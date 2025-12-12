Tạp chí Ngày Nay - Ứng dụng công nghệ hiện đại để đổi mới sáng tạo

(Ngày Nay) - “Trong 5 năm qua, Tạp chí Ngày Nay đã ghi dấu những thành tựu quan trọng trong công tác truyền thông, giáo dục, và hợp tác quốc tế. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trên hành trình lan tỏa các giá trị của UNESCO – vì hòa bình, phát triển bền vững và nhân văn toàn cầu”, Nhà báo Nguyễn Hùng Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Ngày Nay chia sẻ tại Đại hội.

Ngày Nay xin trích dẫn bài phát biểu của nhà báo Nguyễn Hùng Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Ngày Nay tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kì 2025-2030:

Giai đoạn 2021-2025 là một giai đoạn nhiều biến động của xã hội nói chung và ngành báo chí, xuất bản nói riêng. Trên bình diện xã hội, đại dịch COVID-19 đã thay đổi rất nhiều phương thức vận hành của cộng đồng. Với riêng lĩnh vực của Tạp chí Ngày Nay, đây cũng là giai đoạn mà Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 của Chính phủ được rốt ráo thực hiện. Bối cảnh này đặt ra nhiều thách thức hơn cơ hội, và đòi hỏi đội ngũ của chúng tôi phải liên tục ứng biến, thích nghi.

Kể từ khi ra đời, các nhóm yếu thế đã là một chương trình hành động cốt lõi của Tạp chí Ngày Nay. Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm ấn phẩm miễn phí đầu tiên ra đời. Suốt một thập kỷ qua, tạp chí của chúng tôi đã đến tận tay mọi tầng lớp, từ cổng trường học, khu chung cư đến bến xe, nhà ga; trong đó phần lớn là nhóm người yếu thế.

Trong hệ sinh thái báo chí hiện đại, nơi tốc độ lan truyền thông tin ngày càng nhanh nhưng độ sâu văn hóa dường như chưa tương xứng, Tạp chí Ngày Nay nổi bật như một trường hợp đặc biệt, một thiết chế báo chí phi lợi nhuận, được xây dựng trên nền tảng giá trị UNESCO và kiên trì theo đuổi mô hình truyền thông nhân văn, bền vững, sáng tạo.

Ngày Nay lấy văn hóa làm nền tảng, tri thức làm mũi nhọn. Những nội dung về biến đổi khí hậu, người lao động, trẻ tự kỷ hay bình đẳng giới... luôn được phản ánh sâu sắc, nhân văn. Trong các năm 2021 và 2022, giai đoạn hậu COVID-19, Tạp chí đã tiếp tục phát huy mạnh mẽ các hoạt động này.

Không chỉ dừng lại ở việc phản ánh bối cảnh xã hội, Ngày Nay vẫn duy trì và phát triển các chương trình cộng đồng, trọng tâm là vận hành Mạng lưới Sáng kiến Phát triển vì Cộng đồng (NICE). Các nhà báo trực tiếp truyền thông cho nhiều dự án tiêu biểu, huy động nguồn lực xã hội giúp nhiều tổ chức yếu thế vượt qua đại dịch.

Điểm nhấn đáng kể nhất là Giải chạy Pháp ngữ “Cô ấy Có thể” diễn ra ngày 21/5/2022 tại Hà Nội, do Bộ Ngoại giao, UBND TP. Hà Nội, OIF và AUF đồng tổ chức. Ngày Nay đóng vai trò truyền thông và điều phối nguồn lực, huy động 1.500 vận động viên tham gia, đóng góp 157 triệu đồng cho các dự án xã hội. Đặc biệt, lễ khai mạc giải chạy đã đi vào lịch sử với bài phát biểu không lời bằng ngôn ngữ ký hiệu của các nhà sáng lập Tiệm giặt người Điếc – đại diện của tinh thần Ngày Nay, tinh thần UNESCO trên sân khấu.

Giai đoạn 5 năm vừa qua cũng ghi nhận những kết quả đáng tự hào của Ngày Nay trong công tác bảo tồn và phát huy di sản thiên nhiên, văn hóa.

Chúng tôi chọn con đường riêng: Phụng sự cộng đồng và lan tỏa giá trị UNESCO bằng báo chí, truyền thông. Định hướng này đã được ghi nhận qua hàng loạt giải thưởng báo chí uy tín cấp Quốc gia và Bộ ngành từ năm 2023 đến 2025, đặc biệt liên tiếp các giải thưởng báo chí quốc gia "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam"; “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam”; giải thưởng "Giải báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch"...

Bên cạnh đó, Tạp chí Ngày Nay còn đồng hành tổ chức nhiều sự kiện quốc tế quan trọng như: Hội nghị quốc tế về kinh tế xanh trong bảo tồn di sản; Hội nghị quốc tế về vai trò của các Hội UNESCO tại Chiba (Nhật Bản); hay các tọa đàm về bình đẳng giới tại Văn phòng Liên hợp quốc tại Hà Nội.

Điểm sáng nhất trong hoạt động của tạp chí phải kể đến việc tham gia công tác tổ chức và truyền thông Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới lần thứ 43 và Hội nghị quốc tế “Vai trò và đóng góp của phong trào UNESCO đối với công nghiệp văn hóa” tại Hạ Long. Đó là một mốc son của Liên hiệp Các hội UNESCO Việt Nam, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Tạp chí Ngày, khi Tuyên bố Hạ Long được ký kết.

