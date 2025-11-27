Hà Nội chào đón “Tuần lễ Văn hóa, Du lịch, Khoa học & công nghệ Quảng Tây”

(Ngày Nay) - Sáng 26/11/2025, tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, “Tuần lễ Văn hóa, Du lịch, Khoa học & Công nghệ Quảng Tây (Trung Quốc)” chính thức khai mạc, đánh dấu sự kiện quan trọng thuộc chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc, cũng như hưởng ứng “Năm giao lưu nhân văn Việt – Trung”.

Sự kiện có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao đến từ hai nước. Về phía Trung Quốc có ông Vi Thao, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính quyền Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cùng Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Về phía Việt Nam có ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ban tổ chức cho biết, Quảng Tây không chỉ nổi bật bởi vị trí chiến lược, mà còn là vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa, có tiềm năng du lịch phong phú. Tuần lễ Văn hóa, Du lịch, Khoa học & công nghệ Quảng Tây được kỳ vọng mở ra cơ hội hợp tác mới, tăng cường giao lưu văn hoá – du lịch giữa hai địa phương, đồng thời mang đến cho công chúng Hà Nội một trải nghiệm toàn diện về Quảng Tây.

Trải nghiệm đa giác quan: văn hóa, du lịch, lịch sử, công nghệ

Khác với các chương trình giao lưu thông thường, tuần lễ được thiết kế theo mô hình trải nghiệm đa giác quan như âm thanh, hình ảnh, vị giác, xúc giác, giúp người tham quan dễ dàng hình dung phong cảnh, văn hóa, lịch sử cũng như thành tựu công nghệ hiện đại của Quảng Tây.

Nhiều hoạt động phong phú được tổ chức: từ trưng bày tư liệu, ảnh, hiện vật, ẩm thực đến các góc trải nghiệm công nghệ nhằm tái hiện vẻ đẹp đa dạng của Quảng Tây và giới thiệu văn hóa dân tộc Choang, dân tộc Quảng Tây tới đông đảo khán giả Hà Nội, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người trẻ.

Một điểm nhấn của tuần lễ là triển lãm ảnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng Tây, Trung Quốc". Triển lãm không chỉ tôn vinh mối quan hệ Việt – Trung qua lịch sử, mà còn nhấn mạnh giá trị di sản hữu nghị, tin cậy, hợp tác bền vững giữa hai dân tộc.

Hợp tác mở rộng: du lịch, văn hóa, công nghệ

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Vi Thao nhấn mạnh Quảng Tây và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị, có chung lý tưởng, niềm tin và lợi ích chiến lược, do đó hợp tác thực chất trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, khoa học & công nghệ cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa. Ông Vi Thao cũng điểm lại những thành tựu đáng chú ý, như Khu hợp tác du lịch xuyên biên giới Đức Thiên (Trung Quốc) – Bản Giốc (Việt Nam) đã đón gần 50.000 lượt khách và việc Quảng Tây đã đào tạo chuyên đề AI cho hơn 200 cán bộ Việt Nam.

Về phía Việt Nam, ông Hoàng Đạo Cương đánh giá cao các chương trình giao lưu văn hóa, xúc tiến du lịch giữa hai nước thời gian qua. Theo ông, tuần lễ lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa hợp tác Việt – Trung về văn hóa, du lịch lên tầm cao mới; giúp du khách Việt Nam hiểu hơn về Quảng Tây và mở ra nhiều cơ hội kết hợp. Các hoạt động hợp tác đã mang lại hiệu quả rõ rệt trên lĩnh vực du lịch, khi Trung Quốc đã trở lại vị trí thị trường gửi khách số 1 cho du lịch Việt Nam với 4,3 triệu lượt khách trong 10 tháng đầu năm 2025, chiếm 25,2% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Con số này không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam mà còn là động lực quan trọng đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai chiến lược.

Trong bối cảnh du lịch Quảng Tây đang đón bước phát triển mạnh, hai bên đặt mục tiêu hợp tác toàn diện: xúc tiến du lịch khu vực biên giới, cùng phát triển các tuyến du lịch liên vùng, nâng cao trải nghiệm du lịch chất lượng cao, kết hợp công nghệ, văn hóa và hợp tác doanh nghiệp hai bên.

Không gian giao lưu mới: lan tỏa hiểu biết, tăng cường hữu nghị

Với mô hình trải nghiệm đa chiều và nội dung phong phú từ thăm không gian trưng bày, thưởng thức văn hóa dân gian, ẩm thực, đến giao lưu văn nghệ và trải nghiệm công nghệ, tuần lễ tạo ra một “không gian giao lưu” sinh động, hấp dẫn. Nhờ đó, người dân Hà Nội, đặc biệt giới trẻ, có cơ hội trực tiếp tiếp cận, tìm hiểu và cảm nhận văn hóa Quảng Tây một vùng đất giàu truyền thống nhưng vẫn rất hiện đại.

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa văn hóa – du lịch, mà còn mang chiều sâu lịch sử và chính trị: thông qua các chuyên đề về di sản, hữu nghị giữa hai dân tộc, tuần lễ gửi đi thông điệp về tầm quan trọng của giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, từ đó góp phần vun đắp mối quan hệ bền vững giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh hiện đại, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.