Các mốc thời gian đáng chú ý sau Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(Ngày Nay) - Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Người dân tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên.
Chủ Nhật, ngày 15/3/2026 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là bước cụ thể hóa nghị quyết gắn liền với công tác cán bộ của Đảng, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên - sẽ tiếp nối mạch nguồn dân chủ của đất nước, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đưa đất nước vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Dưới đây là các mốc thời gian cần lưu ý từ nay đến thời điểm xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3/2026: Ngày bầu cử toàn quốc đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 18/3/2026: Ủy ban bầu cử lập và gửi biên bản xác nhận kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp xã.

Ngày 22/3/2026: Ủy ban bầu cử cấp tỉnh lập biên bản xác nhận kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, gửi Hội đồng bầu cử quốc gia; Ấn định ngày bầu cử thêm (nếu có).

Ngày 25/3/2026: Hạn cuối Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử, danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội; Hạn cuối Ủy ban bầu cử công bố kết quả bầu cử, danh sách trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình; Khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân gửi đến Ủy ban bầu cử, chậm nhất 3 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử.

Ngày 28/3/2026: Ủy ban bầu cử xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong thời gian 7 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại; Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Ngày 30/3/2026: Hội đồng bầu cử quốc gia lập biên bản tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội, gửi Ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 4/4/2026: Lập biên bản tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, gửi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và cấp tỉnh.

Ngày 5/4/2026: Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; Các tổ chức phụ trách bầu cử địa phương thực hiện nhiệm vụ; Hội đồng bầu cử quốc gia thực hiện nhiệm vụ sau khi kết quả bầu cử được công bố.

Ngày 6/4/2026: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI (20 ngày sau bầu cử xong - Điều 92, Luật Tổ chức Quốc hội).

PV
đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp bầu cử

