Thành Luke trở lại với ca khúc "Bốn Hợp Âm"

"Bốn Hợp Âm" được Thành Luke đăng tải trên YouTube vào đúng nửa đêm, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Xuất hiện trong lyric video của bài hát là chiếc mũ quen thuộc đã gắn bó với anh từ khi còn hoạt động trong ban nhạc Cá Hồi Hoang. Trên kênh podcast của bản thân "Luke For Stuff", nam ca sĩ từng chia sẻ rằng các ca khúc của mình thường được sáng tác dựa trên bốn hợp âm. Với giai điệu guitar nhẹ nhàng, Thành Luke muốn truyền tải thông điệp: "Hãy sống thật tự do và đơn giản, giống như việc bạn hát thật to một bài hát với chỉ 4 hợp âm mà mình biết".

Ca khúc là track thứ 5 và cũng là single mở đường cho album cá nhân thứ 7 “Hãy Rời Khỏi Đây” sẽ được phát hành vào ngày 17/4 sắp tới. Nam ca sĩ cũng hé lộ trên trang cá nhân về album cá nhân thứ 8 sẽ được phát hành tiếp sau đó. Trước đây, Thành Luke đã gây ấn tượng với khán giả indie qua 2 album "Qua Từng Nếp Nhăn" (2016) và "Gián Đoạn" (2020), cùng với việc phát hành thêm 4 album kể từ khi rời Cá Hồi Hoang vào năm 2023.

Thành Luke, là nghệ sĩ nhạc độc lập sinh năm 1992, từng hoạt động dưới vai trò vocal của ban nhạc Cá Hồi Hoang. Kể từ khi thành lập vào năm 2013, anh và ban nhạc là những người mở đường và phát triển phong trào âm nhạc indie tại Việt Nam. Sau khi Cá Hồi Hoang tan rã, Thành Luke tiếp tục con đường sáng tác âm nhạc của riêng mình, kết hợp với các nghệ sĩ khác như Phùng Khánh Linh, và đạt được một số thành công nhất định.