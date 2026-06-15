Tăng tốc thi công bằng công nghệ số tại cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận

(Ngày Nay) - Dự án mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận đang được đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu rút ngắn thời gian thi công khoảng 6 tháng. Không chỉ là công trình giao thông trọng điểm kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long, dự án còn được đánh giá là mô hình tiêu biểu về chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực thực chiến trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng.

Công trường dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận đang được các đơn vị thi công duy trì nhiều mũi thi công nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Gỡ điểm nghẽn mặt bằng, tăng tốc trên toàn tuyến

Ngày 14/6, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Trần Hồng Minh dẫn đầu đã kiểm tra tiến độ thi công dự án mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo Ban điều hành dự án, tuyến cao tốc dài hơn 90 km với tổng mức đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng. Đây là dự án được đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn doanh nghiệp và vốn huy động, không sử dụng ngân sách nhà nước, do liên danh nhà đầu tư mà Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị đứng đầu thực hiện.

Trên công trường hiện có gần 1.100 kỹ sư, công nhân cùng khoảng 400 thiết bị, máy móc đang hoạt động. Các đơn vị đã triển khai 64 mũi thi công trên toàn tuyến với sản lượng đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, tương đương hơn 6% giá trị xây lắp. Ngoài ra, để rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng so với kế hoạch, các nhà thầu đang tổ chức thi công liên tục ngày đêm. Nhiều tổ đội làm việc theo ca, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để đẩy nhanh các hạng mục nền đường, cầu và xử lý đất yếu.

Ông Nguyễn Quang Minh, đại diện Ban điều hành dự án cao tốc này cho biết, tinh thần chung trên công trường hiện nay là tập trung tối đa nhân lực, thiết bị nhằm bảo đảm tiến độ cam kết. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang bám công trường với quyết tâm đưa dự án về đích đúng kế hoạch. Tuy nhiên, dự án vẫn gặp không ít khó khăn. Dù tỷ lệ bàn giao mặt bằng đã đạt trên 90%, toàn tuyến vẫn còn khoảng 117 ha chưa hoàn tất giải phóng, trong đó hơn 20 ha nằm tại những vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai tuyến chính.

Bên cạnh đó, nhu cầu vật liệu phục vụ thi công rất lớn với khoảng 3,7 triệu m³ cát và 3 triệu m³ đá. Trong khi đó, nguồn cung hiện vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế. “Các nhà thầu đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động tìm kiếm nguồn vật liệu và điều phối thiết bị. Tuy nhiên, nếu các địa phương sớm bàn giao mặt bằng còn lại và tháo gỡ nguồn vật liệu thì tiến độ thi công sẽ được đẩy nhanh hơn nữa”, ông Minh cho biết thêm.

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đã ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công và đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường. Bộ trưởng đánh giá cao việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật mới, đặc biệt là công nghệ cọc xi măng đất CDM trong xử lý nền đất yếu, góp phần nâng cao chất lượng công trình và rút ngắn thời gian thi công.

Chuyển đổi số ngay từ công trường

Bên cạnh tiến độ thi công, một trong những nội dung được Bộ trưởng Bộ Xây dựng đặc biệt quan tâm là việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý dự án.

Theo đó, Tập đoàn Đèo Cả đang triển khai hệ thống quản lý số tích hợp BIM, môi trường dữ liệu chung CDE và công nghệ Digital Twin trên toàn dự án. Toàn bộ dữ liệu về tiến độ, chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, nhân sự, thiết bị và an toàn lao động được quản lý tập trung trên một nền tảng thống nhất.

Nhờ hệ thống này, các kỹ sư tại hiện trường có thể cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, trong khi bộ phận điều hành theo dõi toàn bộ hoạt động trên tuyến thông qua các bảng điều khiển số. Việc quản lý bằng dữ liệu giúp phát hiện sớm những điểm nghẽn, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả điều hành.

Đặc biệt, công nghệ Digital Twin cho phép xây dựng “bản sao số” của toàn bộ tuyến cao tốc. Mỗi hạng mục công trình đều được gắn với dữ liệu thực tế về tiến độ, chất lượng và khối lượng thi công, tạo cơ sở cho việc quản trị minh bạch và chính xác hơn. Theo tính toán của doanh nghiệp dự án, hệ thống số hóa có thể giúp tiết kiệm khoảng 167 tỷ đồng trong giai đoạn thi công nhờ giảm chi phí quản lý, tối ưu vận hành thiết bị và hạn chế hồ sơ giấy.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đánh giá đây là mô hình tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bộ trưởng đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, đánh giá để từng bước nhân rộng mô hình này trong các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn thời gian tới.

Song song với chuyển đổi số, mô hình đào tạo thực chiến của Tập đoàn Đèo Cả cũng nhận được sự đánh giá tích cực từ đoàn công tác. Theo ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, doanh nghiệp đang xây dựng mô hình đào tạo gắn trực tiếp với công trường, giúp người lao động vừa học vừa làm, từng bước nâng cao chuyên môn, kỹ năng quản lý và khả năng xử lý tình huống thực tế. Từ công nhân kỹ thuật, kỹ sư hiện trường đến đội ngũ quản lý đều được đào tạo trong môi trường thi công thực tế, tiếp cận trực tiếp công nghệ, thiết bị và quy trình hiện đại.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho rằng, đây là mô hình liên kết hiệu quả giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Theo đó, công trường không chỉ là nơi thi công mà còn có thể trở thành môi trường đào tạo thực tiễn cho sinh viên, kỹ sư trẻ và lực lượng lao động kỹ thuật. Vì vậy, ông cũng đề nghị tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học, cơ sở đào tạo để hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành xây dựng và giao thông trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã ghi nhận việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành thi công dự án mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, hướng tới mô hình “cao tốc số” trong tương lai.

Sau khi hoàn thành, dự án mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối vùng, giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 1, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và giảm chi phí logistics cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Quan trọng hơn, dự án đang cho thấy hướng đi mới trong phát triển hạ tầng giao thông với sự tham gia của khu vực tư nhân, ứng dụng công nghệ hiện đại và xây dựng nguồn nhân lực từ chính thực tiễn công trường.