Sun Life phối hợp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng cho các vùng bị ảnh hưởng sau bão

(Ngày Nay) - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, Tập đoàn Sun Life Financial Inc. sẽ đóng góp hơn 2,2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các cộng đồng chịu thiệt hại do bão và lũ lụt gần đây.

Các đợt bão nối tiếp đã gây ngập lụt, sạt lở và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều hộ dân, cơ sở hạ tầng và trường học ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Khoản hỗ trợ sẽ được Hội Chữ thập đỏ phân bổ cho các địa phương, tập trung vào việc cung cấp nguồn nước sạch và thiết bị học tập cho các trường học bị thiệt hại, giúp học sinh sớm trở lại học tập bình thường.

Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cho biết: “Trong những năm vừa qua, Sun Life và Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã có nhiều dự án hợp tác nhằm đem lại sự hỗ trợ cần thiết và kịp thời cho cộng đồng, từ việc giúp đỡ cho đồng bào miền Trung vượt qua đợt bão lũ 2022, hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình bị thiệt hại trong cơn bão Yagi năm 2024, hoặc những dự án góp sách cho thư viện các trường học trên khắp cả nước … Năm nay, với sự hỗ trợ này, Hội chữ thập đỏ cùng Sun Life hy vọng có thể kịp thời giúp cho các trường phần nào khôi phục cơ sở vật chất, để các em học sinh được tiếp tục quá trình học tập trong điều kiện tốt nhất.”

Ông Randy Lianngara, Chủ tịch Sun Life khu vực Thị trường mới, cho biết: “Các cơn bão liên tiếp đã gây ra những hậu quả nặng nề tại Việt Nam. Tại Sun Life, chúng tôi cam kết luôn sát cánh cùng Khách hàng, nhân viên, các tư vấn tài chính và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi những thảm họa thiên nhiên này. Năm 2024, chúng tôi đã hỗ trợ 500 hộ gia đình, giúp đỡ sinh kế, bể nước sạch và các nguồn lực thiết yếu cho những người dân bị thiệt hại bởi cơn bão Yagi. Năm nay, chúng tôi tái khẳng định cam kết của Sun Life với Việt Nam bằng cách tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng phục hồi và tái thiết sau thiên tai.”

Bà Lay Hoon Tan, Tổng Giám đốc Sun Life Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi đồng hành cùng tập đoàn trong cam kết cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ thiết yếu trong giai đoạn khó khăn này. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Sun Life Việt Nam đang nhanh chóng và nỗ lực để cung cấp thiết bị học tập và nước sạch cho học sinh tại các trường học bị ảnh hưởng bởi bão. Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ này sẽ góp phần mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho các em học sinh.”

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ triển khai công tác cứu trợ trong những ngày tới, bảo đảm hỗ trợ đến đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.

Những cá nhân, tổ chức có mong muốn chung tay giúp đỡ đồng bào vùng bão lũ có thể đóng góp trực tiếp thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

