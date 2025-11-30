Tây Ban Nha ứng phó ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên sau 30 năm

(Ngày Nay) - Tây Ban Nha đang khẩn trương triển khai biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế sau khi phát hiện các ca mắc dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trong 3 thập kỷ qua tại vùng Catalonia. Dù không gây bệnh cho người, virus dịch tả lợn châu Phi có khả năng lây lan mạnh và gây tử vong cao ở lợn, được đánh giá là mối đe dọa lớn đối với ngành chăn nuôi lợn của Tây Ban Nha.

Bộ trưởng Nông nghiệp Luis Planas cho biết chính phủ sẽ nỗ lực hạn chế tối đa tác động kinh tế đối với lĩnh vực nông nghiệp. Ông cho biết Tây Ban Nha hiện là quốc gia sản xuất thịt lợn và các sản phẩm từ lợn lớn thứ 3 thế giới, mỗi năm xuất khẩu gần 3 triệu tấn sang hơn 100 thị trường.

Tuy nhiên, khoảng 1/3 số thị trường này đã tạm ngừng nhập khẩu thịt lợn từ Tây Ban Nha – một biện pháp an toàn tự động ngay khi ghi nhận dịch tả lợn châu Phi. Mexico - một trong những thị trường quan trọng, đã thông báo đình chỉ nhập khẩu hôm 28/11, ngay sau khi giới chức Catalonia xác nhận 32 trường hợp lợn rừng dương tính với virus – lần đầu tiên kể từ tháng 11/1994.

Bộ trưởng Planas nhấn mạnh việc tập trung mọi nỗ lực để khoanh vùng, loại bỏ tất cả ổ dịch có thể tồn tại và ngăn virus lan rộng.

Chính quyền Catalonia đã lập 2 vành đai kiểm soát quanh khu vực phát hiện dịch và hạn chế các hoạt động ngoài trời. Hiện dịch tả lợn châu Phi vẫn đang xuất hiện tại nhiều nước châu Âu, trong đó có các quốc gia vùng Baltic và một số nước Đông Âu.