Tính quốc tế hóa được đẩy mạnh trong các hoạt động của Ngày Nay giai đoạn này. Điều này, một phần đến từ những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, với các cán bộ trẻ, có trình độ và giỏi sinh ngữ; gián tiếp phản ánh vị thế ngày càng lên cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tạp chí Ngày Nay đã không nề hà bất kỳ quy mô sự kiện quốc tế nào để góp công sức và trí tuệ. Ở quy mô trung bình và diễn ra liên tục, là các hoạt động như bảo trợ đoàn múa Việt Nam lưu diễn thường kỳ tại Nhật Bản, tổ chức các trại hè cho học sinh tại Mỹ, ký kết các biên bản với các trung tâm UNESCO tại Mỹ và Nhật Bản, đưa đoàn tham quan các Hội nghị Di sản quốc tế.

Ở quy mô lớn, tạp chí phụ trách công tác hậu cần và truyền thông cho Hội nghị quốc tế “Bảo tồn Di sản và Phát triển Công nghiệp Văn hóa” tại Paris, diễn ra vào tháng 8/2025. Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới tổ chức một sự kiện mang tầm quốc tế ngay tại Trụ sở UNESCO Paris - trung tâm điều phối các hoạt động văn hóa, khoa học và giáo dục lớn nhất thế giới.

Việc các đoàn công tác của Liên hiệp được chào đón ở khắp nơi trên thế giới, cũng như các chuyên gia và khách mời quốc tế sẵn sàng đến Việt Nam để tham dự các diễn đàn do Liên hiệp tổ chức, cho thấy uy tín của Liên hiệp và phong trào UNESCO nói chung của nước ta đang lên cao. Đây là cơ hội, nhưng cũng đồng thời là thách thức cho những người làm công tác UNESCO trong nước.

Sẽ có nhiều người hỏi rằng tại sao Tạp chí Ngày Nay lại tổ chức nhiều sự kiện hội nghị, hội thảo quốc tế như vậy?

Thực tế, trong bối cảnh sự lên ngôi của mạng xã hội, chúng tôi đã tái định vị Tạp chí. Không chỉ là công cụ xuất bản một chiều, Ngày Nay giờ đây là một nền tảng sinh hoạt tri thức rộng mở, đa dạng hoạt động xoay quanh sứ mệnh của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam. Điều này giúp duy trì vị thế và tiếng nói của Tạp chí bất chấp biến động đời sống.

Không một vận động nào trong bức tranh phát triển ngày nay có thể thiếu đi yếu tố công nghệ. Ngày Nay tự hào là một trong những cơ quan báo chí tiên phong thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ.

Khi bạn đọc cầm trên tay Ấn phẩm Ngày Nay A80, bạn không chỉ xem những bản in hình tư liệu quý được Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cung cấp, và Ngày Nay phục chế màu bằng công nghệ. Bạn có thể quét mã QR để nghe, và xem lại hình ảnh Hồ Chủ tịch đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945.

Khi bạn đọc nhận thiệp chúc Tết Xuân Ất Tỵ 2025 của tạp chí Ngày Nay, bạn cũng không chỉ nhận một tấm thiệp: bằng công nghệ RFID, chúng tôi tích hợp 100 trang của ấn phẩm Xuân Ất Tỵ vào đó. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một ấn phẩm báo chí được giới thiệu với hình thức là một tấm bưu thiếp. Và đặc biệt hơn, nó dành cho từng người, định danh độc bản bằng công nghệ blockchain.

Ngày Nay là tạp chí điện tử đầu tiên triển khai mô hình chuyên mục thu phí (2021) và liên tục ứng dụng công nghệ mới để gia tăng trải nghiệm độc giả.

Tạp chí Ngày Nay cũng tự hào đã tham gia và thúc đẩy các dự án công nghệ có tính chất tiên phong trong lĩnh vực bảo tồn văn hóa. Năm 2024, đội ngũ của tạp chí cùng với Phygital Labs, một doanh nghiệp công nghệ tiên phong, đã lần đầu tiên ứng dụng công nghệ chuỗi khối – blockchain – vào việc bảo tồn và phát huy một di sản vật thể. Nghê Văn Miếu, một linh vật canh giữ Văn Miếu Thăng Long, đã được biến thành một tài sản “vật lý số”, cùng lúc tồn tại ở cả dạng số và dạng vật chất. Số báo Tết năm 2025 của Ngày Nay cũng đã được phát hành dưới dạng “vật lý số”. Đây là công nghệ rất mới, đang được nghiên cứu để thúc đẩy thành mũi nhọn trong nền tảng công nghệ quốc gia. Việc thử nghiệm công nghệ này trên di sản mỹ thuật truyền thống, đã tạo ra tiếng vang lớn, và Ngày Nay tự hào là người dẫn dắt ý tưởng này.

Trong 5 năm qua, Tạp chí Ngày Nay đã ghi dấu những thành tựu quan trọng trong công tác truyền thông, giáo dục, và hợp tác quốc tế.

Với tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và hội nhập, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trên hành trình lan tỏa các giá trị của UNESCO – vì hòa bình, phát triển bền vững và nhân văn toàn cầu.

Từ các lĩnh vực lợi thế truyền thống như di sản văn hóa, hỗ trợ nhóm yếu thế và hợp tác giáo dục, cho đến những lĩnh vực đang có đà phát triển như thúc đẩy công nghệ và tổ chức diễn đàn quốc tế, tôi tin rằng các hoạt động của Ngày Nay cũng như của Liên hiệp sẽ tiếp tục làm nên những đóng góp quan trọng trong việc đưa đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.