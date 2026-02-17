Tăng tốc, hành động, lấy phục vụ nhân dân làm mục tiêu

(Ngày Nay) - Cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tinh thần tin tưởng, chủ động và hành động quyết liệt sau Đại hội XIV của Đảng. Từ các trung tâm kinh tế lớn đến các địa phương đang mở rộng không gian phát triển, với khí thế chung: Nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành hành động, lấy hiệu quả, kỷ cương và phục vụ người dân làm mục tiêu xuyên suốt.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu:

Viết nên trang sử mới về một thành phố hiện đại, văn minh, vững mạnh

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra 185 nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực. Trong đó, tập trung triển khai xây dựng Khu thương mại tự do thế hệ mới, Khu kinh tế ven biển phía Nam; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt và công bố điều chỉnh quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075…

TP Hải Phòng mới không chỉ cần những bàn tay lao động cần cù, mà còn cần những khối óc dám nghĩ, biết làm, dám đi trước, dám chịu trách nhiệm và dám đổi mới sáng tạo. Với sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự đồng thuận của nhân dân và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, TP Hải Phòng sẽ biến khát vọng thành hiện thực, viết nên trang sử mới về một thành phố hiện đại, văn minh, vững mạnh về quốc phòng, an ninh và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng:

Hành động theo phương châm “6 rõ”, tạo chuyển biến rõ nét

Bước sang năm 2026, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ tập trung tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội. Cấp ủy, các ngành, các cấp Thành phố sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nhanh chóng đưa bộ máy hệ thống chính trị sau sắp xếp, hợp nhất vào quỹ đạo vận hành ổn định, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát thực thi công vụ, tránh tình trạng “quyền anh, quyền tôi”, địa phương cục bộ.

Bên cạnh đó, TP Cần Thơ sẽ cụ thể hóa các nghị quyết phát triển thành các chương trình hành động theo phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả; bám sát chỉ tiêu tăng trưởng chung của thành phố, cả nước với quyết tâm cao để triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2026; đồng thời, chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường:

Đẩy mạnh ba khâu đột phá chiến lược

Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh đã xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 với chủ đề “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương” và xác định 24 chỉ tiêu chủ yếu về xây dựng Đảng, kinh tế xã hội, môi trường. Trong đó, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt trên 12,5%; tổng thu ngân sách Nhà nước vượt chỉ tiêu Trung ương giao; chỉ số phát triển con người (HDI) của tỉnh ở nhóm 5 địa phương đứng đầu cả nước; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 46%...

Tỉnh Quảng Ninh xác định đẩy nhanh tốc độ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng cảng biển và dịch vụ cảng biển, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa..., đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phong trào khởi nghiệp, kinh tế tư nhân; phấn đấu tạo ra ít nhất 30.000 việc làm tăng thêm trong năm 2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kdăm:

Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển

Ngay sau khi hoàn tất việc thành lập đơn vị hành chính mới, tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tận dụng tối đa lợi thế tự nhiên và địa lý của ba vùng sinh thái: Cao nguyên - Trung du - Duyên hải và các giá trị văn hóa đặc trưng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội dài hạn. Trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Lâm Đồng có nhiều cơ hội bứt phá, phát triển.

Tỉnh Lâm Đồng đề xuất Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương các cơ chế chính sách đặc thù; ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn Nhà nước đầu tư cho các dự án hạ tầng trọng điểm, hệ thống giao thông kết nối nội tỉnh, liên vùng, triển khai dự án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu không gian địa lý dùng chung tỉnh Lâm Đồng, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải:

Hiện thực hóa khát vọng đưa An Giang trở thành một trong những điểm sáng

Để hiện thực hóa khát vọng đưa An Giang trở thành một trong những điểm sáng của cả nước, năm 2026 và giai đoạn từ nay đến 2030, An Giang đặt Nghị quyết số 57/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” vào vị trí trọng tâm và được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án thiết thực.

