năng piano trẻ Suah Ye - gương mặt được Forbes Hàn Quốc tôn vinh - sẽ cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội mang hơi thở Á Đông vào kiệt tác lãng mạn Slav của Rachmaninov trong hòa nhạc Dvořák & Rachmaninov: The Masterpieces of Slavic Romanticism ngày 8/11 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Mở ra không gian âm nhạc lãng mạn đậm chất Slav

Theo các nhà nghiên cứu âm nhạc, chủ nghĩa lãng mạn Slavic là một nhánh đặc sắc trong dòng chảy chủ nghĩa lãng mạn châu Âu thế kỷ XIX. Nếu ở Tây Âu, các nhà soạn nhạc hướng đến thế giới nội tâm cá nhân và khát vọng tự do tinh thần, thì ở Đông Âu, cảm hứng lãng mạn lại gắn liền với tình yêu quê hương, bản sắc dân tộc và ký ức cộng đồng.

Âm nhạc Slavic mang nhiều màu sắc dân gian, sử dụng thang âm, tiết tấu và điệu nhảy truyền thống, phản ánh tâm hồn con người vùng Đông Âu - nồng nhiệt, sâu lắng và đậm chất trữ tình. Trong dòng chảy đó, Antonín Dvořák (Séc) và Sergei Rachmaninov (Nga) là hai đại diện tiêu biểu.

Dvořák (1841-1904) được xem là người đặt nền móng cho nền âm nhạc quốc gia Séc. Ông khéo léo đưa vào tác phẩm của mình âm hưởng dân gian Bohemia: những vũ điệu polka, furiant hay dumka giàu sức sống và biến chứng thành ngôn ngữ giao hưởng đậm đà màu sắc dân tộc. Âm nhạc của ông trong sáng, mộc mạc, gợi lên tình yêu quê hương và niềm tin mãnh liệt vào cái đẹp.

Trong khi đó, Rachmaninov, nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano kiệt xuất của Nga đầu thế kỷ XX, lại chinh phục thế giới bằng chiều sâu cảm xúc và sức mạnh biểu cảm phi thường. Ông được xem là “người kể chuyện bằng âm thanh” khi mỗi bản concerto hay giao hưởng của ông đều chất chứa sự giằng xé giữa hoài niệm và khát vọng, giữa đau thương và niềm tin vào cái đẹp.

Trong hòa nhạc Dvořák & Rachmaninov: The Masterpieces of Slavic Romanticism, khán giả sẽ được thưởng thức hai kiệt tác kinh điển: Concerto số 2 cho Piano và Dàn nhạc của Rachmaninov và Giao hưởng số 9 Từ Thế giới mới của Dvořák.

Với Rachmaninov, Concerto No.2 là bản nhạc của hồi sinh. Sau giai đoạn trầm cảm và khủng hoảng sáng tác, nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ Nikolai Dahl, ông đã viết nên tác phẩm mang đậm tính nhân văn. Giai điệu vừa bi thương, vừa khải hoàn, chứa đựng khát vọng vượt qua bóng tối để tìm lại ánh sáng.

Trong khi đó, Giao hưởng số 9 Từ Thế giới mới của Dvořák ra đời tại Mỹ năm 1893, là minh chứng cho khả năng dung hòa giữa truyền thống châu Âu và tinh thần mới của Tân Thế giới. Tác phẩm thấm đẫm âm hưởng dân gian Bohemia, kết hợp cùng giai điệu của người da đen và người bản địa châu Mỹ, trở thành biểu tượng cho tinh thần giao thoa văn hóa, kết nối muôn dân tộc bằng ngôn ngữ chung của âm nhạc.

Khán giả Hà Nội sẽ gặp lại một gương mặt thân quen là Nhạc trưởng Yury Tkachenko - Nghệ sĩ danh dự của Nga, Giáo sư Nhạc viện Nhà nước Novosibirsk. Ông hiện là Nhạc trưởng chính của Cuộc thi quốc tế Tchaikovsky dành cho các nhạc sĩ trẻ, đồng thời là người thầy đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng.

Khán giả cũng sẽ được gặp gỡ Suah Ye - nữ nghệ sĩ piano trẻ tuổi người Hàn Quốc, được Forbes Korea vinh danh là một trong những tài năng cổ điển nổi bật của thế hệ mới. Bắt đầu tỏa sáng từ năm 15 tuổi khi giành giải Nhất Cuộc thi Tchaikovsky dành cho các nhạc sĩ trẻ, Suah Ye đã chinh phục khán phòng Mariinsky, Salle Cortot (Paris) hay Carnegie Weill Recital Hall (New York).

Bên cạnh hai nghệ sĩ khách mời, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội sẽ góp phần tạo nên linh hồn cho đêm diễn. Những nghệ sĩ tài năng của dàn nhạc sẽ cùng tái hiện thế giới âm nhạc với tinh thần lãng mạn đặc trưng của xứ Slav của Dvořák và Rachmaninov bằng tất cả sự tinh tế, nhiệt huyết.

Kiến tạo giá trị sống đẹp trong đời sống tinh thần cộng đồng

Hòa nhạc Dvořák & Rachmaninov: The Masterpieces of Slavic Romanticism nối dài hành trình bền bỉđưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng Việt Nam của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội với sự đồng hành của ROX Group.

Không dừng ở việc đầu tư phát triển đô thị, ROX Group đang góp phần kiến tạo những giá trị sống đẹp trong đời sống tinh thần cộng đồng bằng việc góp sức lan tỏa những tinh hoa văn hóa thế giới với niềm tin rằng nghệ thuật có thể làm cho cuộc sống này trở nên nhân ái và tươi sáng hơn.

Tinh thần ấy cũng chính là giá trị xuyên suốt mà ROX Group hướng đến trong mọi dự án: lan tỏa cảm hứng sống tinh hoa, xây dựng cộng đồng nhân văn và bền vững, nơi mỗi con người được truyền cảm hứng để sống tốt hơn, yêu thương hơn.

Khi Hà Nội đang nỗ lực phát huy bản sắc và hòa nhập với văn hóa thế giới, những nhịp cầu văn hóa như hòa nhạc Dvořák & Rachmaninov: The Masterpieces of Slavic Romanticism sẽ kết nối giữa tinh hoa nhân loại và tâm hồn Việt. Một đô thị không chỉ mở rộng, phát triển với những công trình mới mà còn cần lớn mạnh bằng tri thức, cảm xúc và khát vọng sống đẹp. Đó cũng là điều mà ROX Group và nhiều doanh nghiệp khác đang góp sức dựng xây.