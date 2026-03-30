Tăng cường công tác truyền thông, kiểm soát bệnh tay chân miệng

(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (trong đó có 4 ca tử vong). Con số này cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.900 trường hợp bệnh); trong đó riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số ca mắc bệnh trong cả nước).

Số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu ở nhóm trẻ từ 1-5 tuổi (chiếm 92,7%). Số bệnh nhi đến khám, điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nhất là tại các bệnh viện nhi tuyến cuối ở phía nam như Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 tăng nhanh, trong đó có nhiều ca nặng.

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa, trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn số 498/KCB-NV (ngày 28/3) gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng Y tế các bộ tăng cường công tác truyền thông, khám, phân loại, thu dung, điều trị và kiểm soát bệnh tay chân miệng.

Cụ thể, nhằm tăng cường công tác truyền thông, khám, phân loại, thu dung, điều trị và kiểm soát lây nhiễm bệnh tay chân miệng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện tăng cường các biện pháp truyền thông (gián tiếp qua loa đài, website, fanpage, tờ rơi, poster…, trực tiếp) để người nhà người bệnh, nhân viên y tế, học viên, sinh viên… hiểu rõ bệnh tay chân miệng: tác nhân gây bệnh, đường lây truyền, lứa tuổi thường gặp, biểu hiện chính, biến chứng, phòng bệnh…).

Để chủ động ứng phó với bệnh tay chân miệng, các cơ sở khám, chữa bệnh cần chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư và trang thiết bị y tế, bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận, thu dung và điều trị bệnh nhân; đồng thời, tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh tay chân miệng theo Quyết định số 292/QĐ-BYT ngày 6/2/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế; thực hiện tốt công tác khám bệnh, phân loại, thu dung, cấp cứu và điều trị kịp thời cho bệnh nhi theo đúng hướng dẫn chuyên môn.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình phòng chống lây nhiễm và xử lý rác thải y tế đúng quy định, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo, không để xảy ra ổ dịch trong cơ sở khám, chữa bệnh; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 29/12/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn thông tin báo cáo và khai báo dịch bệnh truyền nhiễm.

Để phòng ngừa bệnh tay chân miệng hiệu quả, các chuyên gia y tế khuyến cáo cần tuân thủ nguyên tắc “3 sạch” gồm ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước khi ăn, sau khi thay tã hoặc đi vệ sinh; giữ vệ sinh thân thể, tắm rửa hằng ngày cho trẻ và vệ sinh đồ chơi, bề mặt tiếp xúc bằng dung dịch sát khuẩn như Cloramin B. Đồng thời, cho trẻ ăn chín, uống chín, sử dụng nước sạch và không dùng chung các vật dụng cá nhân.

Khi có trẻ mắc bệnh, cần chủ động cách ly, cho trẻ nghỉ học từ 10-14 ngày, hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người và tăng cường dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng. Nếu trẻ có dấu hiệu sốt cao, xuất hiện nốt phỏng ở lòng bàn tay, bàn chân hoặc niêm mạc miệng, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời; không tự ý chọc vỡ các nốt phỏng nhằm tránh bội nhiễm và khiến bệnh diễn biến nặng hơn.