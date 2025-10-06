Thế giới chờ đón hiện tượng Siêu Trăng xuất hiện

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Hiện tượng Siêu Trăng xuất hiện khi Trăng tròn ở gần Trái Đất hơn trên quỹ đạo; Trăng sẽ trông to hơn khoảng 14% và sáng hơn 30% so với thời điểm Trăng mờ nhất trong năm.
Thế giới chờ đón hiện tượng Siêu Trăng xuất hiện

Tùy vào khu vực địa lý và điều kiện thời tiết, người dân các nước có thể ngắm Siêu Trăng vào tối 6-7/10 theo giờ địa phương.

Theo dự báo thiên văn mới nhất, Siêu Trăng xuất hiện vào đầu tuần này khi Mặt Trăng đi qua cách Trái Đất khoảng 361.000 km.

Trong điều kiện thời tiết trời quang mây tạnh, Siêu Trăng có thể quan sát được bằng mắt thường ở mọi nơi trên thế giới mà không cần thiết bị đặc biệt. Tuy nhiên, với người ít khi ngắm trăng sẽ khó để thấy sự khác biệt.

Đây sẽ là Siêu Trăng đầu tiên trong 3 Siêu Trăng của năm 2025. Hai Siêu Trăng tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 11 và tháng 12.

Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), hiện tượng Siêu Trăng xuất hiện khi Trăng tròn ở gần Trái Đất hơn trên quỹ đạo. Trăng sẽ trông to hơn khoảng 14% và sáng hơn 30% so với thời điểm Trăng mờ nhất trong năm.

Trong năm 2026, sự kiện thiên văn về Mặt Trăng khác thu hút sự chú ý là nguyệt thực.

Người dân tại Bắc Mỹ, châu Á và châu Đại dương có thể quan sát nguyệt thực toàn phần vào tháng 3, trong khi nguyệt thực một phần vào tháng 8 sẽ xuất hiện ở châu Mỹ, châu Phi và châu Âu.

PV
Siêu Trăng Trăng Trái Đất

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền (suy yếu từ cơn bão số 11). Ảnh: KTTV.
Bão số 11 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
(Ngày Nay) - Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 6/10, sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cùng với đó, dự báo từ trưa đến đêm, 6/10, hoàn lưu bão số 11 có khả năng gây mưa lớn cho khu vực Hà Nội với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm, trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Ảnh minh hoạ.
"Đũa thần AI" chạm vào ngành bán lẻ
(Ngày Nay) - Niêm yết giá là một khâu quan trọng trong công việc của các siêu thị, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và hành vi của khách hàng, qua đó quyết định doanh thu. Nhưng dường như cuộc cách mạng công nghệ vẫn chưa phủ sóng nơi này, cho đến khi trí tuệ nhân tạo (AI) xuất hiện.
Gánh nặng thuế quan bắt đầu "ngấm" vào giá tiêu dùng Mỹ
Gánh nặng thuế quan bắt đầu "ngấm" vào giá tiêu dùng Mỹ
(Ngày Nay) - Theo giới quan sát, tác động từ các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bắt đầu len lỏi vào giá cả các mặt hàng tiêu dùng tại nước này - từ lon súp đến phụ tùng ô tô - ngay cả khi lạm phát chung vẫn đang tăng ở mức vừa phải.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Ông Zelensky đề xuất ngừng bắn trên không
(Ngày Nay) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ tin tưởng một lệnh ngừng bắn trên không là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga đang triển khai đợt tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng của quốc gia láng giềng Ukraine.