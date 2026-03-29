Thanh Thanh Tâm xúc động tái ngộ khán giả trong đêm “Tự tình quê hương”

(Ngày Nay) -Tối 28/3, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã diễn ra đêm diễn “Tự tình quê hương: Cải lương tâm sử”, NSƯT Thanh Thanh Tâm hạnh ngộ khán giả quê nhà sau 14 năm xa cách.

Khá lâu rồi, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (phường Bến Thành) mới lại có không khí nhộn nhịp đến vậy. Sau bao năm, NSƯT Thanh Thanh Tâm – cô đào đẹp hàng đầu sân khấu cải lương một thời – vẫn thể hiện được sức hút của một ngôi sao. Đêm diễn cháy vé từ sớm, nhiều khán giả từ các tỉnh miền Tây, miền Trung cũng săn tìm vé.

Với đêm “Tự tình quê hương: Cải lương tâm sử”, có thể thấy, NSƯT Thanh Thanh Tâm đã không thể chọn hết các vai diễn tiêu biểu của chị mà tập trung cho các vai diễn mang tính kỷ niệm.

Trong đó, ca cảnh Tự tình quê hương (âm nhạc: Lê Thương - Phạm Duy - Cao Văn Lầu, lời cổ: Quang Thành) được NSƯT Thanh Thanh Tâm dàn dựng với tình yêu cải lương sâu đậm và tâm sự một người con xa xứ luôn hướng về quê nhà.

Trích đoạn Tâm sự Ngọc Hân là tiết mục NSƯT Thanh Thanh Tâm dành để tưởng nhớ tác giả Lê Duy Hạnh – người làm nên những kịch bản đậm tính triết lý, đồng thời là người cha tinh thần mà NSƯT Thanh Thanh Tâm rất kính trọng.

Chọn trích đoạn Truyền thuyết tình yêu, NSƯT Thanh Thanh Tâm muốn diễn cùng 2 người đàn em đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đang miệt mài cống hiến cho sàn diễn và có nhiều thành tích nổi bật hiện nay là NSƯT Tú Sương và NSƯT Võ Minh Lâm.

Với trích đoạn Thái hậu Dương Vân Nga, NSƯT Thanh Thanh Tâm không chỉ mong muốn thể hiện một vai diễn mình ngưỡng mộ mà còn muốn giới thiệu lại một tiết mục kinh điển với sự kết hợp của nhiều thế hệ nghệ sĩ, gồm: Thanh Thanh Tâm, Phượng Loan, Tâm Tâm, Hoàng Nhất, Trọng Nghĩa, Chí Bảo, Hùng Vương, Sơn Minh...

Đặc biệt, trích đoạn Hòn vọng phu được khán giả vô cùng đón đợi. Một thời, Hòn vọng phu là hiện tượng của sân khấu TPHCM với 3 suất diễn/ngày và ghi dấu ấn sâu đậm của đôi tình nhân sân khấu Vũ Linh - Thanh Thanh Tâm. Đưa Hòn vọng phu trở lại, NSƯT Thanh Thanh Tâm đặt nhiều tâm tư, tình cảm. Không chỉ tri ân khán giả, chị còn tưởng nhớ người bạn diễn, người đàn anh thân thiết là cố NSƯT Vũ Linh. NSƯT Thanh Thanh Tâm đã không chọn nam nghệ sĩ nào thay thế vai Vịnh của NSƯT Vũ Linh mà quyết định độc diễn. Sự hỗ trợ tương tác đến từ bức ảnh NSƯT Vũ Linh trên màn hình LED và đặc biệt là phần thâu tiếng vai Vịnh của Vũ Linh trong tuồng.

Tiết mục Hòn vọng phu đã thực sự làm khán phòng vỡ òa bởi sự nỗ lực hết mình của người nghệ sĩ trên sân khấu cùng sự nuối tiếc sâu sắc khi bên cạnh Thanh - Thanh Thanh Tâm đã thực sự không còn Vịnh - Vũ Linh.

“Thanh Thanh Tâm luôn trân quý, tri ân quý khán giả luôn yêu quý mình qua hơn 50 năm làm nghề. Qua đêm diễn này, Thanh Thanh Tâm mong muốn tiếp tục hội ngộ khán giả quê nhà, có thể đem đến những kịch bản hay, đem hết những gì mình đã có hơn 50 năm qua để tri ân khán giả” – NSƯT Thanh Thanh Tâm bộc bạch trong đêm diễn như một lời hứa với khán giả mộ điệu.

Tham gia đêm diễn “Tự tình quê hương: Cải lương tâm sử” của NSƯT Thanh Thanh Tâm còn có: NSND Trọng Phúc, NSND Phượng Loan, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Tú Sương, NSƯT Trọng Nghĩa, NSƯT Hoàng Nhất, NSƯT Tâm Tâm, các nghệ sĩ Chí Bảo, Mai Thế Hiệp, Bình Tinh, Lệ Trinh, Trọng Nhân, Hùng Vương, Kim Tiến, Ngọc Cương.