Tỉnh An Giang tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho đầu tư, trong đó lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư bằng các công trình, dự án trọng điểm, có tính kết nối và lan tỏa cao, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là từ kinh tế tư nhân; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới gắn với không gian phát triển vừa “đồng bằng - rừng - biển”; vừa “biên giới - nội địa” để phát triển kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu, kinh tế nông nghiệp và dịch vụ logistics đa ngành.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường:

Xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại

Thái Nguyên đặt mục tiêu chiến lược là trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030. Tỉnh xác định ba trụ cột chiến lược, bao gồm: Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghệ cao; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo đó, Thái Nguyên tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối với Hà Nội và các vùng kinh tế trọng điểm; đầu tư đồng bộ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp quy mô lớn; phát triển đô thị thông minh, dịch vụ hiện đại. Tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp then chốt…, nhằm gia tăng giá trị gia tăng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; khuyến khích đổi mới sáng tạo và nghiên cứu, phát triển trong doanh nghiệp. Cùng với ba trụ cột trên, tỉnh huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là vốn đầu tư công.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh:

Bốn đột phá lớn để Lạng Sơn phát triển

Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Lạng Sơn trở thành một cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, trong thời gian tới, tỉnh tập trung vào 4 đột phá lớn:

Phát triển kinh tế cửa khẩu: Tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu, cửa khẩu thông minh, logistics hiện đại, nâng cao năng lực thông quan, từng bước đưa kinh tế cửa khẩu trở thành động lực tăng trưởng chủ lực của tỉnh.

Phát triển hạ tầng chiến lược và liên kết vùng: Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; hạ tầng đô thị và hạ tầng số; tăng cường kết nối với Thủ đô Hà Nội, các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và các trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Tỉnh kiên trì xây dựng chính quyền phục vụ - liêm chính - hành động; thu hút các nhà đầu tư, phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi số. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong quản lý và phát triển kinh tế xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong:

Khai thác giá trị di sản phát triển du lịch

Với tầm nhìn trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, Ninh Bình xác định phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản là các trụ cột chính.

Trước hết, với phát triển công nghiệp, giai đoạn 2026-2030, Ninh Bình tập trung phát triển khu công nghệ cao và lựa chọn những dự án, công trình mang tính biểu tượng, có hàm lượng giá trị cao và không ảnh hưởng đến môi trường. Với dịch vụ du lịch, tỉnh xác định khai thác hiệu quả giá trị các di sản để phục vụ du lịch.

Ninh Bình triển khai nhiều giải pháp để quản lý, khai thác di sản một cách bài bản, bền vững, như quy hoạch chi tiết các vùng đệm, vùng lõi và tạo không gian mở để đáp ứng nhu cầu của du khách. Đồng thời, sử dụng công nghệ hiện đại, nền tảng số, ứng dụng khoa học công nghệ để phục vụ du lịch, tạo điều kiện cho người dân và du khách tận hưởng và hiểu sâu hơn về các di sản và những nét đặc trưng riêng của Ninh Bình.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải:

Huy động nguồn lực, mở không gian phát triển mới cho Cà Mau

Trong giai đoạn phát triển mới, Cà Mau xác định nhiệm vụ trọng tâm là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước. Tỉnh ưu tiên sử dụng vốn đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho hạ tầng giao thông liên vùng, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu và các dự án an sinh xã hội cấp thiết.

Cà Mau chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, năng lực thực thi và khát vọng cống hiến; đồng thời, đột phá về thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án trọng điểm.

Tỉnh Cà Mau tập trung hoàn thiện và trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay đầu năm 2026, làm cơ sở pháp lý mở rộng không gian phát triển.

Trên nền tảng đó, kinh tế biển được xác định là động lực tăng trưởng chủ yếu, với trọng tâm là phát triển năng lượng tái tạo, logistics, nuôi trồng và chế biến thủy sản công nghệ cao; đẩy mạnh nông nghiệp sinh thái gắn với rừng ngập mặn và đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Việt Hùng:

Chuyển mạnh từ "quản lý" sang "phục vụ và kiến tạo"

Năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026 - 2030. Để hoàn thành các mục tiêu lớn đã đề ra, tỉnh xác định đúng việc phải làm, lựa chọn đúng cách làm và tổ chức thực hiện khoa học, quyết liệt, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Các cấp, các ngành sẽ chuyển mạnh tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ và kiến tạo”, đồng hành cùng cơ sở, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để xã, phường chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; đổi mới sáng tạo; tăng tốc đột phá”.

Cùng với đó, tỉnh tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh); làm mới và phát huy các động lực tăng trưởng; đổi mới mạnh mẽ công tác thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy tiêu dùng, xuất khẩu, chuyển đổi số, phát triển du lịch và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng.