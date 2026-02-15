Tàu vũ trụ của Space X kết nối thành công với ISS

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trong sứ mệnh kéo dài khoảng 8 tháng, Crew-12 sẽ tiến hành nhiều nghiên cứu khoa học nhằm chuẩn bị cho các chuyến thám hiểm có người lái vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 14/2, tàu vũ trụ Dragon của SpaceX chở 4 phi hành gia thực hiện sứ mệnh Crew-12 của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã tự động kết nối thành công với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Tàu Dragon được phóng lúc 5h15 sáng 13/2 (giờ miền Đông nước Mỹ) bằng tên lửa Falcon 9 từ Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral, bang Florida. Khoảng 15h15 chiều 14/2, tàu đã cập bến module Harmony thuộc ISS.

Phi hành đoàn Crew-12 gồm 4 thành viên: các phi hành gia NASA Jessica Meir và Jack Hathaway, phi hành gia Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) Sophie Adenot và nhà du hành vũ trụ Nga Andrey Fedyaev thuộc Roscosmos.

NASA cho biết trong sứ mệnh kéo dài khoảng 8 tháng, Crew-12 sẽ tiến hành nhiều nghiên cứu khoa học nhằm chuẩn bị cho các chuyến thám hiểm có người lái vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống trên Trái Đất.

Các thí nghiệm bao gồm nghiên cứu vi khuẩn gây viêm phổi nhằm hỗ trợ cải thiện phương pháp điều trị tim mạch; thử nghiệm công nghệ tạo dịch truyền tĩnh mạch theo nhu cầu phục vụ các sứ mệnh không gian trong tương lai; đồng thời đánh giá tác động của đặc điểm thể chất đến lưu lượng máu trong điều kiện vi trọng lực.

Ngoài ra, phi hành đoàn cũng sẽ triển khai các nghiên cứu về hệ thống tự động theo dõi sức khỏe cây trồng và tìm hiểu tương tác giữa thực vật với vi sinh vật cố định đạm có khả năng chuyển hóa nitơ mà cây trồng có thể hấp thu, qua đó góp phần nâng cao khả năng sản xuất lương thực trong môi trường không gian.

PV
Crew-12 Tàu vũ trụ Space X ISS Vũ trụ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, nghệ nhân làng nghề sáng tạo bức tranh dân gian Đông Hồ với chủ đề con ngựa ngày Tết.
Ý nghĩa hình tượng ngựa trên tranh dân gian Đông Hồ
(Ngày Nay) - Tranh dân gian Đông Hồ, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh còn được gọi là tranh Tết, bởi đây là dòng tranh thường được người dân treo vào ngày Tết với mong ước cuộc sống ấm no, đủ đầy, may mắn…
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Trump để ngỏ khả năng thăm Venezuela
(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ dự định sẽ thực hiện chuyến thăm Venezuela trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hiện nay giữa Washington và chính quyền lâm thời tại Caracas là “rất tốt.
Vai trò của giáo dục đại học là tự do học thuật và đổi mới sáng tạo.
Công nghệ không thể thay thế các giá trị cốt lõi của giáo dục
(Ngày Nay) - Những thay đổi nhanh của công nghệ và thị trường lao động đang đặt giáo dục đại học trước yêu cầu đổi mới sâu sắc. Theo PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), trong quá trình đó, việc giữ vững các giá trị cốt lõi là điều kiện để đại học không đánh mất bản chất và vai trò của mình.
Sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
(Ngày Nay) - Để chuẩn bị đảm bảo cung cấp điện cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ.
Chuyện gì đang diễn ra đối với tiến trình đàm n hạt nhân giữa Mỹ và Iran?
Chuyện gì đang diễn ra đối với tiến trình đàm n hạt nhân giữa Mỹ và Iran?
(Ngày Nay) - Mỹ và Iran hiện chưa thống nhất thời điểm tiến hành vòng đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Tehran, song Tổng thống Donald Trump cho biết Washington không vội vàng sử dụng biện pháp quân sự, trong bối cảnh các nỗ lực trung gian qua Oman và trao đổi với các bên liên quan vẫn đang được duy trì.