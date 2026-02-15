Tàu vũ trụ của Space X kết nối thành công với ISS

(Ngày Nay) - Trong sứ mệnh kéo dài khoảng 8 tháng, Crew-12 sẽ tiến hành nhiều nghiên cứu khoa học nhằm chuẩn bị cho các chuyến thám hiểm có người lái vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Ngày 14/2, tàu vũ trụ Dragon của SpaceX chở 4 phi hành gia thực hiện sứ mệnh Crew-12 của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã tự động kết nối thành công với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Tàu Dragon được phóng lúc 5h15 sáng 13/2 (giờ miền Đông nước Mỹ) bằng tên lửa Falcon 9 từ Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral, bang Florida. Khoảng 15h15 chiều 14/2, tàu đã cập bến module Harmony thuộc ISS.

Phi hành đoàn Crew-12 gồm 4 thành viên: các phi hành gia NASA Jessica Meir và Jack Hathaway, phi hành gia Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) Sophie Adenot và nhà du hành vũ trụ Nga Andrey Fedyaev thuộc Roscosmos.

NASA cho biết trong sứ mệnh kéo dài khoảng 8 tháng, Crew-12 sẽ tiến hành nhiều nghiên cứu khoa học nhằm chuẩn bị cho các chuyến thám hiểm có người lái vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống trên Trái Đất.

Các thí nghiệm bao gồm nghiên cứu vi khuẩn gây viêm phổi nhằm hỗ trợ cải thiện phương pháp điều trị tim mạch; thử nghiệm công nghệ tạo dịch truyền tĩnh mạch theo nhu cầu phục vụ các sứ mệnh không gian trong tương lai; đồng thời đánh giá tác động của đặc điểm thể chất đến lưu lượng máu trong điều kiện vi trọng lực.

Ngoài ra, phi hành đoàn cũng sẽ triển khai các nghiên cứu về hệ thống tự động theo dõi sức khỏe cây trồng và tìm hiểu tương tác giữa thực vật với vi sinh vật cố định đạm có khả năng chuyển hóa nitơ mà cây trồng có thể hấp thu, qua đó góp phần nâng cao khả năng sản xuất lương thực trong môi trường không gian.