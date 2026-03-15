Lễ hội Âm nhạc ASEAN - Hàn Quốc: Cơ hội cho khán giả lên sân khấu biểu diễn cùng nghệ sĩ

(Ngày Nay) - Dự án Trao đổi văn hoá Việt - Hàn 2026 do UNESCO phối hợp tổ chức đang được triển khai, lấy Việt Nam làm trọng tâm trong khuôn khổ chương trình giao lưu quốc tế giữa các nghệ sĩ ASEAN và Hàn Quốc.
Chương trình do Không gian Sáng tạo Phố Bên Đồi phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng đại diện thành phố Daegu cùng các đối tác liên quan tổ chức. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động trao đổi nghệ thuật giữa Hàn Quốc và các quốc gia châu Á, đồng thời góp phần tăng cường kết nối giữa các đô thị thuộc Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO.

Việt Nam trong vai trò trung tâm kết nối văn hóa

Ban tổ chức cho biết việc lựa chọn Việt Nam làm điểm nhấn của dự án xuất phát từ vị thế ngày càng quan trọng của quốc gia này trong quan hệ hợp tác với Hàn Quốc. Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao hơn 30 năm và hiện là đối tác chiến lược toàn diện trong nhiều lĩnh vực.

Trong bối cảnh đó, dự án Lễ hội Âm nhạc ASEAN - Hàn Quốc được kỳ vọng trở thành biểu tượng cho sự gắn kết giữa nhân dân hai nước, đồng thời mở rộng hợp tác văn hóa sang các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Với vị thế là một trong những đối tác thương mại lớn của Hàn Quốc trong ASEAN, Việt Nam cũng được kỳ vọng đóng vai trò hạt nhân trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa - nghệ thuật mang tính khu vực.

Hướng tới nền tảng giao lưu văn hóa bền vững

Theo định hướng của dự án, các hoạt động không chỉ dừng lại ở những buổi biểu diễn âm nhạc mà còn bao gồm các tọa đàm chuyên môn, chương trình giao lưu giữa nghệ sĩ hai nước và các hoạt động giáo dục nghệ thuật. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn tạo ra không gian chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và xây dựng mạng lưới hợp tác dài hạn giữa các nghệ sĩ.

Một trong những mục tiêu dài hạn của dự án là đặt nền móng cho việc tổ chức định kỳ Lễ hội Âm nhạc ASEAN - Hàn Quốc, trở thành diễn đàn văn hóa chung cho nghệ sĩ trong khu vực. Bên cạnh đó, dự án cũng hướng tới việc xây dựng mạng lưới hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức đa phương tại ASEAN, qua đó tăng cường nguồn lực cho các hoạt động giao lưu nghệ thuật.

Thông qua các lễ hội âm nhạc, hội thảo và chương trình giáo dục nghệ thuật, ban tổ chức kỳ vọng góp phần quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của Hàn Quốc đến khu vực ASEAN, đồng thời tạo điều kiện để nghệ sĩ Đông Nam Á tham gia các sự kiện tại Hàn Quốc, từ đó thúc đẩy quá trình học hỏi và giao thoa văn hóa.

Cơ hội để cộng đồng yêu nhạc cùng tham gia biểu diễn

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, Phố Bên Đồi phối hợp với Daegu International Symphony Orchestra (Dàn nhạc Giao hưởng Quốc tế Daegu) triển khai hoạt động cộng đồng nhằm tìm kiếm những người yêu âm nhạc tham gia biểu diễn trong tiết mục mở màn của chương trình.

Theo đó, các nghệ sĩ và khán giả yêu nhạc có thể đăng ký tham gia hòa tấu và đồng ca tác phẩm kinh điển “O Sole Mio”. Hoạt động mở rộng cho nhiều đối tượng, bao gồm nhóm nhạc cụ dây như violin, viola, cello; yêu cầu có khả năng đọc nốt nhạc cơ bản, cũng như nhóm đồng ca dành cho những người đam mê ca hát.

Những người tham gia sẽ có cơ hội tập luyện cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp của dàn nhạc quốc tế, biểu diễn trên cùng sân khấu trong đêm hòa nhạc chính thức, đồng thời nhận giấy chứng nhận từ ban tổ chức. Hoạt động được tổ chức miễn phí, với lịch trình gồm hai buổi tập luyện và một buổi biểu diễn.

Ban tổ chức cho biết chương trình hướng tới việc tạo ra trải nghiệm âm nhạc gần gũi cho cộng đồng, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần kết nối văn hóa - nghệ thuật giữa nghệ sĩ chuyên nghiệp và công chúng yêu nhạc trong khuôn khổ dự án Lễ hội Âm nhạc ASEAN - Hàn Quốc.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Trụ cột thúc đẩy phát triển và hội nhập quốc tế
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Trụ cột thúc đẩy phát triển và hội nhập quốc tế
(Ngày Nay) - Ngay trước thềm Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Dammika Patabendi, Bộ trưởng Môi trường Sri Lanka đồng thời là Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam đã chia sẻ về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như ý nghĩa của cuộc bầu cử sắp tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm phải lấy con người làm trung tâm
(Ngày Nay) - Chiều 14/3, tại Trụ sở Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội, tiếp tục cho ý kiến, góp ý về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả
Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả
(Ngày Nay) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra thành công tốt đẹp, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển trong tương lai do Đại hội XIV đề ra. Điều này bao gồm việc lồng ghép các mục tiêu đó vào các kế hoạch 5 năm và cả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội dài hạn.
MIK Group khởi công dự án hơn 5 ha tại Bắc Ninh
MIK Group khởi công dự án hơn 5 ha tại Bắc Ninh
(Ngày Nay) - Ngày 14/3/2026, MIK Group tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ và Nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang tại phường Tân Tiến (Bắc Ninh). Đây là lần đầu tiên Tập đoàn hiện diện tại thị trường Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản tại khu vực công nghiệp giáp Đông Bắc Thủ đô.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.
Thái Lan củng cố vị thế là trung tâm dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí hàng đầu châu Á
Thái Lan củng cố vị thế là trung tâm dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí hàng đầu châu Á
(Ngày Nay) - Từ ngày 11-13/3 , triển lãm thương mại toàn diện nhất châu Á dành cho ngành khách sạn, dịch vụ ăn uống và nhà hàng, THAIFEX-HORECASIA 2026, đã diễn ra tại Trung tâm tổ chức sự kiện IMPACT Muang Thong Thani, Thái Lan, thu hút hút hơn 20.000 lượt khách tham quan thương mại, người mua và chuyên gia kinh doanh từ khắp thế giới, đồng thời tạo ra giá trị thương mại hơn 3,5 tỷ baht (khoảng 110 triệu USD).