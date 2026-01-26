Thái Lan tăng cường kiểm soát dịch bệnh ở các sân bay trước nguy cơ virus Nipah

(Ngày Nay) - Những hành khách bị sốt cao hoặc xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ nhiễm virus Nipah sẽ được chuyển đến cơ sở cách ly đã được chỉ định để kiểm tra chuyên sâu theo quy trình lập sẵn.

Nhà chức trách Thái Lan đang tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh tại các sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket nhằm sàng lọc hành khách đến từ bang Tây Bengal của Ấn Độ, nơi đã xác nhận bùng phát dịch bệnh có khả năng gây tử vong cao do virus Nipah gây ra.

Trong thông báo ngày 25/1, Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) Thái Lan cho biết lực lượng kiểm soát bệnh truyền nhiễm quốc tế tại 3 sân bay lớn đã tăng cường sàng lọc hành khách nhập cảnh, đặc biệt là những người đến từ Tây Bengal.

Các biện pháp được triển khai bao gồm đo thân nhiệt và đánh giá sức khỏe tại chỗ đối với những trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm. Những hành khách bị sốt cao hoặc xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ nhiễm virus Nipah sẽ được chuyển đến cơ sở cách ly đã được chỉ định để kiểm tra chuyên sâu theo quy trình lập sẵn.

Ngoài ra, tất cả những người đến từ Tây Bengal cũng được phát Thẻ Cảnh báo Sức khỏe, trong đó liệt kê các triệu chứng cần theo dõi và hướng dẫn xử lý khi cảm thấy cơ thể không khỏe.

Các triệu chứng liên quan đến virus Nipah gồm sốt, đau đầu dữ dội, đau cơ, đau họng, ho, khó thở, buồn ngủ, lú lẫn và co giật. Cục Kiểm soát Dịch bệnh khuyến cáo mọi người nếu xuất hiện triệu chứng trong vòng 21 ngày sau khi nhập cảnh thì cần đến ngay cơ sở y tế để khám và thông báo rõ lịch sử đi lại cùng thời điểm khởi phát bệnh.

Những người cảm thấy không khỏe có thể gọi điện đến đường dây nóng của Cục Kiểm soát Dịch bệnh theo số 1422, hoặc quét mã QR trên thẻ cảnh báo để báo cáo tình trạng sức khỏe. Đường dây nóng hoạt động hằng ngày từ 8h-20h.

Cùng với đó, Cục Kiểm soát Dịch bệnh đã ban hành khuyến cáo đối với công dân Thái Lan có kế hoạch đến Ấn Độ du lịch hoặc hành hương, đề nghị theo dõi chặt chẽ các thông tin y tế chính thức, hạn chế đến các khu vực đang bùng phát dịch nếu không cần thiết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa.

Du khách được khuyến cáo tránh tiếp xúc với động vật có nguy cơ mang virus, rửa sạch trái cây trước khi ăn và rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với động vật, thịt hoặc xác động vật, đặc biệt là dơi, lợn, ngựa, mèo, dê và cừu.

Nhà chức trách Thái Lan nhấn mạnh bất cứ ai trở về từ Ấn Độ có xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, mệt mỏi, ho hoặc đau đầu cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử lý kịp thời.