Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số

Ngày 4/7, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN
Phát huy tối đa các lợi thế của Luật Thủ đô để tạo đột phá cho phát triển
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, 6 tháng đầu năm, GRDP của thành phố đạt 8,22%, cao nhất trong những năm gần đây. Thu ngân sách đạt khoảng 410 ngàn tỷ đồng, đạt 62% dự toán Trung ương giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 64 ngàn tỷ đồng, đạt trên 53% kế hoạch Thủ tướng giao, cao hơn cùng kỳ nhiều năm. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục phục hồi. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện và các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được bảo đảm. An ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.
Tuy nhiên, ông Thắng thẳng thắn nhìn nhận các kết quả đạt được trong 6 tháng vừa qua vẫn chưa tương xứng với những tiềm năng, lợi thế của Thủ đô và sự quan tâm của Trung ương, chưa đạt được yêu cầu về tăng trưởng hai con số mà Trung ương và Chính phủ đã giao cho thành phố.
Nhận thức rõ trách nhiệm của Hà Nội đối với tăng trưởng của cả nước, thành phố xác định 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc và bứt phá; kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số và không điều chỉnh mục tiêu thấp hơn.
Theo ông Thắng, thành phố sẽ tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy tối đa các lợi thế của Luật Thủ đô để tạo đột phá cho phát triển. Trong đó đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt kết quả ở mức cao nhất trong năm 2026. Thủ tướng Chính phủ đã giao cho thành phố vốn đầu tư công 126 ngàn tỷ đồng, dự kiến quý III/2026 sẽ hoàn thành. Thành phố cũng chủ động bố trí thêm 67 ngàn tỷ đồng để bổ sung vào nguồn đầu tư công của thành phố để tạo đà cho tăng trưởng cuối năm.
Hà Nội tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thủ tục đầu tư để triển khai đồng loạt các dự án hạ tầng chiến lược, tuyến đường quốc lộ, đường vành đai, các cầu qua sông Hồng, dự án đường sắt và dự án đô thị, đặc biệt là thúc đẩy nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các dự án vừa được cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vừa qua, thành phố sẽ chủ động làm việc với các doanh nghiệp rút ngắn thời gian tối đa để đưa các biên bản ghi nhớ trở thành dự án cụ thể, tạo thêm năng lực sản xuất mới, nguồn tăng trưởng mới cho thành phố vào những năm tiếp theo.
Cùng với đó, thành phố tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, lấy người dân là trung tâm của phát triển. Về lĩnh vực y tế, tập trung triển khai hiệu quả chương trình khám sức khỏe diện rộng miễn phí cho nhân dân, củng cố y tế cơ sở và đẩy mạnh chuyển đổi số trong khám chữa bệnh.
Trong lĩnh vực giáo dục, tiếp tục giữ vững chất lượng giáo dục phổ thông đứng thứ hai của cả nước trong năm học 2025-2026. Năm học tiếp theo, Hà Nội hướng tới phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất, nghệ thuật, ngoại ngữ, đồng thời tập trung đầu tư xây dựng các trường học, bổ sung phòng học, quỹ đất giáo dục để bảo đảm chỗ học cho học sinh, tối thiểu 80% học sinh được học trong các cơ sở công lập.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng khẳng định tập trung giữ vững quốc phòng an ninh, chủ động nắm bắt mọi tình hình, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự và kiên quyết đấu tranh với các loại hình tội phạm, không để các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng các vấn đề về dân sinh, giải phóng mặt bằng hoặc việc thực hiện các chủ trương, chính sách mới để xuyên tạc và kích động, gây mất ổn định trong xã hội.
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Các đại biểu tham dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Ảnh: TTXVN