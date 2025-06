Tăng cường truyền thông phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

Theo Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), Ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em năm 2025 (ngày 12/6) chọn chủ đề nhấn mạnh tính cấp bách của việc đẩy nhanh tiến độ xóa bỏ lao động trẻ em: “Progress is clear, but there's more to do: let’s speed up efforts!” - "Tiến bộ dù đã rõ ràng, nhưng vẫn còn nhiều việc cần phải làm: Hãy thúc đẩy nhanh nỗ lực chấm dứt lao động trẻ em!”.

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em năm nay, Cục Bà mẹ và Trẻ em ra thông điệp truyền thông gửi tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố để đẩy mạnh việc truyền thông phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Cụ thể, các thông điệp tuyên truyền như: Phòng chống lao động trẻ em vì một thế hệ an toàn và khỏe mạnh; Phòng chống lao động trẻ em hôm nay, nền tảng cho nguồn nhân lực chất lượng trong tương lai; Đừng để trẻ em làm việc quá sức, hãy để trẻ em nuôi dưỡng ước mơ; Chấm dứt lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng: Trách nhiệm của tất cả chúng ta; An sinh xã hội cho toàn dân để chấm dứt lao động trẻ em; Ngăn chặn lao động trẻ em – Trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Với các thông điệp trên, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố sử dụng và tuyên truyền hiệu quả.