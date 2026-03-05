Nhật Bản: Tên lửa Kairos thất bại trong lần phóng lần thứ ba

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 5/3, tên lửa Kairos số 3 do công ty khởi nghiệp Space One của Nhật Bản nghiên cứu và phát triển, đã tự phát nổ sau hơn 1 phút được phóng đi từ một cảng vũ trụ ở miền Tây nước này. Đây là lần thứ ba tên lửa loại này thất bại trong việc đưa vệ tinh lên quỹ đạo, sau các lần thực hiện vào tháng 3 và tháng 12/2024.
Nhật Bản: Tên lửa Kairos thất bại trong lần phóng lần thứ ba

Chiều 5/3, công ty Space One đã tổ chức họp báo chính thức thông báo thất bại trong vụ phóng tên lửa Kairos thứ ba. Cụ thể, tên lửa Kairos được phóng đi vào lúc 11h10 (theo giờ Nhật Bản), từ bãi phóng Spaceport Kii ở thị trấn Kushimoto, tỉnh Wakayama. Trong khi tầng một của tên lửa đang cháy, sau 68,8 giây kể từ khi phóng, hệ thống đã kích hoạt biện pháp ngắt chuyến bay và tự phá hủy khi xác định “nhiệm vụ khó có thể hoàn thành”.

Công ty Space One cũng cho biết, tên lửa đã rơi xuống vùng biển phía Nam bán đảo Kii và không có thiệt hại về người hay tài sản của bên thứ ba nhưng 5 vệ tinh trên tên lửa đã bị mất.

Tên lửa Kairos có chiều dài 18 m, nặng 23 tấn, sử dụng nhiên liệu rắn. Tên lửa Kairos số 3 mang theo 5 vệ tinh và được kỳ vọng sẽ đưa Space One trở thành công ty tư nhân đầu tiên của Nhật Bản tự phóng thành công và đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Các nhà đầu tư của Space One bao gồm Công ty Điện tử Canon (Canon Electronics), công ty phát triển và sản xuất các thiết bị hàng không vũ trụ IHI Aerospace, Tập đoàn xây dựng Shimizu Corporation, Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (Development Bank of Japan).

Trước đó, Space One đã thất bại trong hai lần phóng năm 2024 với Kairos số 1 và Kairos số 2. Ở lần phóng thứ hai, hệ thống điều khiển vòi phun của tầng một gặp trục trặc, ảnh hưởng đến tư thế bay của tên lửa. Nguyên nhân được cho là bộ phận cảm biến đã gửi tín hiệu sai. Tuy nhiên, các thất bại này cũng nằm trong kế hoạch của Space One khi công ty đặt mục tiêu sẽ thực hiện 20 vụ phóng/năm trong thập niên 2020 và 30 vụ phóng/năm trong thập niên 2030. Để đạt mục tiêu này, Space One đang xem xét tăng cường sản xuất nhiều tên lửa và mở thêm bãi phóng.

Lần phóng tên lửa thất bại thứ ba liên tiếp này cho thấy ngành phóng vệ tinh tư nhân của Nhật vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và phát triển nhưng vẫn có nhiều triển vọng trong tương lai.

PV
Nhật Bản tên lửa phóng thất bại

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Biến động Trung Đông đẩy giá dầu tăng, gây áp lực lạm phát và tỷ giá. (Ảnh minh hoạ)
Kinh tế Việt Nam trước làn sóng tăng giá dầu do căng thẳng Trung Đông
(Ngày Nay) - Biến động địa chính trị tại Trung Đông đang tạo ra những rung lắc đáng kể trên thị trường năng lượng toàn cầu. Khi giá dầu leo thang, nền kinh tế Việt Nam – vốn còn phụ thuộc nhất định vào nguồn năng lượng nhập khẩu phải đối diện nhiều sức ép mới liên quan đến lạm phát, tỷ giá và điều hành chính sách vĩ mô.
Xung đột tại Trung Đông: Các nước tăng cường triển khai biện pháp sơ tán công dân
Xung đột tại Trung Đông: Các nước tăng cường triển khai biện pháp sơ tán công dân
(Ngày Nay) - Ngày 4/3, Mỹ đã yêu cầu các nhân viên lãnh sự không thuộc diện khẩn cấp tại hai lãnh sự quán ở Pakistan rời khỏi nước này, cũng như cho phép nhân viên ngoại giao rời khỏi các đại sứ quán ở Saudi Arabia (Arập Xêút), CH Cyprus và Oman trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran.
Bộ Nội vụ phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu tổ chức bầu cử
Bộ Nội vụ phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu tổ chức bầu cử
(Ngày Nay) - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội, HĐND có đức, có tài để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Người dân dùng bữa trong khách sạn phải thắp đèn chạy bằng pin khi sự cố mất điện xảy ra ở thủ đô Havana, Cuba. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Cuba kích hoạt tất cả các quy trình để khôi phục hệ thống điện quốc gia
(Ngày Nay) - Ủy ban điện lực quốc gia Cuba (UNE) thông báo nhà máy điện Antonio Guiteras - nhà máy có công suất lớn nhất nước này, đã tạm ngừng hoạt động vào 12h41 ngày 4/3 (giờ địa phương, tức 0h41 ngày 5/3 theo giờ Việt Nam), gây gián đoạn việc cung cấp điện cho 2/3 số tỉnh thành trong cả nước.
Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz
Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz
(Ngày Nay) - Phó Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC, ông Mohammad Akbarzadeh, khẳng định Hải quân Iran hiện đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến đường biển huyết mạch đối với hoạt động vận tải dầu mỏ.
Trung Quốc bước vào kỳ họp quan trọng nhất năm 2026
Trung Quốc bước vào kỳ họp quan trọng nhất năm 2026
(Ngày Nay) - Kỳ họp lần này sẽ xem xét về việc đề nghị thẩm nghị Dự thảo Bộ luật Môi trường sinh thái, Dự thảo Luật Thúc đẩy đoàn kết, Tiến bộ dân tộc và Dự thảo Luật Quy hoạch phát triển quốc gia.