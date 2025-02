Tạo sức bật cho du lịch Việt Nam đạt mục tiêu của năm 2025

(Ngày Nay) - Đầu Xuân Ất Tỵ, nhiều lễ hội tại các địa phương đã khai hội phục vụ du khách tham quan, chiêm bái, cùng nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà an lành, hạnh phúc.

(Ngày Nay) - Tháng 1/2025, nhiều địa phương trong cả nước đạt doanh thu nghìn tỷ đồng từ hoạt động du lịch. Thống kê từ 25/1- 2/2/2025, ngành Du lịch cả nước ước đón và phục vụ 12,5 triệu lượt khách nội địa, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm 2024.

(Ngày Nay) - Tối 5/2, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức Đại lễ vía Đức Chí Tôn năm Ất Tỵ 2025. Đây là một trong những hoạt động thường niên quan trọng nhất của đạo Cao Đài, nhằm ôn lại truyền thống, nhắc nhở người theo đạo Cao Đài và người dân vùng đạo luôn nhớ ơn các đấng sinh thành, bày tỏ lòng sùng kính đối với đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế và cầu cho mưa thuận, gió hòa, quốc thái dân an, mọi người, mọi nhà được ấm no, hạnh phúc.

(Ngày Nay) - Những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, ngành Du lịch Nghệ An đã đón những tín hiệu tích cực với lượng khách tăng cao, chất lượng dịch vụ đảm bảo, đa dạng các sản phẩm độc đáo, hấp dẫn. Qua đó, tạo đà tăng trưởng bứt phá, hoàn thành mục tiêu đón 6,1 triệu lượt du khách năm 2025, trong đó có 130.000 lượt khách quốc tế, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 11.800 tỷ đồng.

(Ngày Nay) - Một phân tích mới đây cho thấy việc đạt được mục tiêu tham vọng kìm hãm mức tăng nhiệt độ của Trái Đất không quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp là điều "bất khả thi", do khí hậu của hành tinh chúng ta đang ngày càng nhạy cảm hơn nhiều với lượng khí thải nhà kính gia tăng.