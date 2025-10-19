Tháo gỡ điểm nghẽn khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

(Ngày Nay) - Kỳ họp thứ 10 Quốc hội XV xem xét nhiều dự luật sửa đổi nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp và phát triển kinh tế xã hội.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/10.

Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 49 luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp. Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trong đó có nhiều dự án luật được sửa đổi liên quan đến vấn đề phân cấp, phân quyền, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Để đảm bảo chất lượng của các dự án luật khi Quốc hội thông qua sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thi hành, các đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến liên quan đến tính thống nhất của các dự thảo luật với hệ thống pháp luật hiện hành; việc đảm bảo phân cấp, phân quyền và tính khả thi khi các dự án luật được thông qua; những tác động của chính sách mới khi triển khai, nhất là trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay.

Tại Hội nghị do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức ngày 16/10, đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, phù hợp với thực tiễn, nhất là nội dung liên quan đến các dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản... Đây là những dự án luật hết sức quan trọng, có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, quản lý tài nguyên, môi trường, quy hoạch và phát triển đô thị, nông thôn.

Việc thông qua các luật này sẽ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, phù hợp với thực tiễn tổ chức bộ máy nhà nước và chính quyền địa phương 2 cấp.

Liên quan đến dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), đại biểu đề nghị cần làm rõ mối quan hệ giữa chủ đầu tư cấp xã và cơ quan chuyên môn cấp xã trong thẩm định, kiểm tra, giám sát dự án; đề xuất rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt hồ sơ đối với công trình quy mô nhỏ, ít ảnh hưởng đến môi trường và an toàn cộng đồng.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, đại biểu đề nghị quy định rõ hơn trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc khoanh định, cấp phép và giám sát hoạt động khoáng sản, tránh chồng chéo giữa cơ quan Trung ương và địa phương; bổ sung quy định tăng cường vai trò giám sát của Ủy ban Nhân dân cấp xã và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ khoáng sản, môi trường...

Góp ý vào dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đề nghị cần giữ nguyên tên gọi “Trường trung cấp” và bổ sung chức năng tổ chức đào tạo chương trình “trung học nghề” để tạo điều kiện cho các trường trung cấp tiếp tục hoạt động ổn định; quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hình thành một số trường trung học nghề trên cơ sở các trường trung cấp có chất lượng cao.

Theo Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Vân, việc sửa đổi, bổ sung các luật tại Kỳ họp thứ 10 có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục thể chế hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng, đặc biệt là về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức.

Rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong

Thực hiện Kết luận số 195-KL/TW của Bộ Chính trị, tuần qua, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong, bảo đảm tổ chức bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí đối với các cơ quan báo chí trực thuộc. Đây là cuộc giao ban đầu tiên sau khi sáp nhập, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thông tin từ Hội nghị cho thấy các cơ quan báo chí trực thuộc đã triển khai đồng bộ việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chủ động và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quá trình này bao gồm việc hợp nhất, giải thể, cơ cấu lại các phòng/ban/đơn vị, tinh giản biên chế và bố trí lại nhân sự để đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Báo Đại đoàn kết đã thực hiện kiện toàn Ban Biên tập và sắp xếp lại bộ máy, nhân sự quản lý các phòng ban.

Báo Lao động đã sắp xếp lại bộ máy, dừng và giảm hoạt động của 2 ban, 5 phòng.

Báo Thanh niên tinh gọn từ 25 đơn vị xuống còn 19 đơn vị trực thuộc thông qua hợp nhất, giải thể và cơ cấu lại; giải quyết cho 40 viên chức, người lao động có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi.

Báo Nông thôn ngày nay đã sáp nhập Tạp chí Nông thôn mới và giảm từ 22 phòng ban, văn phòng xuống còn 12, giảm số lượng nhân sự từ 186 xuống 175 người...

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết những đơn vị đầu tiên của ngành y tế Thành phố đã bắt đầu được sáp nhập theo kế hoạch sắp xếp lại toàn diện hệ thống y tế công lập trong giai đoạn 2025-2027.

Trước khi sắp xếp, toàn Thành phố có 118 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 18 đơn vị được ngân sách bảo đảm chi thường xuyên, 48 đơn vị tự bảo đảm một phần, 45 đơn vị tự bảo đảm hoàn toàn chi thường xuyên và 7 đơn vị tự bảo đảm cả chi thường xuyên lẫn chi đầu tư.

Theo phương án dự kiến sắp xếp, các đơn vị hoạt động kém hiệu quả sẽ được cơ cấu lại hoặc giải thể, còn những đơn vị có chức năng tương đồng sẽ được sáp nhập để tinh giản đầu mối và giảm chi phí ngân sách.

Sau khi hoàn tất việc sắp xếp, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn 114 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 17 đơn vị do ngân sách bảo đảm chi thường xuyên, 45 đơn vị tự bảo đảm một phần, 45 đơn vị tự bảo đảm hoàn toàn và 7 đơn vị tự bảo đảm cả chi thường xuyên lẫn chi đầu tư.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc sắp xếp lại các cơ sở y tế công lập trên cơ sở đổi tên, hợp nhất, tinh gọn tổ chức nhằm tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là bước đi chiến lược với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, tạo ra cú hích lớn để xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, linh hoạt và gần dân hơn.

Những ngày qua, Ủy ban Nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện sáp nhập các cơ sở giáo dục theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Theo Kế hoạch số 253/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về thực hiện sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục trở lên, nhưng ít nhất phải đảm bảo có trường mầm non, trường trung học cơ sở. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền, thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền; hoàn thành sắp xếp trước ngày 15/10/2025.

Tại Hội thảo Hội thảo góp ý dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) do Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam tổ chức mới đây, Tiến sỹ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội cho rằng việc nghiên cứu sửa đổi một cách toàn diện Luật Viên chức là rất cần thiết để khơi thông các “điểm nghẽn” đang tồn tại hiện nay, thực hiện mạnh mẽ việc phân quyền và phân cấp cho đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển từ quản lý sang quản trị, giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện công việc.

Còn theo ông Thái Quang Toản, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế (Bộ Nội vụ), sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành, lĩnh vực theo nguyên tắc, trường hợp cần thiết phải thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập, thì đơn vị đó phải tự bảo đảm toàn bộ về tài chính (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu).

Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.