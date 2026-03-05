Nhật Bản: Tên lửa Kairos thất bại trong lần phóng lần thứ ba

(Ngày Nay) - Ngày 5/3, tên lửa Kairos số 3 do công ty khởi nghiệp Space One của Nhật Bản nghiên cứu và phát triển, đã tự phát nổ sau hơn 1 phút được phóng đi từ một cảng vũ trụ ở miền Tây nước này. Đây là lần thứ ba tên lửa loại này thất bại trong việc đưa vệ tinh lên quỹ đạo, sau các lần thực hiện vào tháng 3 và tháng 12/2024.

Chiều 5/3, công ty Space One đã tổ chức họp báo chính thức thông báo thất bại trong vụ phóng tên lửa Kairos thứ ba. Cụ thể, tên lửa Kairos được phóng đi vào lúc 11h10 (theo giờ Nhật Bản), từ bãi phóng Spaceport Kii ở thị trấn Kushimoto, tỉnh Wakayama. Trong khi tầng một của tên lửa đang cháy, sau 68,8 giây kể từ khi phóng, hệ thống đã kích hoạt biện pháp ngắt chuyến bay và tự phá hủy khi xác định “nhiệm vụ khó có thể hoàn thành”.

Công ty Space One cũng cho biết, tên lửa đã rơi xuống vùng biển phía Nam bán đảo Kii và không có thiệt hại về người hay tài sản của bên thứ ba nhưng 5 vệ tinh trên tên lửa đã bị mất.

Tên lửa Kairos có chiều dài 18 m, nặng 23 tấn, sử dụng nhiên liệu rắn. Tên lửa Kairos số 3 mang theo 5 vệ tinh và được kỳ vọng sẽ đưa Space One trở thành công ty tư nhân đầu tiên của Nhật Bản tự phóng thành công và đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Các nhà đầu tư của Space One bao gồm Công ty Điện tử Canon (Canon Electronics), công ty phát triển và sản xuất các thiết bị hàng không vũ trụ IHI Aerospace, Tập đoàn xây dựng Shimizu Corporation, Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (Development Bank of Japan).

Trước đó, Space One đã thất bại trong hai lần phóng năm 2024 với Kairos số 1 và Kairos số 2. Ở lần phóng thứ hai, hệ thống điều khiển vòi phun của tầng một gặp trục trặc, ảnh hưởng đến tư thế bay của tên lửa. Nguyên nhân được cho là bộ phận cảm biến đã gửi tín hiệu sai. Tuy nhiên, các thất bại này cũng nằm trong kế hoạch của Space One khi công ty đặt mục tiêu sẽ thực hiện 20 vụ phóng/năm trong thập niên 2020 và 30 vụ phóng/năm trong thập niên 2030. Để đạt mục tiêu này, Space One đang xem xét tăng cường sản xuất nhiều tên lửa và mở thêm bãi phóng.

Lần phóng tên lửa thất bại thứ ba liên tiếp này cho thấy ngành phóng vệ tinh tư nhân của Nhật vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và phát triển nhưng vẫn có nhiều triển vọng trong tương lai.