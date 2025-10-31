Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, quyết tâm xây dựng văn hóa giao thông an toàn

(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp, những ngày tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn để phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
Trước đó, từ ngày 18 đến 30/10/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai đợt kiểm tra chuyên đề về nồng độ cồn đồng loạt cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Trong thời gian này, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp đã kiểm tra 4.918 lượt phương tiện, phát hiện và xử lý 664 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 4 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông và Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp đã huy động tối đa lực lượng, có sự phối hợp của Công an cấp xã, phường và các phòng nghiệp vụ. Các tổ công tác được bố trí đầy đủ trang thiết bị, sắp xếp khung giờ và vị trí kiểm tra hợp lý nhằm tạo thành hệ thống tuần tra khép kín. Các tổ công tác tập trung kiểm tra những người điều khiển phương tiện có dấu hiệu sử dụng rượu, bia, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là xử lý vi phạm, các tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp ghi hình toàn bộ quá trình nhằm làm bằng chứng, đảm bảo xử lý công khai, minh bạch và khách quan. Đối với các trường hợp chủ phương tiện vi phạm không chấp hành xử phạt vi phạm, bỏ lại phương tiện rồi rời đi, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xác minh chủ phương tiện cùng người điều khiển, sau đó gửi thông báo mời làm việc và xử phạt theo đúng quy định.

Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp, nhờ triển khai các cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trong tháng 10/2025 duy trì ổn định, an toàn, thông suốt.

Tai nạn giao thông đường bộ trên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong tháng 10 xảy ra 48 vụ, làm chết 38 người, bị thương 16 người, thiệt hại tài sản khoảng 370 triệu đồng. So với cùng kỳ 2024, số vụ giảm 2% (giảm 1 vụ), số người bị thương giảm 33,32% (giảm 8 người), số người chết tăng 5,5% (tăng 2 người chết). Đáng chú ý, toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

