Chuỗi hòa nhạc từ thiện “Nắng hoàng hôn” trở lại với chủ đề “Những lá thư chưa gửi”

(Ngày Nay) - Sau thành công vang dội của đêm hòa nhạc Nắng Hoàng Hôn 2024, chuỗi hòa nhạc từ thiện Nắng Hoàng Hôn chính thức trở lại vào tháng 9/2025 với chủ đề “Những Lá Thư Chưa Gửi” .

Ra đời từ năm 2024, Nắng Hoàng Hôn được khởi nguồn từ cuốn “Hồi ký chạy thận” của tác giả Hồ Hồng Việt – một bệnh nhân đã kiên cường chiến đấu với bệnh suy thận suốt 17 năm. Với mong muốn lan tỏa tinh thần nhân văn của cuốn sách, gia đình tác giả đã sáng lập chương trình hòa nhạc từ thiện, đưa âm nhạc cổ điển trở thành nhịp cầu gắn kết con người với những giá trị sống tốt đẹp. Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán sách và tổ chức hòa nhạc đều được dành để hỗ trợ các bệnh nhân chạy thận nhân tạo có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp nối tinh thần đó, Nắng Hoàng Hôn 2025 sẽ khai thác cảm hứng từ tác phẩm “Thư gửi bố” của Franz Kafka, hướng đến những tổn thương tinh thần thầm lặng từ thời thơ ấu – những tâm sự chưa từng được sẻ chia, những khát khao về tình yêu dịu dàng và sự thấu hiểu từ gia đình. Thông qua âm nhạc cổ điển, chương trình mong muốn chữa lành “đứa trẻ bên trong” và khơi gợi hành trình tìm lại tiếng nói của mỗi người.

Đêm hòa nhạc chính thức sẽ diễn ra từ 19h00 đến 21h30 ngày 06/09/2025 tại Hội trường A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, dưới sự tổ chức của CLB Âm nhạc cổ điển NEUPhil và Humans of ISME@NEU. Khán giả sẽ được thưởng thức những màn trình diễn của dàn nghệ sĩ tài năng: Hoàng Hồ Thu (Piano) – Giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tốt nghiệp Học viện Liszt Ferenc (Budapest); Hoàng Hồ Khánh Vân (Violin) – Giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế; Lưu Ly Ly (Cello) – Nghệ sĩ cello của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, tốt nghiệp Nhạc viện Saint Petersburg; Svetlana Golubovskaya (Viola) – Trưởng bè viola của Sun Symphony Orchestra; Victoria Filippova (Violin) – Nghệ sĩ của Sun Symphony Orchestra, tốt nghiệp Nhạc viện Tchaikovsky Mosco; Ngô Toàn Thắng (Contrabass) – Nghệ sĩ contrabass của Sun Symphony Orchestra.

Với thông điệp “Âm nhạc để sẻ chia và chữa lành”, Nắng Hoàng Hôn 2025 hứa hẹn tiếp tục mang đến một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, đồng thời góp phần lan tỏa lòng nhân ái đến cộng đồng.