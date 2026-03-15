Lễ hội Âm nhạc ASEAN - Hàn Quốc: Cơ hội cho khán giả lên sân khấu biểu diễn cùng nghệ sĩ

(Ngày Nay) - Dự án Trao đổi văn hoá Việt - Hàn 2026 do UNESCO phối hợp tổ chức đang được triển khai, lấy Việt Nam làm trọng tâm trong khuôn khổ chương trình giao lưu quốc tế giữa các nghệ sĩ ASEAN và Hàn Quốc.

Chương trình do Không gian Sáng tạo Phố Bên Đồi phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng đại diện thành phố Daegu cùng các đối tác liên quan tổ chức. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động trao đổi nghệ thuật giữa Hàn Quốc và các quốc gia châu Á, đồng thời góp phần tăng cường kết nối giữa các đô thị thuộc Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO.

Việt Nam trong vai trò trung tâm kết nối văn hóa

Ban tổ chức cho biết việc lựa chọn Việt Nam làm điểm nhấn của dự án xuất phát từ vị thế ngày càng quan trọng của quốc gia này trong quan hệ hợp tác với Hàn Quốc. Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao hơn 30 năm và hiện là đối tác chiến lược toàn diện trong nhiều lĩnh vực.

Trong bối cảnh đó, dự án Lễ hội Âm nhạc ASEAN - Hàn Quốc được kỳ vọng trở thành biểu tượng cho sự gắn kết giữa nhân dân hai nước, đồng thời mở rộng hợp tác văn hóa sang các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Với vị thế là một trong những đối tác thương mại lớn của Hàn Quốc trong ASEAN, Việt Nam cũng được kỳ vọng đóng vai trò hạt nhân trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa - nghệ thuật mang tính khu vực.

Hướng tới nền tảng giao lưu văn hóa bền vững

Theo định hướng của dự án, các hoạt động không chỉ dừng lại ở những buổi biểu diễn âm nhạc mà còn bao gồm các tọa đàm chuyên môn, chương trình giao lưu giữa nghệ sĩ hai nước và các hoạt động giáo dục nghệ thuật. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn tạo ra không gian chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và xây dựng mạng lưới hợp tác dài hạn giữa các nghệ sĩ.

Một trong những mục tiêu dài hạn của dự án là đặt nền móng cho việc tổ chức định kỳ Lễ hội Âm nhạc ASEAN - Hàn Quốc, trở thành diễn đàn văn hóa chung cho nghệ sĩ trong khu vực. Bên cạnh đó, dự án cũng hướng tới việc xây dựng mạng lưới hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức đa phương tại ASEAN, qua đó tăng cường nguồn lực cho các hoạt động giao lưu nghệ thuật.

Thông qua các lễ hội âm nhạc, hội thảo và chương trình giáo dục nghệ thuật, ban tổ chức kỳ vọng góp phần quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của Hàn Quốc đến khu vực ASEAN, đồng thời tạo điều kiện để nghệ sĩ Đông Nam Á tham gia các sự kiện tại Hàn Quốc, từ đó thúc đẩy quá trình học hỏi và giao thoa văn hóa.

Cơ hội để cộng đồng yêu nhạc cùng tham gia biểu diễn

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, Phố Bên Đồi phối hợp với Daegu International Symphony Orchestra (Dàn nhạc Giao hưởng Quốc tế Daegu) triển khai hoạt động cộng đồng nhằm tìm kiếm những người yêu âm nhạc tham gia biểu diễn trong tiết mục mở màn của chương trình.

Theo đó, các nghệ sĩ và khán giả yêu nhạc có thể đăng ký tham gia hòa tấu và đồng ca tác phẩm kinh điển “O Sole Mio”. Hoạt động mở rộng cho nhiều đối tượng, bao gồm nhóm nhạc cụ dây như violin, viola, cello; yêu cầu có khả năng đọc nốt nhạc cơ bản, cũng như nhóm đồng ca dành cho những người đam mê ca hát.

Những người tham gia sẽ có cơ hội tập luyện cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp của dàn nhạc quốc tế, biểu diễn trên cùng sân khấu trong đêm hòa nhạc chính thức, đồng thời nhận giấy chứng nhận từ ban tổ chức. Hoạt động được tổ chức miễn phí, với lịch trình gồm hai buổi tập luyện và một buổi biểu diễn.

Ban tổ chức cho biết chương trình hướng tới việc tạo ra trải nghiệm âm nhạc gần gũi cho cộng đồng, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần kết nối văn hóa - nghệ thuật giữa nghệ sĩ chuyên nghiệp và công chúng yêu nhạc trong khuôn khổ dự án Lễ hội Âm nhạc ASEAN - Hàn Quốc.